इन 5 खतरनाक कारणों से सुबह उठते ही होने लगता है सिरदर्द, समय रहते कराएं अपना चेकअप

Causes of Headache In The Morning : सुबह के समय सिरदर्द होने के पीछे कई वजह हो सकती हैं। आइए जानते हैं इन कारणों के बारे में -

Causes of Headache In The Morning : कुछ लोगों को सुबह उठते ही सिरदर्द होने लगता है। अक्सर हम इस तरह की परेशानी को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कई बार छोटी-छोटी समस्याएं बड़ी होने लगती है। सुबह के समय सिरदर्द होने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जिसमें तनाव और सही से न सोना भी हो सकता है। इसके अलावा माइग्रेन की वजह से भी कुछ लोगों को सुबह उठते ही सिर में तेज दर्द होने लगता है। आज हम आपको इस लेख में सुबह उठते के बाद सिर में दर्द क्यों होता है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं सुबह उठते ही सिर में दर्द होने के पीछे की क्या है वजह?

इंसोमनिया या अनिद्रा

सुबह उठते ही सिर में दर्द के पीछे की वजह इंसो‍मनिया या अनिद्रा नींद हो सकता है। यह नींदके पैटर्न को प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से सुबह के समय आपको काफी ज्यादा दर्द हो सकता है। अनिद्रा में नींद की कमी देखी गई है, जिसकी वजह से कई लोगों का माइग्रेन भी ट्रिगर होता है। इंसोमनिया से पीड़ित व्यक्तियों को सिर में दर्द के साथ-साथ काफी ज्यादा थकान और भारीपन भी महसूस होता है।

डिप्रेशन और एंग्‍जाइटी हो सकती है वजह

मानसिक स्थिति से जूझ रहे लोगों को भी सुबह के समय काफी ज्यादा सिर में दर्द हो सकता है। मुख्य रूप से अगर आप डिप्रेशन और एंग्जायटी से जूझ रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको सिरदर्द की परेशानी हो सकती है।

दांत पीसना या भींचना

कुछ लोगों को रात को सोते समय दांत पीसने की आदत होती है। यह लक्षण ब्रुक्जिम के लक्षण हो सकते हैं। इस स्थिति में नींद काफी ज्यादा प्रभावित होती है, जिसकी वजह से सिरदर्द हो सकता है। साथ ही इसके कारण स्‍लीप एपनिया भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत होती है, ताकि आप समय पर अपना इलाज करा सकें।

खर्राटे लेना

सोते समय अगर आपको खर्टाटे लेने की आदत है, तो इसकी वजह से आपको बार-बार गहरी नींद लेने में परेशानी हो सकती है जो सुबह के समय सिरदर्द का कारण बन सकता है। स्‍लीप एपनिया या खर्राटे लेने वाले व्यक्ति को रात के समय कई बार सांस लेने में परेशानी बोती है। ऐसे में व्यक्ति का नींद काफी ज्यादा खराब होता है, जो सुबह के समय सिरदर्द का कारण बन सकती है।

काफी ज्यादा सोना

कई बार हम काफी ज्यादा सो जाते हैं, जिसकी वजह से सिरदर्द ट्रिगर हो सकता है। दरअसल, जब आप जरूत से ज्यादा सो जाते हैं, तो प्राकृतिक सर्कैडियन रिदम और मस्तिष्‍क में तंत्रिका मार्गों में अवरुद्ध उत्‍पन्‍न होता है, जिसकी वजह से एंग्जायटी और डिप्रेशन की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको समय पर डॉक्टर से सलाह की जरूरत होती है।

सुबह के समय सिरदर्द होने के पीछे कई अन्य वजह हो सकती हैं। अगर आपको बार-बार कई दिनों से सुबह के समय सिरदर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपने हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह लें और अपना चेकअप कराएं। ताकि आपका समय पर इलाज किया जा सके।