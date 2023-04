बंद नसों को खोल देते हैं ये 6 आसान उपाय, जानिए शरीर का ब्लड सर्कुलेशन कैसे ठीक करें

Blood Circulation Kaise Thik Kare: ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर आप कई तरह की गंभीर बीमारियों को रोक सकते हैं।

शरीर का ब्लड सर्कुलेशन (Blood Circulation) बनाए रखना संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। खराब ब्लड सर्कुलेशन का मतलब है- नसों में रक्त का प्रवाह धीमा पड़ जाना। जिसे बेहतर रखना बहुत जरूरी होता है। क्‍योंक‍ि, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हृदय रोगों, स्ट्रोक और नसों से जुड़ी बीमारियों को रोकने में मदद कर सकता है। ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर रखने के लिए खुद को एक्टिव रखना बहुत जरूरी होता है इसके साथ ही साथ आपको अपनी खराब आदतों को सुधारने की जरूरत होती है। यहां हम आपको ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के 6 नेचुरल तरीके (How to Improve Blood Circulation Naturally In Hindi) बता रहे हैं।

ब्लड सर्कुलेशन कैसे ठीक करें - Blood Circulation Kaise Thik Kare

नियमित रूप से व्यायाम करें

शारीरिक गतिविधि पूरे शरीर में खून पंप करने में मदद करती है और खून की नलियों के लचीलेपन को बढ़ा सकती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन आसान हो जाता है। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट की मध्यम-तीव्रता वाले व्यायाम (Exercise) करने का लक्ष्य रखें, जैसे तेज चलना या साइकिल चलाना आदि।

धूम्रपान छोड़ें

खराब ब्लड सर्कुलेशन के लिए धूम्रपान एक प्रमुख रिस्क फैक्टर है, क्योंकि यह खून की नलियों को नुकसान पहुंचाता है और ब्लड सर्कुलेशन को कठिन बना देता है। यदि आप धूम्रपान करते हैं, तो इसे छोड़ना आपके ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करने के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है।

स्वस्थ वजन बनाए रखें

अधिक वजन या मोटापा होने से ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पर दबाव पड़ सकता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। आहार और व्यायाम के संयोजन से वजन कम करने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

स्वस्थ आहार लें

फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर आहार रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखकर और हृदय रोग के जोखिम को कम करके ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करने में मदद कर सकता है।

तनाव कम करें

तनाव रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर सकता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। योग, ध्यान और गहरी सांस लेने जैसी तकनीकों के माध्यम से तनाव को प्रबंधित करने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

खुद को हाइड्रेट रखें

पर्याप्त पानी पीने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि यह रक्त को बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होने से बचाने में मदद करता है।

अपनी जीवनशैली में कोई बड़ा बदलाव करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आप स्लो ब्लड सर्कुलेशन (Blood Circulation) की समस्या से परेशान हैं।