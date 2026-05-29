गुजरात में बेबेसिया संक्रमण से 2 शेरों की मौत, जानें यह वायरस इंसानों में फैलता है या नहीं?

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookie Policy.
Written By: Anju Rawat | Published : May 29, 2026 2:25 PM IST
Medically Verified By: Dr. Raman Kumar
एक तरफ इबोला वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं, गुजरात के गिर जंगल में बेबेसिया वायरस से शेरों की मौत ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि यह टिक (एक छोटा खून चूसने वाला परजीवी) से फैलने वाला एक संक्रमण है। दरअसल, जंगल में पिछले 10 दिनों में 5 शेरों की मौत दर्ज की गई है। इनमें से 2 मौतों को बेबेसिया संक्रमण से जुड़ा माना जा रहा है। हालांकि, वन विभाग का कहना है कि यह कोई बड़ा आउटब्रेक नहीं है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। आइए, अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉ. रमन कुमार से जानते हैं बेबेसिया इंसानों को हो सकता है या नहीं?
जब टिक किसी जानवर या इंसान को काटता है, तो सीधे उसके रेड ब्लड सेल्स पर हमला करता है। इससे कमजोरी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण देखने को मिलती है। वैसे तो यह वायरस ठीक हो सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में यह जानलेवा भी हो सकता है।
जी हां, बेबेसिया संक्रमण इंसानों को भी हो सकता है। यह एक परजीवी जनित बीमारी है। यह मुख्य रूप से टिक के काटने से फैलती है। यह संक्रमण संक्रमित रक्त के संपर्क में आने से फैल सकता है। इसके अलावा, प्रेग्नेंसी के दौरान मां से बच्चे में भी यह संक्रमण फैल सकता है। लेकिन, आमतौर पर यह एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है।
PubMed के अनुसार, कुछ मामलों में बेबेसिया से संक्रमित होने पर शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। लेकिन, कुछ मामलों में फ्लू जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। जैसे-
बेबेसिया के गंभीर लक्षण
Disclaimer: बेबेसिया संक्रमण से हाल ही में 2 शेरों की मौत के मामले दर्द हुई हैं। यह संक्रमण सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं है। इंसान भी इस संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए लक्षणों को नजरअंदाज करना सही नहीं है। अगर आपको बेबेसिया के लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें।