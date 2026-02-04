मेनोपॉज के बाद महिलाओं में कैंसर का खतरा क्यों बढ़ जाता है? डॉक्टर बता रहे हैं इसके बारे में

why is cancer risk increases after menopause in women : मेनोपॉज के बाद महिलाओं में कैंसर का खतरा बढ़ना एक सच है। आइए डॉक्टर से जानते हैं मेनोपॉज के बाद महिलाओं में कैंसर का खतरा क्यों (Menopause ke Baad Women me Cancer Kyu Badhta hai) बढ़ाता है।

Why is cancer risk increases after menopause in women : मेनोपॉज हम महिलाओं के जीवन की बहुत ही आम समस्या है। रिसर्च बताती है कि एक आम महिला को सामान्य रूप से 45 से 55 वर्ष की उम्र में मेनोपॉज शुरू होता है। इस अवस्था में पीरियड्स स्थायी रूप से बंद हो जाता है और शरीर में कई हार्मोनल, शारीरिक और मानसिक बदलाव होने लगते हैं।

एगिलस डायग्नोस्टिक्स में जीनोमिक्स की हेड डॉ. रश्मि तलवार बताती हैं कि भारत में जब महिलाओं के मेनोपॉज की बात आती है, तो इसे अक्सर कैंसर से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि मेनोपॉज के बाद महिलाओं में कैंसर का खतरा क्यों बढ़ जाता है? खासकर ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और कोलन कैंसर का जोखिम क्यों ज्यादा देखा जाता है।

4 फरवरी को वैश्विक स्तर पर जब वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जा रहा है, तो इस खास मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं मेनोपॉज के बाद महिलाओं के कैंसर का खतरा क्यों बढ़ जाता है? मेनोपॉज के बाद कैंसर से बचाव के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए।

मेनोपॉज क्या होता है?

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग पर छपी एक रिसर्च बताती है कि मेनोपॉज वह अवस्था है जब महिला को लगातार 12 महीने तक पीरियड्स नहीं आते। इस दौरान एस्ट्रोजन (Estrogen) और प्रोजेस्टेरोन (Progesterone) हार्मोन का स्तर घट जाता है। महिलाओं का ओवरी अंडाणु बनाना बंद कर देता है और प्रजनन क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है।

मेनोपॉज के बाद कैंसर का खतरा क्यों बढ़ता है?

हार्मोनल असंतुलन (Hormonal Imbalance)- डॉ. रश्मि तलवार का कहना है कि मेनोपॉज के बाद शरीर में एस्ट्रोजन का उत्पादन ओवरी से नहीं होता, लेकिन फैट टिशू (चर्बी) से एस्ट्रोजन बनने लगता है। यही अतिरिक्त एस्ट्रोजन कई कैंसर का कारण बन सकता है। जब एस्ट्रोजन लंबे समय तक बिना संतुलन के रहता है, तो यह कोशिकाओं को अनियंत्रित रूप से बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जो कैंसर की शुरुआत हो सकती है। उम्र बढ़ना (Increasing Age)- महिलाओं में कैंसर का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है उम्र। मेनोपॉज के बाद महिलाएं 50+ उम्र में होती हैं। उम्र के साथ डीएनए डैमेज बढ़ता है और शरीर की मरम्मत करने की क्षमता कम होती जाती है। इसी कारण कैंसर कोशिकाओं को पनपने का मौका मिल जाता है। इम्यून सिस्टम का कमजोर होना- मेनोपॉज के बाद अक्सर महिलाओं की इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। इससे शरीर कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर नष्ट करने में सुस्त हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, तो असामान्य कोशिकाएं आसानी से कैंसर में बदल सकती हैं। फिजिकल एक्टिविटी की कमी- मेनोपॉज के बाद वजन बढ़ना बहुत आम है। ये मोटापा सीधे तौर पर कैंसर से जुड़ा हुआ है, जो फैट टिशू ज्यादा एस्ट्रोजन बनाता है। इससे महिलाओं के शरीर में सूजन (Chronic Inflammation) बढ़ती है। मेनोपॉज के बाद फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण ब्रेस्ट कैंसर, यूटेराइन कैंसर और कोलन कैंसर का खतरा बढ़ता है। कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा कम करने के लिए महिलाओं को हर उम्र में भी फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। ब्लड शुगर में बदलाव- मेनोपॉज के बाद महिलाओं में डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। इससे इंसुलिन लेवल असंतुलित होता है। हाई इन्सुलिन लेवल कैंसर कोशिकाओं की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। रिसर्च में ये बात सामने आ चुकी है कि जिन महिलाओं को डायबिटीज या प्री- डायबिटीज की समस्या होती है, उन्हें मेनोपॉज के बाद कैंसर का खतरा सामान्य महिला से 30 फीसदी ज्यादा रहता है।

