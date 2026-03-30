इन 6 कारणों से ड्राई होने लगती हैं लिप्स, डॉक्टर ने बताया कैसे करें फटे होठों का इलाज

क्या आपके लिप्स बार-बार ड्राई हो रहे हैं? अगर हां, तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जिसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। आइए जानते हैं किन कारणों से होंठ फटते हैं?

Lips Dry

काले और पपड़ीदार लिप्स अक्सर आपकी खूबसूरती पर असर डाल सकते हैं, इसलिए हम में से कई लोग अपने लिप्स की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसे मॉइस्चराइज करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों की लिप्स इतनी ज्यादा ड्राई होती है कि मॉइस्चराइजर लगाने पर भी इसका असर नहीं होता है। इसके पीछे कई वजह हो सकती है। जिसे जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि अगर किसी समस्या के चलते आपके लिप्स ड्राई हो रहे हों, तो इसका समय पर इलाज हो सके। जयपुर के नारायणा हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अजय नायर का कहना है कि अधिकतर लोग होंठों का सूखना एक आम समस्या मानते हैं, इसलिए अधिकतर लोग होंठों के ड्राईनेस की परेशानी को नजरअंदाज कर देते हैं। होंठ शरीर का वह हिस्सा होते हैं, जहां तेल ग्रंथियां नहीं पाई जातीं, इसलिए ये जल्दी सूख जाते हैं। कई बार यह समस्या मौसम की वजह से होती है, तो कई बार शरीर के अंदर हो रही गड़बड़ी इसका कारण बनती है। ऐसे में यह समझना जरूरी होता है कि लिप्स सूखने के पीछे असली वजह क्या होती है और इसे कैसे ठीक किया जाता है?

किन कारणों से ड्राई होने लगती हैं लिप्स?

लिप्स ड्राई होने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जिसपर ध्यान देने की जरूरत है। आइए जानते हैं किन कारणों से लिप्स ड्राई होने लगती हैं?

शरीर में पानी की कमी - शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए, तो लिप्स पर इसका सीधा असर दिखता है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर शरीर में पानी की कमी होती है, तो इसका असर सबसे पहले स्किन और होंठों पर दिखाई देता है। डिहाइड्रेशन की स्थिति में होंठ फटने लगते हैं और उनमें ड्रायनेस महसूस होती है।

शरीर में विटामिन की कमी - कुछ विटामिन्स की कमी के कारण भी लिप्स ड्राई होने लगते हैं। मुख्य रूप से अगर हमारे शरीर में विटामिन बी और आयरन की कमी होने लगे, तो लिप्स ड्राई हो सकते हैं।

मौसम में बदलाव से भी फटते हैं होंठ - मौसम में आए अचनाक से बदलाव के कारण भी हमारे होंठ फटने लगते हैं। दरअसल, बदलते मौसम में मौसम में नमी की कमी होती है, जिसके कारण होंठ जल्दी सूख जाते हैं। वहीं, गर्मियों में तेज धूप और लू भी होंठों की नमी छीन लेती है।

बार-बार होंठ चाटने की आदत - कुछ लोगों को अपनी जीभ बार-बार चाटने की आदत होती है, जिसकी वजह से भी होंठ फट सकते हैं।

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एलर्जी या केमिकल का असर - कुछ केमिकल्स के रिएक्शन के कारण भी होंठ फट सकते हैं। केमिकल्स आपके लिपस्टिक, टूथपेस्ट या स्किन प्रोडक्ट्स में मौजूद हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके होंठ काफी ज्यादा ड्राई नजर आते हैं।

फटे होंठों का कैसे करें इलाज?

डॉक्टर का कहना है कि अगर आपके होंठ काफी ज्यादा फट रहे हैं, तो इसके लिए आप कुछ हेल्दी आदतों को अपना सकते हैं। इससे काफी हद तक ड्राई होठों की परेशानी कम हो सकती है, जैसे-

कोशिश करें कि अपने शरीर को हाइड्रेट रखें। इसके लिए पूरे दिनभर पर्याप्त रूप से पानी पिएं। पानी पीने से हमारा शरीर हाइड्रेट रहता है, जिससे होंठ कम फटते हैं।

होंठों को मॉइस्चराइज रखने के लिए अच्छी क्वालिटी का लिप बाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा नैचुरल चीजें, जैसे- तेल, घी, शिया बटर या नारियल तेल होंठों पर लगाएं। इससे अधिक फायदे हो सकते हैं।

विटामिन और मिनरल्स से भरपूर डाइट लें, ताकि शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी न हो।

अगर आप अपने होंठ बार-बार चाटते हैं, तो इस आदत को आज की छोड़ दें।

बहुत ज्यादा धूप या ठंडी हवा में निकलते समय होंठों को अच्छे से कवर करें, ताकि आपके लिप्स हवा से सुरक्षित हो सके।

Highlights

शरीर में पानी की कमी के कारण होंठ फट सकते हैं।

केमिकल्स के कारण भी होंठ फटने की परेशानी हो सकती है।

ड्राई लिप्स का कारण होंठ चाटने की आदत भी हो सकती है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।