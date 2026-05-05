दिल्ली के 10 में 3 बच्चों में फेफड़ों की दिक्कत! Study में सामने आई चिंता बढ़ाने वाली बात

दिल्ली में बच्चों और किशोरों में फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के लक्षण देखने को मिले हैं। कुछ बच्चों में अस्थमा भी पाया गया है।

Written By: Anju Rawat | Published : May 5, 2026 5:00 PM IST

asthma in kids

Asthma in Kids: दिल्ली की हवा बच्चों के फेफड़ों पर गंभीर असर डाल रही है। एक रिसर्च के अनुसार, यहां के बच्चों और किशोरों में करीब 29 फीसदी यानी हर 10 में से 3 बच्चों में फेफड़ों की दिक्कत पाई गई। इसकी वजह से बच्चों को सांस लेने में परेशानी, खांसी और सीने में जकड़न जैसे लक्षण दिखते हैं। स्टडी बताती है कि वायु प्रदूषण और मोटापा, इस खतरे को बढ़ा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि कई बच्चों को अपनी बीमारी का पता भी नहीं है। विशेषज्ञ इसे सिर्फ एक आंकड़ा नहीं मानते, उनका कहना है कि यह बच्चों की सेहत पर बढ़ते संकट का संकेत है।

इतने बच्चों के फेफड़े कमजोर पाए गए

आपको बता दें कि दिल्ली के 9 से 17 साल के बच्चों और किशोरों पर एक रिसर्च की गई, जिसमें स्पाइरोमीटर (मेडिकल डिवाइस) की मदद से उनके फेफड़ों की क्षमता मापी गई। इसमें पता चला कि बच्चों के फेफड़ों में सिकुड़न और रुकावट पाई गई, जिसकी वजह से उन्हें सांस संबंधी समस्याएं हो रही थीं। स्टडी के अनुसार, दिल्ली के करीब 43.5 फीसदी बच्चों में फेफड़ों की कार्यक्षमता कमजोर है।

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, बच्चों में फेफड़ों से जुड़े रोग होने के पीछे वाहनों का धुआं और खराब एयर क्वालिटी यानी प्रदूषण मुख्य कारण हो सकता है। जितना ज्यादा प्रदूषण, उतना ज्यादा फेफड़ों को नुकसान।

बच्चों में मिले ये लक्षण

दिल्ली में वायु प्रदूषण बच्चों के फेफड़ों को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। PubMed पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार, दिल्ली में रहने वाले किशोरों में अस्थमा और सांस से जुड़ी समस्याओं के मामलों में काफी इजाफा हो रहा है। स्टडी में 13 से 17 साल के स्कूली बच्चों को शामिल किया गया है। दिल्ली के बच्चों में अस्थमा की दर 21.7% और 29.4% पाई गई, जो अन्य कम प्रदूषित शहरों की तुलना में काफी ज्यादा है। हालांकि, रिसर्च में मोटापे को भी अस्थमा का एक मुख्य कारण माना गया है। दिल्ली के बच्चों में कुछ लक्षण भी नजर आए, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इसमें शामिल हैं-

बच्चों में फेफड़ों की कौन-सी बीमारी मिली?

दिल्ली के बच्चों में अस्थमा एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर रहा है। एक शोध के अनुसार, दिल्ली के करीब 11.9 फीसदी बच्चों में अस्थमा पाया गया। जबकि, कुछ बच्चों में अस्थमा के लक्षण देखे गए। लड़कों में अस्थमा की दर लड़कियों की तुलना में अधिक पाई गई। हालांकि, सिर्फ प्रदूषण ही नहीं, मोटापा और जेनेटिक फैक्टर्स भी बच्चों में अस्थमा के जोखिम को बढ़ाते हैं।

Disclaimer: प्रदूषित शहर दिल्ली में रहने वाले किशोर बच्चों में फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के लक्षण देखे गए। कुछ बच्चों में अस्थमा पाया गया। वायु प्रदूषण को इसका मुख्य कारण माना गया है। वहीं, कुछ बच्चों में मोटापे की वजह से अस्थमा रोग विकसित था। अस्थमा एक गंभीर बीमारी हो सकती है, इसलिए इसके लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

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