मेनोपॉज के बाद महिलाओं में होने वाले कैंसर

1. ब्रेस्ट कैंसर

भारत में महिलाओं को होने वाले प्रमुख कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर साल लगभग 2,00,000 से अधिक महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं। ब्रेस्ट कैंसर में महिला के स्तनों में एक गांठ बन जाती है। ये गांठ पीरियड्स के दौरान होने वाले हार्मोनल असंतुलन, मेनोपॉज का देरी से आना, मोटापा, अत्यधिक मात्रा में शराब और धूम्रपान करने के कारण बनती है। कुछ महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर फैमिली हिस्ट्री के कारण भी होती है। आसान भाषा में कहें तो किसी महिला के परिवार में मां, दादी, नानी को ब्रेस्ट कैंसर रहा है, तो उसमें ये होने की संभावना ज्यादा रहती है।

ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण

ब्रेस्ट कैंसर के सामान्य लक्षणों में शामिल हैः

स्तन में गांठ त्वचा में बदलाव निप्पल से असामान्य स्राव स्तनों में सूजन आना

ब्रेस्ट कैंसर का इलाज क्या है?

वर्तमान में ब्रेस्ट कैंसर का इलाज पूरी तरह से संभव है। ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और हार्मोन थेरेपी अपनाई जाती है। आर्ट ऑफ हीलिंग कैंसर इंस्टीय्टू के सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. मनदीप सिंह मल्होत्रा बताते हैं कि भारत में अगर महिला में ब्रेस्ट कैंसर का पता समय पर चलता है, तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव है।

ब्रेस्ट कैंसर के 10 में से 9 मामलों में मरीज का इलाज सही तरीके से करके उसकी जान को बचाया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए रेगुलर बेसिस पर सेल्फ एग्जाम, साल में एक बार डॉक्टर द्वारा जांच करवाना जरूरी है।

ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए क्या करें?

2. एंडोमेट्रियल (गर्भाशय) कैंसर

एंडोमेट्रियल कैंसर गर्भाशय की अंदरूनी परत (एंडोमेट्रियम) में होता है। यह अधिकतर रजोनिवृत्ति (मेनोपॉज) के बाद महिलाओं में पाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि भारतीय महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर बहुत ही आम है। गर्भाशय का कैंसर मुख्य रुप से हार्मोन असंतुलन, डायबिटीज, अनियमित मासिक धर्म के कारण होता है। जागरूकता की कमी के कारण भारत में गर्भाशय कैंसर के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है।

एंडोमेट्रियल (गर्भाशय) कैंसर के लक्षण

असामान्य ब्लीडिंग होना या बिना पीरियड्स के ब्लीडिंग होना पेल्विक और पेट में अक्सर दर्द होना योनि से सफेद या बदबूदार डिस्चार्ज सब कुछ सही होते हुए भी शारीरिक कमजोरी

एंडोमेट्रियल (गर्भाशय) कैंसर का इलाज क्या है?

