17 साल की जंग के बाद मिली नई जिंदगी: PAH से जूझ रही युवती का सफल नॉन-सर्जिकल इलाज

हमारे साथ खास बातचीत के दौरान युवती ने बताया कि उसको बचपन में हृदय संबंधी समस्या थी, जिसके चलते साल 2008 में उसकी सर्जरी की गई थी। हालांकि सर्जरी में देरी के कारण उसके फेफड़ों में प्रेशर (Pulmonary Pressure) लगातार बढ़ा रहा।

दिल्ली की 24 वर्षीय एक युवती, जो पिछले कई वर्षों से सांस फूलने और थकान जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही थी, अब एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रही है। यह बदलाव संभव हुआ है यथार्थ सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा (ओमेगा-1) में किए गए एक उन्नत नॉन-सर्जिकल उपचार के जरिए।

बचपन से शुरू हुई बीमारी की लंबी लड़ाई

हमारे साथ खास बातचीत के दौरान युवती ने बताया कि उसको बचपन में हृदय संबंधी समस्या थी, जिसके चलते साल 2008 में उसकी सर्जरी की गई थी। हालांकि सर्जरी में देरी के कारण उसके फेफड़ों में प्रेशर (Pulmonary Pressure) लगातार बढ़ा रहा। पिछले 17 वर्षों से वह लगातार इलाज और मेडिकल फॉलो-अप में रही। दवाओं से कुछ हद तक राहत जरूर मिली, लेकिन वह कभी पूरी तरह सामान्य जीवन नहीं जी पाई। युवती की हालात इतनी खराब थी कि उसका रोजमर्रा का चलना- फिरना भी मुश्किल होता जा रहा था।

क्या है PAH और क्यों है खतरनाक?

यथार्थ सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के कार्डियक साइंसेज चेयरमैन डॉ. वीरेश महाजन के अनुसार- पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन (PAH) एक गंभीर स्थिति है, जो आमतौर पर हृदय दोष, ऑटोइम्यून और फेफड़ों की बीमारियों वाले मरीजों में देखी जाती है। यह समस्या महिलाओं में अधिक पाई जाती है। समय पर इलाज न मिलने पर यह दाएं हृदय की विफलता और अचानक मृत्यु तक का कारण बन सकती है।

युवती की स्थिति को लेकर उसके माता-पिता लगातार चिंतित थे, खासकर शादी और मातृत्व जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर। डॉ. महाजन ने बताया कि मेडिकल टीम पिछले 17 वर्षों से उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए थी और लगातार बेहतर समाधान खोजने की कोशिश कर रही थी।

नॉन-सर्जिकल तकनीक से मिला समाधान

जब लंबे समय तक दवाओं से पर्याप्त सुधार नहीं हुआ, तो डॉक्टरों की टीम ने एक नई इंटरवेंशनल प्रक्रिया अपनाने का फैसला लिया गया। 12 फरवरी को अस्पताल में एक सफल प्रक्रिया की गई, जिसमें डॉ. वीरेश महाजन, चेन्नई के डॉ. एस. गुरुप्रसाद, डॉ. बिनय पांडे, डॉ. अमित कुमार और डॉ. नुपुर गोयल, डॉ. दिनकर सहित पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के विशेषज्ञ शामिल थे।

क्या है PAND तकनीक?

इस प्रक्रिया में पल्मोनरी आर्टरी नर्व डिनर्वेशन (PAND) तकनीक का उपयोग किया गया। यह एक नॉन-सर्जिकल (बिना चीरा लगाए) प्रक्रिया है इसमें एक पतली कैथेटर को पल्मोनरी आर्टरीज तक पहुंचाया जाता है 3D मैपिंग और रेडियोफ्रीक्वेंसी ऊर्जा की मदद से सक्रिय नसों को टारगेट किया जाता है इसका उद्देश्य फेफड़ों के बढ़े हुए प्रेशर को कम करना है।

डॉक्टर बताते हैं कि इस प्रक्रिया में जटिलताओं का जोखिम 1% से भी कम होता है। इस स्थिति में मरीज को ओपन सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टरों का मानना है कि अब युवती पर दवाओं का असर अब बेहतर होगा और मरीज की रोजमर्रा की गतिविधियों में सुधार आएगा। अस्पताल के कार्डियक सर्जरी निदेशक डॉ. वेद प्रकाश ने कहा- यह तकनीक पहले सर्जिकल रूप में अच्छे परिणाम दे चुकी है, लेकिन यह नई नॉन-सर्जिकल विधि PAH के मरीजों के लिए एक बड़ा कदम है।

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नई उम्मीद की कहानी

यह सफलता केवल एक मेडिकल उपलब्धि नहीं, बल्कि उस युवती और उसके परिवार के लिए नई उम्मीद की शुरुआत है। 17 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद अब वह सामान्य जीवन की ओर कदम बढ़ा रही है। यह केस उन हजारों मरीजों और परिवारों के लिए भी उम्मीद की किरण है, जो इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं।