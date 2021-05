Symptoms of bad cholesterol on body : भले ही इन दिनों कोरोनावायरस, ब्लैक फंगस जैसी बीमारियों के मामले छाए हुए हों लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियां भी उतनी ही घातक हैं, जितनी की कोरोनावायरस। जब भी बात दिल से जुड़ी बीमारियों की होती है, तो शरीर में जमा होने वाले बैड कोलेस्ट्रॉल को एक बड़ा कारक बताया जाता है, जो कि मौजूदा वक्त की एक बड़ी समस्या है। बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल हमारी नसों में जमता है और रक्त के प्रवाह को बाधित करता है, जिससे हमारे ह्रदय को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती और समस्या शुरू हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि बैड कोलेस्ट्रॉल के शुरुआती लक्षणों पर गौर किया जाए और इन्हें बढ़ने से पहले ही रोक दिया जाए। इस लेख में हम आपको बता रहे हैं ऐसे तीन लक्षणों के बारे में, जिन्हें पहचानकर आप इस समस्या से बच सकते हैं। Also Read - Side Effects of Egg Diet: अंडे खाने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, जानिए किन लोगों को नहीं करना चाहिए अंडे का सेवन

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर दिखाई देने वाले संकेत

हाथों में रहता है दर्द

जिन लोगों के लगातार हाथ में दर्द रहता है वो ये सोचते होंगे कि शायद उन्होंने कुछ भारी-भरकम या फिर नस दब गई होगी, जिसके कारण ऐसा हो रहा है लेकिन इसके पीछे ये कारण नहीं है। अगर अक्सर आपके हाथों में दर्द रहता है तो ये इशारा है कि आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। जी हां, हमारी धमनियों के अंदर प्लाक, जिसे आम भाषा में फैट भी कहते हैं, जमा हो जाता है, जिसके कारण रक्त प्रवाह बाधित होता है और ये परेशानी शुरू हो जाती है। अगर ये स्थिति आपके साथ भी है, तो तुरंत अपना चेकअप कराएं।

​स्किन पर इस तरह के निशान

अगर आपको बीते कुछ दिनों से अपनी स्किन में बदलाव दिखाई दे रहे हैं जैसे आंखों के नीचे की स्किन पर संतरी या फिर पीला रंग दिखाई देना तो ये निश्चित रूप से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का संकेत है। इसके अलावा हथेलियों या फिर पैर के निचले हिस्से पर इसी रंग का दिखाई देना भी कोलेस्ट्ऱॉल बढ़ने का एक संकेत है। इस स्थिति को नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

​आंखों पर भी दिखाई देता है संकेत

अगर आपको बीते कुछ दिनों से आंखों की रोशनी से जुड़ी कोई भी परेशानी हो रही है तो इसका सीधा संबंध आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल से है। जी हां, अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा है तो उसकी आंखों के कॉर्निया के बाहर वाले हिस्से पर या फिर ऊपर व नीचे नीले या सफेद रंग के रूप में गुंबद जैसी आकार दिखाई देगा।