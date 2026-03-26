रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन फिर भी बीमार क्यों महसूस कर रहे हैं आप? हो सकते हैं ये 4 कारण

Hidden Health Problems: कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन फिर बी बीमार जैसा महसूस होता है और ऐसे में कई बार मरीज कुछ समझ नहीं पाता है। इस लेख में हम आपको इसी बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं।

Why do You Feel Sick But Report is Normal: आज के समय में बीमारियों का समय भी कहा जा सकता है, क्योंकि हर घर में कोई न कोई व्यक्ति बीमार होता ही है। यही कारण है कि लोगों को अपने रेगुलर चैकअप कराने की लगातार सलाह दी जाती है। हालांकि, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप पूरी जांच करवाते हैं ब्लड टेस्ट, थायरॉइड, शुगर से लेकर सब कुछ। रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल आती है और आप खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर आपको थकान, बेचैनी और बीमार होने जैसा महसूस होता है। यह स्थिति आपको परेशान करती है, क्योंकि रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल आया था। आपको यह वहम जैसा लगता है और बाकि सब भी आपको यही कहते हैं कि यह आपका वहम और आप बीमार नहीं हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीमारियों के कुछ ऐसे छिपे हुए कारण भी होते हैं, जो सामान्य टेस्ट में अक्सर सामने नहीं आते हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अगर आप भी इन्हें पहचानना चाहते हैं तो आइए जानते हैं ऐसे 4 कारणों के बारे में जो आपकी अनदेखी बीमारी की वजह हो सकते हैं।

मानसिक तनाव और ओवरथिंकिंग

आज तनाव जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनकर उभर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब आप लगातार चिंता या ओवरथिंकिंग करते रहते हैं, तो इसका असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। इस दौरान आपको सिरदर्द, थकान, नींद की कमी और शरीर में भारीपन जैसा महसूस हो सकता है, भले ही आपकी रिपोर्ट नॉर्मल हो।

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ठीक से नींद न ले पाना

स्वस्थ रहने के लिए 7-8 घंटे की नींद जरूरी है। मगर कई लोग पर्याप्त नींद लेने के बाद भी सुबह तरोताजा महसूस नहीं कर पाते। विशेषज्ञ इसका कारण नींद की गुणवत्ता को बताते हैं। बार-बार नींद का टूटना, देर रात तक मोबाइल फोन चलाकर फिर सोना या गहरी नींद न आने जैसी आदतें अक्सर शरीर को पूरी तरह आराम नहीं करने देती हैं। यह भी एक कारण है कि आप दिनभर सुस्ती और कमजोरी महसूस करते हैं।

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शरीर में पोषक तत्वों की कमी

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सामान्य ब्लड टेस्ट में तो सब सही आता है, लेकिन शरीर में विटामिन बी12, विटामिन डी या आयरन की हल्की-पूरी कमी होती है। ये छोटी-छोटी कमियां, जो रिपोर्ट में नजर नहीं आती शरीर में थकान, कमजोरी और मूड स्विंग का कारण बनकर उभरती हैं। इसलिए जरूरी है कि रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल आने के बाद भी आप संतुलित आहार का सेवन करते रहें और न्यूट्रिशन का पता लगाने वाले टेस्ट कराएं।

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शारीरिक गतिविधि की कमी

अगर आपका काम ज्यादातर बैठकर काम करने वाला है, तो आपका शरीर धीरे-धीरे सुस्त पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और आपको थकान व ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होगी। रोजाना थोड़ी वॉक करना या योग करना इस समस्या को काफी हद तक कम करने का काम कर सकता है। अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, मगर फिर भी आप बीमार महसूस कर रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह संकेत है कि आपके शरीर को बेहतर देखभाल की जरूरत है।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।