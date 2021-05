Side Effects Of work from Home in hindi : देश में कोरोनावायरस से लोगों को नई-नई चीजें सीखने को मिली हैं फिर चाहे वो इम्यूनिटी बूस्ट रखना का महत्व हो या फिर घर से अपनी पूरी की पूरी शिफ्ट कर अपना पूरा टार्गेट करना। लॉकडाउन के बाद लगभग हर ऑफिस के प्रोफेशनल्स वर्क फ्रॉम होम यानी की घर से काम करना सीख चुके हैं। इससे आपके आने-जाने का समय तो बचता ही है लेकिन कई मुश्किलें भी इनके सामने आ खड़ी हुई हैं। मौजूदा वक्त में तमाम लोग ऐसे हैं, जो वर्क फ्रोम हॉम को एक मुसीबत मानने लगे हैं। अगर आप भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आपके सामने भी ये 4 समस्याएं (Side Effects Of work from Home in hindi)मुंह बाए खड़ी होंगी। इन समस्याओं से ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स परेशान हैं। आइए जानते हैं कौन सी हैं ये समस्याएं।

वर्क फ्रॉम होम के कारण जीवन में आने वाली परेशानियां

परिवार में लड़ाई की वजह बना वर्क फ्रॉम होम

जब से लॉकडाउन लगा है तब से ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स देर-देर तक घर से काम कर रहे हैं और ये सब उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है। जहां ऑफिस में उन्हें सीमित समय तक काम करना होता था वहीं अब उन्हें लगातार काम करना पड़ता है। इससे न उनकी सेहत पर प्रभाव पड़ रहा है बल्कि परिवार में आपसी तनाव भी तेजी से बढ़ा है।

8 या 9 के बजाए 12 घंटे तक करना पड़ रहा है काम

पहले जहां दफ्तरों में हमें 8 से 9 घंटे काम करना होता था वहीं अब ये समय सीमा बढ़कर लगभग डेढ़ गुनी हो गई है। हां ये बात अलग है कि वह बीच-बीच में ब्रेक जरूर ले सकते हैं लेकिन ये हमारी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। काम के चलते वह परिवार को सम नहीं दे पाते, जिसके कारण अलग से तनाव भी हो रहा है।

​आंखों से जुड़ी परेशानियां झेल रहे प्रोफेशनल्स

ज्यादा देर तक काम करने से मतलब है ज्यादा देर तक कंप्यूटर पर ऑनलाइन रहना, जिसके कारण ज्यादा देर तक कम्प्यूटर की स्क्रीन देखनी पड़ती है, जिससे आंखों में चुभन के साथ-साथ विजन संबंधी समस्याएं भी परेशान करती है। इसके अलावा उन्हें सिरदर्द, थकान, तनाव, चिंता और नींद न आना जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है।

​तनाव का शिकार हो रहे वर्किंग प्रोफेशनल्स

घर से काम करते हुए ज्यादा देर तक लैपटॉप और कंप्यूटर पर काम करना एक जरूरी चीज बन गया है, हालांकि हमें मालूम है कि लंबे समय तक इन चीजों का प्रयोग करना सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसी चीज के कारण युवा थकान और तनाव जैसी समस्याओं के भी शिकार हो रहे हैं।