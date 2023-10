पेट में बार-बार गैस बनने की हो सकती है ये 3 वजह, समय पर इलाज न कराना हो सकता है भारी

Causes of Gas in stomach : पेट में बार-बार गैस की परेशानी होने के कई कारण हो सकते हैं। आइए जानते हैं गैस बनने के कारण क्या हैं?

Causes of Gas in stomach : पेट में गैस की परेशानी होना, आज के समय में काफी कॉमन हो चुका है। इसका मुख्य कारण खराब खानपान, स्मोकिंग, खराब ड्रिंक्स का सेवन इत्यादि हो सकता है। इसके अलावा पेट में गैस बनने के पीछे कई गंभीर परेशानियां भी हो सकती है। आज हम आपको इस लेख में पेट में गैस बनने के पीछे की वजह के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं पेट में बार-बार गैस क्यों बनती है?

कब्ज और जीआरडी के कारण - Constipation and GERD

कब्ज और जीआरडी की परेशानी होने पर पेट में गैस की परेशानी हो सकती है। गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज की समस्या तब होती है, जब पेट में बार-बार एसिडिटी बनने लगता है। इस परेशानी में पेट का एसिड बार-बार मुंह और पेट को जोड़ने वाली नली में वापस आने लगता है। एसिड रिफ्लक्स अन्नप्रणाली के अस्तर को परेशान कर सकता है। इस परेशानी से जूझ रहे मरीजों को तुरंत अपने एक्सपर्ट की सलाह लेने की जरूरत होती है।

इरिटेबल बॉएल सिंड्रोम - Irritable bowel syndrome

पेट में बार-बार गैस बनने का कारण इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम होता है। यह छोटी आंत में बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसकी वजह से गैस बनने लगता है। इसके कारण छोटे आंतों बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ने लगता है। इस स्थिति से जूझ रहे लोगों को न सिर्फ पेट में गैस बनता है, बल्कि इसकी वजह से बेचैनी, पेट में दर्द, पेट फूलना जैसी परेशानी भी हो सकती है।

पेट में पथरी होना - Stone Problems

पेट में बार-बार गैस की परेशानी होने के पीछे पथरी भी हो सकती है। पथरी में पेट में न सिर्फ दर्द महसूस होता है, बल्कि गैस भी काफी ज्यादा बनने लगती है। ऐसी स्थिति में आपको अपना अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत होती है, ताकि आपको पथरी पेट के किस हिस्स में इसका पता चल सके। पेट में पथरी गॉलब्लैडर, किडनी और यूरिन मार्ग में हो सकती है। ऐसे में आपको समय पर इलाज की जरूरत हो सकती है।

पेट में गैस की परेशानी होने पर आपको तुरंत अपने हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेने की जरूरत होती है। ताकि आपका समय पर इलाज हो सके।