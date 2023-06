कमरे में लगे Air Conditioner से कभी नहीं पड़ेंगे बीमार! ये 5 टिप्स रखेंगे आपको और AC को भी हेल्दी

Things to remember while using air conditioner : ये टिप्स आपको और आपके एसी को सेफ रखने के साथ-साथ गर्मी से भी बचाने में मदद करेंगे।

Things to remember while using air conditioner : जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है और पंखे-कूलर लगभग फेल हो चुके हैं ऐसे में ठंडक पाने के लिए एयर कंडीशनर यानि AC के अलावा हमारे पास कोई दूसरी विकल्प नहीं बचता है। बहुत से लोग अक्सर एसी तो खरीद लेते हैं लेकिन एक-दो साल में उनका एयर कंडीशनर जवाब दे जाता है। अब इसके पीछे ढेर सारी वजह हो सकती हैं। बहुत से लोग एसी चलाने के बाद भी कूलिंग न होने की शिकायत करते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए। अगर आपके कमरे या फिर घर में एसी लगा हुआ है तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। जी हां, ये टिप्स आपको और आपके एसी को सेफ रखने के साथ-साथ गर्मी से भी बचाने में मदद करेंगे। आइए जानते हैं एसी से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां, जो आपके काम आएंगी।

1-समय पर सर्विसिंग

एसी खरीदना और कमरे में लगाना इस गर्मी के मौसममें बहुत जरूरी हो गया है। बिना एसी के खुद को ठंडा रख पाना और खासकर जब गर्मी से बुरा हाल हो तो फिर परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन एसी को खरीदने के बाद समय-समय पर उसे साफ कराना और एसी की सर्विसिंग भी बहुत जरूरी है। अगर आप नियमित रूप से एसी की सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं।

2-एसी के सामने न बैठें

गर्मी के दिनों में शरीर को ठंडा रखने के लिए लोग एसी लगवाते हैं लेकिन बहुत से लोग एसी के सामने ही बैठना पसंद करते हैं। ये गलती न करें और लगातार एसी के सामने न बैठे रहें। लगातर एसी के सामने बैठने और फिर बाहर काम के लिए निकलने पर आपको सर्दी हो सकती है। इससे आपकी तबीयत खराब हो सकते हैं।

3-एसी बंद करें

बहुत से लोग कमरे को ठंडा रखने के लिए पूरे-पूरे दिन एसी चलाते हैं, जो कि आपकी सेहत और कमरे की सेहत को भी बिगाड़ने का काम करता है। आपको करना क्या है कि बीच-बीच में यानी हर 1-2 घंटे में कुछ देर के लिए एसी को ज़रूर बंद करना है। ऐसा करने से एसी को आराम तो मिलेगा ही साथ ही कमरा भी ठंडा रहेगा।

4-सीधे एसी में न बैठें

अगर आप किसी काम के सिलसिले से घंटों बाहर धूप में रहें हैं तो सीधे धूप से आकर एसी वाले कमरे में न बैठे। ऐसा करने आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है और आपको सर्द-गर्महो सकता है। इसके अलावा आपको एसी वाले कमरे से निकलर सीधे धूप में नहीं जाना चाहिए, जो कि सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है।

5-खिड़कियां जरूर खोलें

बहुत से लोग कमरे को ठंडा रखने के लिए एसी वाले कमरे की खिड़कियां नहीं खोलते हैं, जो कि सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। आपको करना क्या है कि जिस कमरे में एसी चल रहा हो तो उसे थोड़ी देर बंद करके बीच-बीच में कमरे की खिड़कियां-दरवाजे जरूर खोलें। ऐसा करने से धूप और ताजी हवा कमरे के अंदर आएगी और माहौल खुशनुमा रहेगा।

