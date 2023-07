सावधान! घर पर इस्तेमाल किए जा रहे ये 5 प्रोडक्ट्स बढ़ा रहे हैं ब्लड कैंसर का खतरा, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां

Cancer causing products: मार्केट में कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें मौजूद केमिकल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। इस लेख में जानें ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जो कैंसर होने का खतरा बढ़ा सकते हैं।

Products that increase the risk of cancer: आजकल मार्केट में अनेक प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जिन्हें हमारी लाइफ को काफी हद तक आसान और बेहद बना दिया है। घर की साफ-सफाई हो या खुद के शरीर की सफाई अनेक प्रकार के क्लींजर, शैंपू और साबुन मौजूद हैं, जो बिना मेहनत के जल्दी काम करने के साथ-साथ रिजल्ट भी अच्छा देते हैं। लेकिन प्रोडक्ट्स इतने हो गए कि उनमें से किस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। मार्केट में बहुत से खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं, जो कैंसर जैसी हानिकारक बीमारियों के खतरे को भी तेजी से बढ़ा रहे हैं। यह लेख हर किसी के लिए जरूरी है ताकि हमारे द्वारा इस्तेमाल की जा रही चीजों के प्रति हम सावधान हो सकें।

1. शैंपू (Can shampoo cause cancer)

सिर और बालों की सफाई करने वाला शैंपू भी कैंसर का कारण बन सकता है। दरअसल, कुछ प्रकार के शैंपू (खासतौर पर स्प्रे शैंपू) और कंडीशनर में बेनजेन पाया जाता है, जो कैंसर का कारण बन सकता है। बेनजेन एक खास तरह का केमिकल है, जो ल्यूकेमिया (ब्लड कैंसर) का कारण बन सकता है।

2. साबुन (Can soap cause cancer)

नहाने और हाथ धोने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली साबुन भी कैंसर का कार बन सकती है। एक स्टडी में पाया गया था कि हाथ धोने वाली और नहाने वाली साबुनों में कुछ प्रकार के एंटीबैक्टीरियल पाए जाते हैं। इनमें से एक केमिकल एजेंट ट्राइक्लोसन भी होता है, जो कैंसर का कारण बन सकता है।

TRENDING NOW

3. सनस्क्रीन (Can sunscreen cause cancer)

कुछ प्रकार के खराब गुणवत्ता वाले सनस्क्रीन भी ऐसे हो सकते हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन सकते हैं। सनस्क्रीन में कुछ प्रकार के केमिकल पाए जाते हैं, जो शरीर में एस्ट्रोजन की तरह काम करने लगते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड को प्रभावित करते हैं। इस स्थिति के कारण ब्रैस्ट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।

4. डिटर्जेंट (Can detergent cause cancer)

बहुत ही कम लोग जानते हैं कि घरों में इस्तेमाल किए जा रहे सस्ती गुणवत्ता वाले डिटर्जेंट में आमतौर पर काफी मात्रा में कार्सिनोजन होता है, जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। फॉर्मलडिहाइड सबसे क़ॉमन डिटेर्जेंट में पाया जाने वाला कार्सिनोजन है। इसके अलावा बेनजेन और एथिलीन ऑक्साइड भी कैंसर का कारण बन सकते हैं।

5. परफ्यूम (Can perfume cause cancer)

कुछ प्रकार के सस्ती गुण वत्ता वाले परफ्यूम में कई ऐसे फ्रेग्रेंस केमिकल हो सकते हैं, जो स्किन कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। हालांकि, अभी तक किसी स्टडी में इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन परफ्यूम में मौजूद केमिकल्स से स्किन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं जैसे खुजली, जलन व सूजन आदि।

You may like to read

RECOMMENDED STORIES