डायबिटीज रोग एक ऐसी समस्या बन चुका है, जिससे हर चौथा व्यक्ति परेशान रहता है, ये न सिर्फ एक स्वास्थ्य स्थिति है, बल्कि कई रोगों का एक प्रमुख कारण भी है। बढ़ती ब्लड शुगर को अगर कंट्रोल न किया जाए तो ये कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। बता दें कि डायबिटीज शरीर में इन्सुलिन हार्मोन के असंतुलन के कारण होती है। दरअसल हमारे शरीर में भोजन के पाचन के बाद शुगर की मात्रा को कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य इन्सुलिन हार्मोन करता है। बात करें इन्सुलिन कि तो ये हार्मोन हमारे पैंक्रियाज ग्लैंड की बीटा कोशिकाओं से स्त्रावित होता है। होता यूं है कि जब हमारे शरीर में इन्सुलिन हार्मोन का स्त्राव कम हो जाता है या बिल्कुल नहीं होता है तो ग्लूकोज/ शर्करा की मात्रा शरीर की कोशिकाओं में न जाकर रक्त वाहिकाओं में चली जाती है, जिसके कारण हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है।

अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज होता है जबकि ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हां, टाइप 2 डायबिटीज रोग से ग्रस्त होने पर अगर आप मीठा खाते हैं तो जरूर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण ब्लड शुगर अधिक बढ़ने का खतरा रहता है। इसके अलावा अगर आप चिंता करते हैं तो भी ब्लडप्रेशर के साथ-साथ खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और आप डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं।

डायबिटीज रोगियों के लिए इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप मीठा खाते हैं तो ब्लड शुगर बढ़ सकता है लेकिन जो लोग मधुमेह का शिकार नहीं हैं उन्हें जरूरत से ज्यादा मीठा खाने पर वजन बढ़ने की शिकायत हो सकती है। दरअसल होता यूं है कि जरूरत से ज्यादा मीठा खाने पर शरीर की कोशिकाओं में फैट जमा हो जाता है, जिसके कारण कोशिकाएं मोटी हो जाती है और इन्सुलिन के कार्य में बाधा आती है यही कारण है कि टाइप 2 डायबिटीज होने की सम्भावना बढ़ जाती है।

डायबिटीज के प्रकार

टाइप 1 डायबिटीज

टाइप 2 डायबिटीज

जेस्टेशनल डायबिटीज

डायबिटीज का मुख्य कारण पैंक्रियाज ग्रंथि में मौजूद बीटा कोशिकाओं के नष्ट होने या पर्याप्त मात्रा में इन्सुलिन हार्मोन के स्त्रावित न होने के कारण होती है। इसके अतिरिक्त ये कारण भी डायबिटीज रोग के लिए जिम्मेदार हैं :

टाइप 1 डायबिटीज होने का कारण

टाइप 1 डायबिटीज में शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली यानी की हमारा इम्यून सिस्टम, पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। बीटा कोशिकाओं के नष्ट होने के कारण शरीर को भोजन से मिलने वाले शुगर का अवशोषण शरीर की कोशिकाओं में नहीं हो पाता, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और टाइप 1 डायबिटीज के रोगी को इन्सुलिन लेना पड़ता है।

टाइप 1 डायबिटीज के स्पष्ट कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। हालांकि मधुमेह को अनुवांशिक रोग भी माना जा सकता है। इसका ये मतलब है कि अगर परिवार में माता -पिता में से किसी एक या दोनों को डायबिटीज है तो बच्चों को डायबिटीज होने का खतरा अधिक रहता है।

वायरल संक्रामक रोग के कारण भी टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है।

शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम हो जाने से भी डायबिटीज हो सकती है।

टाइप 2 डायबिटीज का कारण

टाइप 2 डायबिटीज में इन्सुलिन का स्त्राव शरीर में पर्याप्त तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके कारण शरीर की कोशिकाओं में इन्सुलिन का अवशोषण नहीं हो पाता है और ग्लूकोज हमारी रक्त वाहिकाओं में चला जाता है।

टाइप 2 डायबिटीज को भी अनुवांशिक माना जाता है और ये घर में माता/पिता , दादा/ दादी में से किसी एक या दोनों को होने पर बच्चों को हो सकता है।

टाइप 2 डायबिटीज का कारण मोटापा भी हो सकता है। ऐसा तब होता है जब व्यायाम न करने या फिर ज्यादा समय तक बैठे रहने के कारण शरीर में फैट जमा होने लगता है। दरअसल वजन बढ़ जाने के कारण शरीर की कोशिकाएं इन्सुलिन के स्त्राव में रुकावट पैदा करती हैं और फैट व ग्लूकोज ऊर्जा में नहीं बदल पाते, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है।

इसके अलावा शरीर में बैड कोलेस्ट्राल की मात्रा ज्यादा होने के कारण भी टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल होता यूं है कि सामान्य कोलेस्ट्राल/गुड कोलेस्ट्राल काफी हल्का होता है, जिसके कारण ये हमारी रक्त वाहिकाओं में फैट जमने नहीं देता है। वहीं बैड कोलेस्ट्रॉल गाढ़ा होता है, जो हमारी रक्त वाहिकाओं के दीवारों पर जम जाता है। इस प्रकार डायबिटीज , ह्रदय रोग और ब्लडप्रेशर रोग का खतरा बढ़ जाता है।

जेस्टेशनल डायबिटीज का कारण

गर्भावस्था से पहले अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो आप जेस्टेशनल डायबिटीज का शिकार हो सकती हैं। हालांकि ये गर्भावस्था के बाद ठीक हो जाती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के डायबिटीज रोग का खतरा 25 वर्ष से अधिक उम्र में गर्भधारण के दौरान होता है।