surprising signs that increases risk of thyroid problems: अगर आप थायराइड की समस्या से परेशान हैं तो आप इसके संकेतों को अच्छी तरह से जानते होंगे। आपकी गर्दन के सामने की ओर एक तितली के आकार की ग्रंथि का नाम है थायराइड। जब थायराइड (हाइपरथायरायडिज्म) अतिसक्रिय हो जाता है तो आपको अधिक पसीना आता है, आप गर्मी महसूस करने लगते हैं, आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है या फिर आपके दिल की धड़कन तेज होने लगती है। वहीं अंडरएक्टिव थायराइड (हाइपोथायरायडिज्म) ठीक इसके विपरीत होता है। आपको ठंड लग सकती है, वजन बढ़ सकता है, और धड़कन धीमी गति की हो सकती है। लेकिन सिर्फ यही संकेत नहीं है, जिनसे आप थायइराइड की पहचान कर सकते हैं। कुछ संकेत ऐसे भी हैं, जिनके बारे में आपको जानने की आवश्यकता है क्योंकि ये दिखाई नहीं देते हैं। जी हां, इस लेख में हम आपको ऐसे संकेतों के बारे में बता रहे हैं, जो थायराइड के न दिखाई देने वाले संकेत हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं थायराइड के साइलेंट संकेत।

फॉगी ब्रेन

मनोदशा में बदलाव

क्या आप दुखी और असहज महसूस कर रहे हैं? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन थायराइड की समस्या भी इसका एक कारण हो सकती है। अवसाद अक्सर थायराइड समस्या का एक पहला संकेत है। चिंता भी इससे जुड़ी हुई है। हाइपोथायरायडिज्म होने पर उदास महसूस करना लोगों में अधिक आम है। वहीं एंग्जाइटी हाइपरथायराइडिज्म में आम है।

गर्भावस्था की समस्या

अध्ययनों से पता चलता है कि अगर आप थायराइड की समस्या का शिकार हैं तो गर्भवती होने पर आपको जटिलताएं होने की अधिक संभावना है, जैसे कि प्रीक्लेम्पसिया नाम की स्थिति। आपको गर्भपात या स्टिलबर्थ की संभावना भी अधिक हो सकती है। आप समय से पहले बच्चे को जन्म दे सकती हैं या फिर जन्म के बाद बच्चे का वजन बहुत कम हो सकता है।

पीरियड संबंधी समस्याएं

मासिक धर्म की परेशानी थायराइड स्थिति का संकेत हो सकती है। पीरियड्स का बहुत हल्का होना, बहुत भारी होना, या फिर अनियमित होना ये सभी लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको पीरियड नहीं हो रहे हैं तो भी आप थायराइड का शिकार हो सकती हैं। थायराइड विकारों वाली लड़कियों को पहना पीरियड या तो बहुत जल्दी होता है या बहुत देर से।

धुंधला दिखाई देना

कभी-कभी थायराइड की स्थिति आपकी आंखों के आसपास के ऊतकों में अतिरिक्त तरल पदार्थ का निर्माण करती है। जब ऐसा होता है, तो यह आपकी आंखों को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियों को बड़ा बना सकता है। आपको लग सकता है कि आपको ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो रही है। साथ ही आपको धुंधला-धुंधला दिखाई दे सकता है।

भोजन का स्वाद अलग महसूस होना

आप किसी भी खाने का स्वाद अपने मुंह और मस्तिष्क दोनों के साथ लेते हैं। जब आपका थायराइड ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा है, तो यह स्वाद प्रक्रिया के इन दोनों हिस्सों में से एक या दोनों के साथ गड़बड़ कर सकता है। यह खाद्य पदार्थों का स्वाद आपके लिए अलग बना सकता है। ये इस बात का संकेत है कि आप थायराइड विकार से ग्रस्त हैं।