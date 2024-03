हार्ट अटैक आने से 1 महीने पहले ही शरीर देने लगता हैं ये 7 संकेत, समय पर पहचानकर कराएं अपना इलाज

Warning signs of a heart attack one month before : हार्ट अटैक आने से करीब 1 महीने पहले शरीर संकेत देना शुरू कर देता है। आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में विस्तार से-

Warning signs of a heart attack one month before : आधुनिक समय में लोगों को हार्ट से जुड़ी बीमारियां काफी ज्यादा हो रही हैं। आपको हर दिन किसी न किसी के बारे में ऐसा जरूर सुनते होंगे कि उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, उसे हार्ट अटैक आ गया है, इत्यादि। इस तरह की खबर काफी हैरान करने वाली होती हैं। ऐसे में अगर आप हार्ट से जुड़ी समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो अपना विशेष ध्यान रखें। हार्ट से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए खानपान से लेकर लाइफस्टाइल को बेहतर करने की जरूरत होती है। इसके साथ ही शरीर में होने वाली गड़बड़ियों पर पहले से ध्यान देने की जरूरत है। शायद आप में से कई लोगों को जानकर हैरानी होगी कि हार्ट अटैक से करीब 1 महीने पहले ही हमारा शरीर इसका संकेत देने लग जाता है। ऐसे में आप इन बदलावों पर ध्यान देकर हार्ट अटैक की गंभीरता से बच सकते हैं। आज इस लेख में हम आपको हार्ट अटैक आने से 1 महीने पहले शरीर में किस तरह के संकेत दिखते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं इस बारे में-

हार्ट अटैक आने से 1 महीने पहले किस तरह के संकेत दिखते हैं? ( Warning signs of a heart attack one month before )

हम में से कई ऐसे लोग हैं, जो हार्ट से जुड़ी समस्याओं के संकेतों के बारे में समझ नहीं पाते हैं। मुख्य रूप से हार्ट अटैक के लक्षणों के बारे में अक्सर लोग अनजान होते हैं। ऐसे में गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ता है। अगर आप शरीर के बदलावों और संकेतों पर ध्यान देंगे तो काफी हद तक हार्ट अटैक से बचाव किया जा सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि हार्ट अटैक से करीब 1 महीने पहले हमारा शरीर कई तरह के संकेत देता है, जिसपर ध्यान देकर आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। साथ ही अपना विशेष ध्यान रख सकते हैं। आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में -

हार्ट अटैक से कैसे रखें खुद को सुरक्षित? ( How to prevent Heart attacks)

हार्ट अटैक या फिर हार्ट से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए आपको अपने शरीर पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे-

कोशिश करें कि वसायुक्त खाद्य पदार्थों को सेवन न करें। नियमित रूप से करीब 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करें या फिर वॉक पर जाएं। हेल्दी आहार का सेवन करें। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को चेक कराते रहें। हार्ट बीट चेक करते रहें। ज्यादा नमक युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। अच्छी और गहरी नींद लें। सभी पोषक तत्वों से युक्त आहार का सेवन करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, इत्यादि।

हार्ट अटैक आने से करीब 1 महीने पहले शरीर संकेत देता है। इन संकेतों पर ध्यान देकर आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।