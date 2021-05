Covid Vaccination third phase in hindi: एक तरफ जहां देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ देश में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है ऐसे में 18 साल के लोग टीका लगवाने के लिए घरों से निकल रहे हैं। बहुत से युवा जहां बेझिझक होकर वैक्सीन लगवा रहे हैं तो वहीं कुछ युवा लंबी-लंबी कतारों में अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि वैक्सीन लगवाने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। खुद एक डॉक्टर ने ऐसे टिप्स शेयर किए हैं, जो हर 18 साल के ऊपर युवक को फॉलो करने चाहिए।

‘How to get the vaccine and not the virus when you visit the vaccination centre’, by Dr.Tushar Shah (Physician, Mumbai). pic.twitter.com/p1aw8RCFZH

— Zucker Doctor (@DoctorLFC) April 24, 2021