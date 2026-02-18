Add The Health Site as a
Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Select Language

5 साल के बच्चे के कान में दर्द हो तो क्या करें? एक्सपर्ट से जानिए घर पर कैसे करें इलाज

Ear pain symptoms : छोटे बच्चों को कान में दर्द की शिकायत काफी ज्यादा रहती है। इस परेशानी का इलाज आप घर पर पहले 24 से 48 घंटे के बीच कर सकते हैं। आइए डाक्टर से जानते हैं कैसे करें?

5 साल के बच्चे के कान में दर्द हो तो क्या करें? एक्सपर्ट से जानिए घर पर कैसे करें इलाज
Ear Pain
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Shruti Bansal

Written by Kishori Mishra |Updated : February 18, 2026 1:19 PM IST

Ear pain in 5 year old kid : बच्चों को अगर थोड़ी  सी भी तकलीफ हो जाए, तो माता-पिता काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। बच्चों को अक्सर छोटी-मोटी परेशानी बनी रहती है, जिसमें कान दर्द की समस्या भी शामिल है। कान दर्द की तकलीफ होने पर बच्चा कई बार चिड़चिड़ा हो जाता है या सो नहीं पाता है। कान में दर्द की शिकायत होना बच्चों में काफी ज्याादा कॉमन है। इस परेशानी का इलाज कुछ सावधानी बरतकर घर पर भी किया जा सकता है। इस विषय की जानकारी के लिए हम  बच्चों के कान में दर्द की परेशानी के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमने Dr. Shruti Bansal, Consultant - Paediatric ENT से बातचीत की है। आइए डॉक्टर से जानते हैं बच्चों को कान में दर्द की परेशानी क्यों होती है और कैसे करें इसका इलाज?

बच्चों को कान में दर्द की शिकायत क्यों होती है?

डॉक्टर डॉ. श्रुति बंसल का कहना है कि बच्चों के कान में दर्द का सबसे आम कारण एक्यूट ओटिटिस मीडिया है, जो कान के बीच के हिस्से में सूजन या इन्फेक्शन है जो आमतौर पर सर्दी, गले में खराश या वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद होता है। क्योंकि बच्चों की यूस्टेशियन ट्यूब छोटी और ज्यादा हॉरिजॉन्टल होती है, इसलिए कान के पर्दे के पीछे फ्लूइड आसानी से जमा हो जाता है, जिससे दबाव, सूजन और दर्द होता है।

बच्चों को रात में यह तकलीफ़ और बढ़ जाती है क्योंकि सीधा लेटने से कान के बीच का दबाव बढ़ जाता है, जिससे बच्चा ज़्यादा बेचैन और दर्द के प्रति सेंसिटिव हो जाता है।

Also Read

More News

कान में दर्द के लक्षण क्या हैं?

छोटे बच्चे शायद साफतौर पर यह नहीं बता पाते कि उन्हें क्या दर्द हो रहा है, इसलिए अक्सर उनका व्यवहार ही सबसे बड़ा संकेत बन जाता है। माता-पिता को उन बदलावों पर ध्यान देना चाहिए जो आम चिड़चिड़ाहट के बजाय कान में तकलीफ का संकेत देते हैं। आम चेतावनी के संकेतों में ये शामिल हैं-

  1. एक कान को बार-बार खींचना, रगड़ना या पकड़ना
  2. बुखार आना
  3. चिड़चिड़ापन महसूस करना
  4. ठीक से खाना न खाना
  5. लेटते समय कान पर दबाव बढ़ने से नींद में खलल
  6. सुनने में रुकावट या फिर आवाजों पर कम रिस्पॉन्स करना
  7. कभी-कभी, हल्का बैलेंस बिगड़ना या जी मिचलाना

ये लक्षण आमतौर पर कुछ दिनों तक सर्दी या नाक बंद रहने के बाद दिखाई देते हैं।

पहले 24 से 48 घंटों के लिए घर पर ऐसे करें सुरक्षित देखभाल

डॉक्टर का कहना है कि ज्यादातर बिना किसी परेशानी वाले कान के इन्फेक्शन सपोर्टिव केयर से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि कई बार कान में दर्द की परेशानी वायरल होती हैं और बिना एंटीबायोटिक के ठीक हो जाते हैं। घर पर कुछ जरूरी टिप्स को फॉलो करके कान में दर्द की शिकायत को काफी हद तक कम किया जा सकता है। माता-पिता नीचे दिए गए तरीके सुरक्षित रूप से आज़मा सकते हैं-

  • पानी, सूप, नारियल पानी या मुंह से दिए जाने वाले तरल पदार्थों से बच्चे को भरपूर पानी पिलाएं।
  • आराम करते समय बच्चे का सिर थोड़ा ऊपर रखें, ताकि कान के बीच के हिस्से पर दबाव कम हो।
  • आराम के लिए बाहरी कान पर गर्म सिंकाई कराएं।
  • अगर बच्चे की नाक बंद है, तो सलाइन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करके नाक की सफाई करें।

कान की नली में तेल, हर्बल ड्रॉप्स, लहसुन का अर्क या कॉटन बड्स डालने से बचें। ये आम घरेलू उपाय कान में और जलन पैदा कर सकते हैं या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यानि कान के पर्दे को चोट पहुंचा सकते हैं।

डॉक्टर से कब लेनी चाहिए सलाह?

अगर बच्चों के कान में दर्द की शिकायत 24 से 48 घंटों में ठीक नहीं होती है, तो इस परेशानी को तुरंत डॉक्टर से दिखाएं और मेडिकल टेस्ट कराएं। कान में दर्द के साथ-साथ अगर बच्चे को तेज बुखार, लगातार उल्टी, कान से पानी आना, कान के पीछे सूजन, बहुत ज्यादा सुस्ती या दर्द बढ़ने लगे, तो तुरंत मेडिकल मदद लें।

Add The HealthSite as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Highlights

  • कान में दर्द की परेशानी होना कई बार वायरल हो सकती है।
  • 24 से 48 घंटे के बाद भी अगर कान में दर्द, हो तो डॉक्टर को दिखाएं।
  • कान में दर्द के साथ बुखार और लालिमा दिखे, तो जांच जरूरी हो जाता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More