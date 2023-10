बच्चों में एनीमिया होने पर दिखते हैं ये 5 बड़े लक्षण, पेरेंट्स भूलकर भी न करें नजरंदाज

Anemia Symptoms In Children: बच्चों को पर्याप्त पोषण न मिल पाने की वजह से अक्सर एनीमिया की शिकायत हो जाती है। इसकी वजह से उनके शरीर में रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाती हैं। आइए, जानते हैं बच्चों में एनीमिया या खून की कमी के लक्षण क्या हैं?

Symptoms Of Anemia In Children In Hindi : बच्चे अक्सर खाने-पीने में आनाकानी करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि बच्चों में अक्सर एनीमिया यानी खून की कमी की समस्या देखने को मिलती है। इस बीमारी में बच्चों के शरीर में पर्याप्त संख्या में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे खून की कमी होने लगती है। बच्चों के शरीर में खून की कमी होने पर कई तरह के लक्षण नजर आते हैं। इसकी वजह से उन्हें सुस्ती, कमजोरी और भूख कम लगना जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको भी अपने बच्चे में ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं, तो इन संकेतों को बिल्कुल नजरंदाज नहीं करना चाहिए। तो आइए, इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि बच्चों में एनीमिया होने आप कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं।

भूख न लगना

बच्चों में एनीमिया की समस्या का एक मुख्य लक्षण भूख की कमी हो सकता है। हालांकि, भूख कम लगने की समस्या कई अन्य कारणों भी हो सकती है। इसलिए आपको डॉक्टर से मिलकर बच्चों की खून की जांच करवानी चाहिए।

सांस लेने में दिक्कत

अगर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है या सांस फूलती है, तो ये एनीमिया की समस्या के संकेत हो सकते हैं। जब शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई सही से नहीं हो पाती है। इसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है।

हाथ-पैर ठंडे रहना

बच्चों में एनीमिया की समस्या होने का एक लक्षण हाथ-पैर का ठंडा होना भी है। दरअसल, जब रेड ब्लड सेल्स टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती हैं, तो शरीर का तापमान गिरने लगता है। इसकी वजह से बच्चों के हाथ-पैर ठंडे होने लगते है।

त्वचा में पीलापन

बच्चों में एनीमिया का एक लक्षण त्वचा या आंखों का पीला पड़ना भी है। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। साथ ही, बच्चे के खून की जांच भी करवानी चाहिए।

कमजोरी

एनीमिया से ग्रसित बच्चों को कमजोरी और चक्कर आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप बच्चा थोड़ा सा काम करने या खेलने के बाद थक जाता है, तक यह उसके शरीर में खून की कमी का संकेत हो सकता है। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

