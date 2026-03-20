कब खतरनाक होता है फैटी लिवर? डॉक्टर से जानिए इसके 5 गंभीर लक्षण

Fatty Liver Signs : फैटी लिवर की परेशानी होने पर शुरुआती संकेत काफी कम नजर आते हैं। अगर स्थिति गंभीर होने लगे, तो कुछ खतरनाक लक्षण दिखाई देते हैं, जिसपर ध्यान देना जरूरी है। आइए जानते हैं-

Symptoms of Fatty Liver

Symptoms of Fatty Liver: आज के समय में लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं, जिसमें फैटी लिवर की परेशानी शामिल है। यह एक ऐसी समस्या है, जो लोगों में काफी तेजी से हो रही है। पहले के समय में फैटी लिवर की परेशानी को सिर्फ शराब से जोड़ा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यह परेशानी बिना शराब पीने वाले लोगों (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease - NAFLD) में भी देखने को मिल रहा है। शारदा हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव का कहना है कि फैटी लिवर के शुरुआती दिनों में लक्षण नजर नहीं आते हैं, लेकिन अगर समय पर ध्यान न दिए जाए, तो यह परेशानी धीरे-धीरे गंभीर होती चली जाती है, जिसकी वजह से कई अन्य तरह की दिक्कतें होने लगती हैं। आइए जानते हैं फैटी लिवर कब खतरनाक हो सकता है और कैसे करें इसकी पहचान?

कब खतरनाक हो जाता है फैटी लिवर?

फैटी लिवर तब खतरनाक हो जाता है, जब लिवर में जमा फैट सूजन का कारण बनने लगता है। यह स्थिति आगे चलकर नॉन-अल्कोहॉलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस (Liver Cirrhosis) के रूप में बदलने लगती है। मालूम हो कि लिवर सिरोसिस एक गंभीर स्थिति है, जिसमें लिवर स्थाई रूप से डैमेज हो सकता है। साथ ही इसकी वजह से लिवर के कार्य करने की क्षमता कम होने लगती है।

फैटी लिवर के खतरनाक लक्षण क्या हैं?

फैटी लिवर की स्थिति गंभीर होने पर कुछ लक्षण नजर आते हैं, जिसे नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं इसके कुछ लक्षण-

लगातार थकान और कमजोरी

अगर आपको बिना काम किए भी हमेशा थकान महसूस होती रहती है, तो ऐसे संकेत फैटी लिवर के हो सकते हैं। बता दें कि हमारा लिवर शरीर को ऊर्जा देने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर लिवर में किसी तरह की परेशानी होने लगे, तो शरीर की उर्जा प्रभावित होने लगती है।

पेट के दाईं ओर दर्द या भारीपन

फैटी लिवर की स्थिति में कुछ लोगों को पेट के दाईं ओर दर्द और भारीपन महसूस हो सकता है। अगर आपको इस हिस्से में लगातार दर्द, सूजन और भारीपन महसूस हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ताकि फैटी लिवर की गंभीरता की पहचान की जा सके। इस तरह के संकेत लिवर में सूजन के हो सकते हैं।

भूख कम लगना और वजन घटना

फैटी लिवर की स्थिति अगर गंभीर होने लगे, तो भूख कम होने लगती है। कुछ मामलों में मरीजों का वजन बिना कारण घटने लगता है, जो एक गंभीर संकेत हो सकता है। इस स्थिति में फरौन डॉक्टर से संपर्क करें।

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स्किन और आंखों का रंग पीला नजर आना

लिवर सही से अगर काम न करे, तो शरीर में बिलीरुबिन बढ़ने लगता है। इस स्थिति में स्किन का रंग और आंखों का रंग पीला नजर आ सकता है, जिसे पीलिया (Jaundice) कहा जाता है। यह स्थिति गंभीर हो सकती है और आपको तुरंत इलाज की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए ऐसे संकेतों को नजरअंदाज न करें।

पेट में सूजन और पानी भरना

फैटी लिवर के गंभीर स्टेज में पेट में सूजन की परेशानी हो सकती है। इसमें पेट में तरल पदार्थ यानि पानी जमा होने लग सकता है, जिसकी वजह से पेट फूल सकता है। ऐसे संकेत लिवर डैमेज होने के हो सकते हैं। इसमें आपको फौरन जांच की जरूरत हो सकती है।

किन लोगों को होता है ज्यादा खतरा?

कुछ लोगों को फैटी लिवर की परेशानी अधिक होने का खतरा रहता है, जैसे-

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मोटापा या बढ़ा हुआ वजन

डायबिटीज के मरीज

हाई कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स

ज्यादा जंक फूड और मीठा खाने की आदत

शारीरिक गतिविधि की कमी

Highlights

फैटी लिवर होने पर सूजन होने लगती है।

बिना कारण थकान होना फैटी लिवर के लक्षण हो सकते हैं।

फैटी लिवर में शरीर की उर्जा कम होने लगती है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।