Covid or Flu how to identify : फ्लू नहीं आपका हुआ कोविड इस तरह पहचानें! इन 5 मामूली अंतर से पहचानना हो जाता है आसान

Covid or Flu how to identify : आपको भले ही फ्लू और कोविड का उपचार एक समान लग रहा हो लेकिन जरा सी लापरवाही आपके कोविड के लक्षणों को बिगाड़ सकती है।

Covid or Flu how to identify : मौसम बदलने पर अक्सर लोग फ्लू, सर्दी और खांसी का शिकार हो जाते हैं। हालांकि बीते तीन साल में कोविड की वजह से फ्लू का डर कम हो गया था। लेकिन मौजूदा वक्त में लोगों के लिए फ्लू और कोविड के लक्षणों में अंतर कर पाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि दोनों के लक्षण लगभग-लगभग एक समान ही हैं। लक्षण एक समान होने के साथ-साथ उपचार भी लगभग एक जैसा ही है। आपको भले ही फ्लू और कोविड का उपचार एक समान लग रहा हो लेकिन जरा सी लापरवाही आपके कोविड के लक्षणों को बिगाड़ सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि आप फ्लू और कोविड के बीच के अंतर को पहचानें नहीं तो दिक्कत होना स्वभाविक है। आइए आपको बताते हैं कैसे करें फ्लू और कोविड के बीच अंतर की पहचान।

यूं अलग है फ्लू, कोविड से

1-सांस लेने में दिक्कत

फ्लू में आमतौर पर सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है लेकिन मेडिकल न्यूज टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके फेफड़ों तक हवानहीं पहुंच रही है। और ये कोविड रोगियों में बहुत आम होता है।

2-थकान

फ्लू में भी थकान होना स्वभाविक है और आपको नींद आने जैसी भावना का अहसास होता है। फ्लू होने पर हफ्ते भर ऐसा रहता है लेकिन जब कोविड की बात होती है तो आपको बहुत ज्यादा थकान रहती है। अगर आपकी थकान 7 दिन बाद भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है तो आपको कोविड टेस्ट कराने की जरूरत है।

3-खांसी

फ्लू और कोविड दोनों में ही खांसी होती है लेकिन मेयो क्लीनिक की रिपोर्ट के मुताबिक, कोविड में आमतौर पर लोगों को सूखी खांसी होती है, जिसमें बलगम नहीं आता है। सूखी खांसी में अगर आपको खांसी शुरू हो जाए तो फिर उसे रोक पाना मुश्किल हो जाता है।

4-ठंड लगकर बुखार आना

फ्लू और कोविड दोनों में ही ठंड लगकर बुखारआता है। लेकिन फ्लू में लोगों को आमतौर पर 100 डिग्री से ज्यादा बुखार रहता है जबकि कोविड में 100 डिग्री से कम बुखार होता है। इसके अलावा कोविड के कुछ मामलों में लोगों को बुखार नहीं भी होता है।

5-कैसे लगाएं पता

फ्लू और कोविड में अंतर का सबसे सटीक तरीका है टेस्ट कराना। कोविड टेस्ट की मदद से आप शरीर में छिपे वायरस का पता लगा सकते हैं और आसानी से उपचार प्राप्त कर सकते हैं। वहीं फ्लू में घर पर भी इलाज संभव है और ये हफ्ते भर में ठीक हो जाता है। वहीं कोविड में लंबे वक्त तक लक्षण आपको परेशान कर सकते हैं।

