टाइट जींस पहनते हैं संभल जाएं, पड़ सकता है पछताना बढ़ता है इन बीमारियों का खतरा

What are the disadvantages of tight jeans : टाइट जीन्स पहनने से कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इसमें संक्रमण का खतरा, स्किन पर खुजली इत्यादि शामिल है। आइए जानते हैं विस्तार से इस बारे में-

What are the disadvantages of jeans : ऑफिस जाना हो या फिर कहीं बाहर घूमना, आज के समय में कई महिलाएं अपने डेली रूटीन में जींस पहनना पसंद करती हैं,, क्योंकि यह काफी आरामदायक लुक देता है। साथ ही इससे लुक भी काफी ज्यादा स्टाइलिश नजर आता है। टाइट-फिटिंग जींस पहनना आजकल सबसे बड़ा फैशन सिंबल बन चुका है। बेशक टाइट जींस पहनने से लुक काफी अच्छा आता है, लेकिन इससे कई तरह की समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में अगर आप भी टाइट जींस पहन रही हैं, तो आपके लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि टाइट जींस से सेहत पर किस तरह का असर पड़ता है।

संक्रमण का खतरा

अगर आप टाइट जींस पहनना पसंद करती हैं, तो इससे न सिर्फ आपकी नसों पर दबाव पड़ता है, बल्कि आपकी त्वचा पर भी कई तरह के संक्रमण का खतरा रहता है। कई लोगों को इसकी वजह से स्किन पर सूजन, चकत्ते जैसी परेशानियां हो सकती हैं। लंबे समय तक टाइट जींस पहनने से जांघों में ब्लड सर्कुलेशन भी बिगड़ सकता है। साथ ही नसों में सूजन आ सकती है।

पेट में दर्द

लड़कियां अक्सर टाइट जींस पहनना पसंद करती हैं क्योंकि यह उनके लुक को काफी ज्यादा स्टाइलिश बनाता है। लेकिन ज्यादा टाइट जींस पहनने से पेट के निचले हिस्से पर काफी दबाव पड़ता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। ऐसे में पेट पर ही नहीं बल्कि कूल्हे के जोड़ों पर भी असर पड़ता है। इसलिए थोड़ा ढीला जीन्स पहनना ही आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प है।

गर्भाशय का संक्रमण

टाइट जींस पहनने के कारण कई महिलाओं को कम उम्र में ही गर्भाशय संक्रमण का शिकार होना पड़ रहा है। बता दें कि शुरुआती दौर में महिलाओं को इस तरह के संक्रमण के बारे में पता नहीं चलता है। अगर समय पर गर्भाशय के संक्रमण का इलाज नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से बाद में महिलाओं को मां बनने में दिक्कत आ सकती है।

मांसपेशियों में कमजोरी

लगातार टाइट जींस पहनने से पेट के निचले हिस्से और कमर की मांसपेशियां भी धीरे-धीरे कमजोर होने लगती हैं। दरअसल, जब आप टाइट जींस पहनती हैं, तो इसकी जकड़न इतनी अधिक होती है कि यह हड्डियों और जोड़ों के मूवमेंट में दिक्कत पैदा करती है। इसकी वजह से पीठ और कमर के अलावा पैरों में भी दर्द होने लगता है।

स्किन में खुजली और जलन की परेशानी

लगातार घंटों तक टाइट या फिटिंग जीन्स पहनने की वजह से कई बार स्किन में काफी ज्यादा खुजली और जलन हो सकती है। दरअसल, जब आप टाइट जीन्स पहनते हैं, तो इसकी वजह से स्किन में अच्छे से हवा नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में स्किन पर काफी ज्यादा खुजली और जलन की संभावना बढ़ जाती है।

टाइट जीन्स पहनने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में टाइट जीन्स न पहनें। साथ ही अगर आप पहन रहे हैं, तो लंबे समय तक टाइट जीन्स पहनने से परहेज करें।