एंडोमेट्रियल (गर्भाशय) कैंसर का इलाज सिर्फ सर्जरी द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में महिला का पूरा गर्भाशय निकाल दिया जाता है, ताकि कैंसर के सेल्स अन्य हिस्सों में न पहुंचें।

अगर एंडोमेट्रियल कैंसर शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ जाता है, तो रेडिएशन और कीमोथेरेपी के जरिए भी इस कैंसर का इलाज किया जाता है। डॉक्टर का कहना है कि गर्भाशय कैंसर का शुरुआती अवस्था में इलाज काफी प्रभावी होता है।

एंडोमेट्रियल (गर्भाशय) कैंसर से बचाव के लिए क्या करें?

3. ओवेरियन कैंसर

ओवेरियन कैंसर अंडाशय (ओवरी) में होता है और इसे “साइलेंट किलर” भी कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण देर से सामने आते हैं। भारत में ओवेरियन कैंसर के मामले ब्रेस्ट और गर्भाशय के कैंसर से कम देखे जाते हैं। 10 में 8 महिलाओं में मेनोपॉज के बाद ओवेरियन कैंसर की स्थिति देखी जाती है। हरियाणा के सोनीपत स्थित एंडोमेड्रा अस्पताल की सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. वैशाली जामरे के अनुसार, अंडाशय का मुख्य कार्य अंडे उत्पन्न करना और एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन बनाना है। जब इन अंगों की कोशिकाएं उत्परिवर्तित (mutate) होकर ट्यूमर का रूप ले लेती हैं, तो इसे ओवेरियन कैंसर कहा जाता है।

ओवेरियन कैंसर के लक्षण

पेट फूलना बार-बार पेशाब आना पेट में हमेशा दर्द रहना भूख कम लगना वजन घटना

ओवेरियन कैंसर का इलाज क्या है?

किसी महिला में अगर ओवेरियन कैंसर का पता चलता है, तो उसका इलाज सर्जरी, कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी के जरिए किया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि AI, रोबोटिक जैसी आधुनिक सुविधा आने के बाद ओवेरियन कैंसर का इलाज आसान हो गया है। पहले के मुकाबले ओवेरियन कैंसर के दौरान महिलाओं को दर्द भी कम होता है।

4. कोलन (आंत) कैंसर

मेनोपॉज के बाद महिलाओं के शरीर में आए हार्मोनल बदलावों का असर आंतों पर भी पड़ता है। इस स्थिति में महिलाओं को कोलन (आंत) कैंसर होने का खतरा कई गुणा ज्यादा हो जाता है। कोलन कैंसर बड़ी आंत में विकसित होता है। भारत में दर्ज किए जाने वाले कोलन कैंसर के मामलों में यह आमतौर पर पॉलीप से शुरू होता है। मेनोपॉज के बाद महिलाओं में कोलन कैंसर विकसित होने का मुख्य कारण खाने में फाइबर की कमी, उम्र के अनुसार ज्यादा वजन होना, फिजिकल एक्टिविटी और ज्यादा मीट व मीट प्रोडक्ट का सेवन करना शामिल है।

कोलन (आंत) कैंसर के लक्षण

मल में खून कब्ज या दस्त पेट दर्द वजन घटना शारीरिक थकान

कोलन (आंत) कैंसर का इलाज

कोलन कैंसर (मलाशय का कैंसर) का इलाज पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर किस स्टेज (चरण) में है और शरीर के किस हिस्से तक फैला है। आधुनिक चिकित्सा में अगर किसी महिला को कोलन कैंसर हो, तो इसका इलाज सर्जरी से किया जाता है। कोलन कैंसर की सर्जरी में कोलोनोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एडवांस स्टेज में कोलन कैंसर होने पर कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दवाओं के जरिए कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। सर्जरी के बाद बचे हुए कैंसर सेल्स को खत्म करने या सर्जरी से पहले ट्यूमर को छोटा करने के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है।

कोलन (आंत) कैंसर से बचाव के लिए क्या करें?

मेनोपॉज के बाद कैंसर के शुरुआती लक्षण

हमारे साथ हुई खास बातचीत में डॉ. रश्मि तलवार कहती हैं कि भारत में 10 से 7 महिलाएं आज भी मेनोपॉज के बाद कुछ लक्षणों को सामान्य मानकर इग्नोर कर देती हैं। इससे भविष्य में कैंसर का खतरा कई गुणा ज्यादा हो जाता है। इसमें शामिल हैः

40 की उम्र के बाद किसी महिला में ये लक्षण 2 सप्ताह से ज्यादा समय तक बने रहते हैं, तो उसे इस विषय पर डॉक्टर से बात करनी चाहिए।

मेनोपॉज के बाद कैंसर से बचाव कैसे करें

डॉक्टर का कहना है कि 40 की उम्र के बाद महिलाएं अपने जीवन में छोटे-छोटे बदलाव करें, तो इससे मेनोपॉज के बाद होने वाले कैंसर से बचाव किया जा सकता है।

संतुलित आहार अपनाएं- मेनोपॉज के बाद कैंसर से बचाव करने के लिए खानपान में बदलाव सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए महिलाएं खानपान में हरी सब्जियां, विभिन्न रंगों वाले फल, साबुत अनाज और एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें। फिजिकली एक्टिव रहें- भारतीय घरों में उम्र बढ़ने के साथ ही महिलाओं की फिजिकल एक्टिविटी कम होने लगती है। लेकिन ऐसा करना महिलाओं के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर बताते हैं मेनोपॉज के बाद कैंसर से बचाव के लिए महिलाओं को रोजाना 30 मिनट किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज, योग और मेडिटेशन करना चाहिए। शराब और स्मोकिंग से दूरी- महिलाओं द्वारा बढ़ती उम्र में किसी भी प्रकार की नशे की लत कैंसर को दावत दे सकती है। ये स्थिति मेनोपॉज के बाद और भी घातक हो जाती है। इसलिए मेनोपॉज के बाद महिलाओं को शराब और स्मोकिंग से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। रेगुलर मेडिकल चेकअप- मेनोपॉज के बाद हर महिला को नियमित रूप से मैमोग्राफी, पैप स्मीयर, अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। इससे कैंसर का पता जल्दी लगाने में मदद मिलती है। रेगुलर मेडिकल चेकअप से महिलाएं सिर्फ कैंसर ही नहीं, बल्कि अन्य बीमारियों से भी बचाव कर सकती हैं। कैफीन से दूरी- मेनोपॉज के बाद महिलाओं को चाय, कॉफी जैसी कैफीन युक्त चीजों का सेवन भी सीमित मात्रा में करना चाहिए। ज्यादा मात्रा में कैफीन लेने से हार्मोन असंतुलित हो सकते है। इसलिए जहां संभव है इनसे दूरी ही बनाकर रखें। मेनोपॉज के बाद महिलाएं चाहें तो ग्रीन टी जैसे विकल्प अपना सकती हैं।

डॉक्टर का कहना है कि हर महिला का जीवन बहुमूल्य है, इसलिए मेनोपॉज के बाद हर महिला को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना जरूरी है।

Highlights

मेनोपॉज के बाद कैंसर होना आम बात है।

महिलाओं को 40 के बाद मेनोपॉज होता है।

कैंसर से बचाव के लिए महिलाएं संतुलित जीवनशैली अपनाएं।

निष्कर्ष

ब्रेस्ट, एंडोमेट्रियल, ओवेरियन और कोलन कैंसर गंभीर बीमारियां हैं, लेकिन समय पर जांच, सही उपचार और जागरूकता से इन पर काबू पाया जा सकता है। आज भी कई लोग जानकारी के अभाव में देर से इलाज कराते हैं, जिससे जोखिम बढ़ जाता है। मेनोपॉज के बाद महिलाओं को इन कैंसर का खतरा न हो इसके लिए समय-समय पर स्क्रीनिंग करवाना बहुत जरूरी होता है। भारत में मेनोपॉज के फेज में अक्सर महिलाएं मानसिक रूप से असहज महसूस करने लगती है, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि जब आप खुद के बारे में बात करेंगी, तभी किसी बीमारी का इलाज होगा और दुनिया भी उसके बारे में बात करेगी।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।