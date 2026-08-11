By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookie Policy.
Written By: Anju Rawat | Updated : August 11, 2026 6:58 PM IST
Medically Verified By: Dr. M V Padma Srivastava
10 वर्षीय कर्निका मान को 10 महीने की उम्र से मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे। उसे बार-बार दौरे पड़ते रहते थे। कभी-कभार तो दिन में 2-3 दौरे भी पड़ जाते थे। सालों तक दवाइयां खाने के बाद कर्निका की ब्रेन सर्जरी की गई और अब वह सीजर फ्री है। सर्जरी के बाद से उसकी हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। जब बच्ची की जांच की गई, तो उसमें ड्रग-रेजिस्टेंट एपिलेप्सी का निदान हुआ। दरअसल, जब सालों तक रोजाना 7-7 दवाइयां लेने की बाद भी उसके दौरे रुक नहीं रहे थे, तब उसकी ब्रेन सर्जरी की गई और सर्जरी के बाद से दौरे नहीं पड़े हैं।
बच्ची की मां बताती हैं कि कर्निका को 10 महीने की उम्र से ही बार-बार मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। जब वह 10 महीने की थी, तब उसे पहली बार दौरा पड़ा था। लगातार दौरे पड़ने की वजह से उसके विकास, पढ़ाई और सीखने की क्षमता पर भी काफी असर पड़ा है।
पायल की मम्मी बताती हैं कि परिवार में किसी को भी गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी की हिस्ट्री भी नहीं है, इसके बावजूद भी बच्ची को महज 10 महीने की उम्र से ही दौरे पड़ने शुरू हो गए।
इस साल जुलाई महीने में कर्निका को पारस हेल्थ लाया गया और उसे न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती किया गया। इस दौरान बच्ची कई जांचें हुईं, जिनमें पता चला कि उसे मल्टी-ड्रग रेजिस्टेंट या इन्ट्रैक्टेबल एपिलेप्सी है। इसके पीछे दिमाग के बाएं हिस्से में मौजूद लेफ्ट मेसियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस को कारण माना गया। दिमाग के एक अन्य हिस्से में भी दौरे पैदा करने वाली गतिविधि पाई गई।
डॉ. पद्मा बताती हैं कि कर्निका का मामला काफी जटिल था। इस दौरान सबसे ज्यादा चुनौती यह पता करने में आई कि दिमाग का कौन-सा हिस्सा असल में दौरे शुरू कर रहा है।
brain surgery
डॉ. पद्मा बताती हैं कि कुछ चीजें मिर्गी के दौरों को ट्रिगर कर सकते हैं, ये हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं।
Disclaimer: अगर किसी व्यक्ति को दवा लेने के बाद भी बार-बार दौरे पड़ रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल न करें। ऐसे मरीजों को किसी विशेषज्ञ न्यूरोलॉजिस्ट या comprehensive epilepsy centre में जांच करानी चाहिए। अगर समय पर बीमारी की सही पहचान हो जाए और उचित इलाज मिले, तो कई मरीजों में दौरे को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ ही मामलों में सर्जरी की जरूरत पड़ती है।