हाथों में झुनझुनी क्यों होती है? कहीं आप इन बीमारियों के तो नहीं है शिकार

Causes of Tingling in Hands : सोते समय या फिर एक ही पोजिशन में काम करते समय अचानक से हाथ-पैरों में झुनझुनी होने लगती है। इसे अक्सर हम सामान्य परेशानी समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कई बार यह परेशानी गंभीर हो सकती है। ऊपर से सामान्य दिखने वाली कुछ समस्याएं अंदर से गंभीर हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको हाथ-पैरों में झुनझुनी की शिकायत हो रही है, तो एक बार अपने डॉक्टर से दिखाएं। इस लेख में हम आपको हाथ-पैरों में झुनझुनी की परेशानी क्यों होती है, इसके पीछे के कारणों के बारे में बताएंगे। इस विषय की जानकारी के लिए हमने डॉक्टर विनीत बांगा से बातचीत की है। आइए डॉक्टर से जानते हैं हाथ-पैरों में झुनझुनी की शिकायत किन कारणों से होती है?
सोते समय कई बार पोजिशन गलत हो जाता है, जिसकी वजह से नसें दब जाती हैं। इस स्थिति में भी हाथों में झुनझुनी हो सकती है। कुछ लोगों के पीठ की नसें दबने के कारण भी हाथों और पैरों में झुनझुनी की शिकायत होती है। ऐसी स्थिति में हाथ-पैरों को हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति से जूझ रहे लोगों को डॉक्टर से सलाह की जरूरत होती है। अगर आप लंबे समय तक इसे नजरअंदाज करते हैं, तो सर्जरी की भी नौबत आ सकती है।
हाथ-पैरों में झुनझुनी का कारण शरीर में जहरीली चीजें भी हो सकती हैं। यह जहरीली चीजें, निगलने या स्किन के जरिए शरीर में पहुंच जाती हैं, जो झुनझुनी का कारण बन सकती हैं। इन जहरीली चीजों में आर्सेनिक, थैलियम, मर्करी इत्यादि शामिल हैं। ऐसे में एक बार डॉक्टर से संपर्क करें।
कुछ लोगों को एंग्जायटी के कारण भी हाथों में झुनझुनी की शिकायत हो सकती है। एंग्जायटी से जूझ रहे लोगों को हाइपरवेंटिलेट हो सकता है, इसकी वजह से ऊपरी और निचले हिस्सों में झुनझुनी हो सकती है। इस स्थिति में झुनझुनी के साथ तेजी से सांस लेने की परेशानी भी हो सकती है। यह साइकोलॉजिकली जुड़े हो सकते हैं। अगर आपको झुनझुनी महसूस हो रही है, तो एक बार डॉक्टरी सलाह लें।
प्रेग्नेंसी में भी हाथ-पैरों में झुनझुनी की परेशानी हो सकती है। दरअसल, इस दौरान शरीर में कई तरह की हार्मोनल बदलाव होते हैं। वहीं, कई बार वजन ज्यादा होने के चलते पैरों पर दबावज्यादा रहता है, जिसकी वजह से झुनझुनी हो सकती है।
शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी के कारण भी हाथों और पैरों में झुनझुनी की शिकायत हो सकती है। मुख्य रूप से विटामिन ई, विटामिन बी12 इत्यादि के कारण आपको झुनझुनी की परेशानी हो सकीत है। विटामिन B6 के कारण भी हाथों में झुनझुनी की परेशानी हो सकती है, ये विटामिन नर्व फंक्शन के लिए जरूरी होते हैं। इसमें झुनझुनी के साथ चक्कर आना, सांस लेने में परेशानी होना, थकान महसूस होना, सिरदर्द की शिकायत होना जैसी परेशानी हो सकती है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
