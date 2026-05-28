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क्या भारत में हो चुकी है इबोला की एंट्री? गुजरात में 4 लोगों को शक के बाद किया गया क्वारंटाइन

गुजरात में इबोला संक्रमण होने के शक में 4 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इन 4 लोगों ने हालही में अफ्रीकी देशों की यात्रा की है, जहां पर इबोला संक्रमण तेजी से फैल रहा है।

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 28, 2026 11:54 AM IST

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जिन 4 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है उन्होंने अफ्रीकी देशों की यात्रा की है।

युगांडा, कांगो और यूरोपीय देशों में इबोला संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद भारत में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। एहतियात के तौर पर गुजरात में अफ्रीकी देशों से लौटे 4 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। गुजरात में अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाले लोगों को क्वारंटाइन किए जाने की पुष्टि करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पंशेरिया ने बताया कि  37 साल के एक बिजनेसमैन 5 दिन पहले मुंबई पहुंचे थे। इस बिजनेस का नाम लोकोला बताया जा रहा है। मुंबई के बाद बिजनेस मैन किसी काम से वडोदरा गए। वडोदरा पहुंचने के बाद बिजनेस मैन को बुखार आया। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोकोला के साथ यात्रा कर रहे दो अन्य व्यक्तियों, पैट्रिक काजा और वैलेंटीन जोडल को भी अहमदाबाद के एसवीपी अस्पताल में अलग-अलग आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है।

गुजरात से पहले बेंगलुरू में इबोला का संदिग्ध मामला सामने आया था।

4 लोगों में अभी तक नहीं हुई इबोला की पुष्टि

मीडिया को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, उनमें किसी में भी इबोला की पुष्टि नहीं हुई है। इन सभी 4 लोगों के मेडिकल सैंपल एहतियात के तौर पर पुणे भेज दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सभी 4 लोगों को 10 से 11 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा।

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क्या भारत में हो चुकी है इबोला की एंट्री?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात से पहले बेंगलुरु में एक महिला में संदिग्ध इबोला संक्रमण का मामला दर्ज किया गया था। इस महिला ने कुछ समय पहले ही इबोला संक्रमित क्षेत्र युंगाडा की यात्रा की थी। महिला को बुखार होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया था और उसके ब्लड सैंपल जांच के लिए आगे भेजे गए थे। हालांकि ब्लड सैंपल में महिला की रिपोर्ट इबोला नेगेटिव आई थी। वहीं, गुजरात वाले मामले की बात करें तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि भारत में इबोला के एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एहतियात के तौर पर प्रभावित देशों से आए लोगों को पर निगरानी रखी जा रही है।

Disclaimer: इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी मानी जाती है, जो संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैल सकती है। इसके शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द शामिल है। भारत में फिलहाल इबोला का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आपको अपने अंदर इबोला का कोई लक्षण नजर आता है तो इस विषय पर डॉक्टर से बात जरूर करें।

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आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More