पैरों के तलवों में जलन क्यों होती है? डॉक्टर से जानें 5 बड़े कारण

Causes for Burning Feet : पैरों के तलवों में जलन के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसपर ध्यान देने की बहुत ही जरूरत है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे, पैरों के तलवों में जलन क्यों होती है?

Burning sensation in soles of feet

Burning sensation in soles of feet : पैरों के तलवों में जलन की समस्या आजकल काफी आम देखी जा रही है। यह परेशानी कभी हल्की तो कभी इतनी तेज महसूस होती है कि व्यक्ति को चलना या खड़ा रहना भी मुश्किल लगता है। हम में से कई लोग इस तरह की परेशानी को नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर काफी ज्यादा गंभीर हो सकती है। अगर आपके पैरों के तलवों में काफी जलन की परेशनी होती है, तो यह एक अंदरुनी समस्या की ओर इशारा कर सकता है। इसलिए इसके कारणों को समझना जरूरी माना जाता है। इस विषय की जानकारी के लिए हमने जयपुर स्थित नारायणा हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन, सीनियर कंसल्टेंट डॉ. बृज वल्लभ शर्मा से बातचीत की है। आइए डॉक्टर से जानते हैं पैरों के तलवों में जलन क्यों होती है?

1. नसों की कमजोरी को माना जाता है बड़ा कारण

डॉक्टर कहते हैं कि पैरों में जलन का सबसे सामान्य कारण नसों की कमजोरी को माना जाता है। जब नसें सही तरीके से काम नहीं करतीं, तो जलन, झुनझुनी और सुन्नपन जैसे लक्षण महसूस होते हैं। इस स्थिति को न्यूरोपैथी कहा जाता है। यह समस्या अक्सर लंबे समय तक बनी रहती है और धीरे-धीरे बढ़ती भी देखी जाती है।

2. डायबिटीज से जुड़ी समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जाता

डायबिटीज के मरीजों में पैरों के तलवों में जलन की शिकायत बहुत आम मानी जाती है। हाई ब्लड शुगर नसों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे जलन और दर्द की समस्या पैदा हो सकती है। यह स्थिति डायबिटिक न्यूरोपैथी के रूप में जानी जाती है। ऐसे में समय पर ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना जरूरी माना जाता है।

3. विटामिन बी की कमी को भी जिम्मेदार माना जाता है

शरीर में विटामिन बी, खासकर विटामिन B12 की कमी होने पर भी पैरों में जलन महसूस होती है। यह विटामिन नसों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी माना जाता है। इसकी कमी होने पर कमजोरी, थकान और जलन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। संतुलित आहार लेने से इस समस्या को काफी हद तक रोका जा सकता है।

4. फंगल इन्फेक्शन से भी बढ़ती है परेशानी

पैरों में फंगल इन्फेक्शन होने पर भी जलन और खुजली की समस्या देखी जाती है। खासकर गर्मी और पसीने के मौसम में यह समस्या ज्यादा बढ़ती है। यदि पैरों की साफ-सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो यह संक्रमण तेजी से फैल सकता है। समय रहते इलाज करना जरूरी माना जाता है।

5. लंबे समय तक खड़े रहने या गलत फुटवियर को भी कारण माना जाता है

जो लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं या गलत साइज के जूते पहनते हैं, उनमें भी तलवों में जलन की समस्या देखी जाती है। इससे पैरों पर दबाव बढ़ता है और दर्द या जलन महसूस होती है। आरामदायक जूते पहनना और बीच-बीच में आराम करना इस समस्या को कम करने में मदद करता है।

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कैसे पाएं राहत?

पैरों की जलन से राहत पाने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जाते हैं। ठंडे पानी में पैर डुबोकर रखना आराम देता है। पैरों की नियमित सफाई और मॉइश्चराइजिंग जरूरी मानी जाती है। संतुलित आहार लेना और पानी पर्याप्त मात्रा में पीना भी फायदेमंद माना जाता है। अगर समस्या लंबे समय तक बनी रहती है, तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी समझा जाता है।

पैरों के तलवों में जलन एक छोटी समस्या लग सकती है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना सही नहीं माना जाता। यह कई बार किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकती है। सही समय पर कारण पहचानना और उपचार करवाना जरूरी माना जाता है, ताकि भविष्य में बड़ी परेशानी से बचा जा सके।

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Highlights

पैरों के तलवों में जलन के पीछे कई सामान्य कारण हो सकते हैं।

डायबिटीज के कारण भी पैरों के तलवों में जलन हो सकती है।

गलत फुटवियर भी पैरों के तलवों में जलन का कारण हो सकता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।