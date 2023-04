इन 4 बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए जहर के समान है पनीर, भूलकर कर लिया सेवन तो करें ये काम

Paneer side effects: वैसे तो पनीर एक हेल्दी डाइट है, लेकिन कुछ बीमारियों में इसका सेवन करना सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस लेख में हम आपको ऐसी ही 4 बीमारियों के बारे में बताने वाले हैं, जिनमें पनीर का सेवन एक जहर के समान हो सकता है।

paneer disadvantages: त्योहारों का मौसम आ गया है, लोगों को घरों में नई-नई मिठाइयां बन रही है। लेकिन देखा गया है कि आजकल लोग मीठा खाना कम ही पसंद करते हैं और ज्यादातर नमकीन चीजें ही खाते हैं। जब भी घर में पकवान बनते हैं, तो पनीर की सब्जी जरूर बनाई जाती है। वैसे तो पनीर एक हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, मिनरल व कैल्शियम पाया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है पनीर सभी के लिए हेल्दी ऑप्शन हो। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनसे ग्रसित लोगों के लिए पनीर एक जहर के समान होता है। इस लेख में हम इसी बारे में आपको बताने वाले हैं, ताकि त्योहारों और मिठाइयों के इस मौसम में आप खुद को स्वस्थ व सुरक्षित रख सकें। चलिए जानते हैं किन बीमारियों से ग्रसित लोगों को पनीर नहीं खाना चाहिए। (who should not eat paneer)

1. गंभीर दस्त

जिन लोगों को गंभीर दस्त की समस्या है उनके लिए पनीर बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि आप पनीर को बिल्कुल भी खा नहीं सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में पनीर का सेवन दस्त जैसी समस्या को और ज्यादा प्रभावित कर सकता है। ज्यादा दस्त शरीर में पानी की कमी कर सकता है और कुछ दुर्लभ मामलों में इस से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए गंभीर दस्त से ग्रसित लोगों के लिए पनीर किसी जहर से कम नहीं है।

2. एलर्जी

कुछ लोगों को दूध या दूध से उत्पादो से एलर्जी हो जाती है, जिनके लिए पनीर बिल्कुल भी सुरक्षित ऑप्शन नहीं है। लैक्टोज इंटोलरेंस से ग्रसित लोग अक्सर पनीर की सब्जी खा लेते हैं, जिसके बाद उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

3. दिल से जुड़े रोग

हृदय रोगों के मरीजों के लिए भी पनीर अच्छा ऑप्शन नहीं है। पनीर में फैट की मात्रा ज्यादा होती है, जो हृदय रोगों के मरीज के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि, कुछ रिसर्च में यह भी पाया गया है कि पनीर का सेवन हृदय के लिए अच्छा है, लेकिन ज्यादा सेवन नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको हृदय से जुड़ी कोई समस्या है और पनीर का सेवन करना चाहते हैं, तो डॉक्टर से इस बारे में बात जरूर करें।

4. पाचन से जुड़े रोग

अगर आपका पाचन खराब है और आप हल्की से हल्की डाइट को भी ठीक से पचा नहीं पा रहे हैं, तो समझ लीजिए पनीर आपके लिए एक जहर ही है। ज्यादा पनीर का सेवन करना न सिर्फ आपके पाचन को और ज्यादा खराब करता है। बल्कि इसका सेवन करने से पेट में दर्द, उल्टी और दस्त जैसे लक्षण होने लगते हैं।