गुजरात में बेबेसिया संक्रमण से 2 शेरों की मौत, जानें यह वायरस इंसानों में फैलता है या नहीं?

गुजरात के एक जंगल में 5 शेरों की मौत हुई है, जिसमें से 2 शेरों की मौत को बेबेसिया संक्रमण से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। लेकिन, यह संक्रमण क्या है? क्या यह इंसानों को हो सकता है? आइए, जानते हैं इसके बारे में-

Written By: Anju Rawat | Published : May 29, 2026 2:25 PM IST

Medically Verified By: Dr. Raman Kumar

Babesiosis

एक तरफ इबोला वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं, गुजरात के गिर जंगल में बेबेसिया वायरस से शेरों की मौत ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि यह टिक (एक छोटा खून चूसने वाला परजीवी) से फैलने वाला एक संक्रमण है। दरअसल, जंगल में पिछले 10 दिनों में 5 शेरों की मौत दर्ज की गई है। इनमें से 2 मौतों को बेबेसिया संक्रमण से जुड़ा माना जा रहा है। हालांकि, वन विभाग का कहना है कि यह कोई बड़ा आउटब्रेक नहीं है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। आइए, अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉ. रमन कुमार से जानते हैं बेबेसिया इंसानों को हो सकता है या नहीं?

बेबेसिया संक्रमण क्या है?

जब टिक किसी जानवर या इंसान को काटता है, तो सीधे उसके रेड ब्लड सेल्स पर हमला करता है। इससे कमजोरी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण देखने को मिलती है। वैसे तो यह वायरस ठीक हो सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में यह जानलेवा भी हो सकता है।

क्या बेबेसिया संक्रमण इंसानों को हो सकता है?

जी हां, बेबेसिया संक्रमण इंसानों को भी हो सकता है। यह एक परजीवी जनित बीमारी है। यह मुख्य रूप से टिक के काटने से फैलती है। यह संक्रमण संक्रमित रक्त के संपर्क में आने से फैल सकता है। इसके अलावा, प्रेग्नेंसी के दौरान मां से बच्चे में भी यह संक्रमण फैल सकता है। लेकिन, आमतौर पर यह एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है।

बेबेसिया वायरस के लक्षण क्या हैं?

PubMed के अनुसार, कुछ मामलों में बेबेसिया से संक्रमित होने पर शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। लेकिन, कुछ मामलों में फ्लू जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। जैसे-

बेबेसिया के गंभीर लक्षण

त्वचा का पीला पड़ना

पेशाब का रंग पीला होना

सांस लेने में मुश्किल होना

मतली और उल्टी जैसा होना

पेट में तेज दर्द होना

आंखों में पीलापन नजर आना

इन लोगों में ज्यादा होता है बेबेसिया का खतरा

जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, उनमें इसका खतरा ज्यादा बना रहता है।

बुजुर्गों और बच्चों में बेबेसिया का जोखिम ज्यादा हो सकता है।

प्रेग्नेंसी के दौरान भी महिला में इस संक्रमण का खतरा ज्यादा माना जाता है।

Disclaimer: बेबेसिया संक्रमण से हाल ही में 2 शेरों की मौत के मामले दर्द हुई हैं। यह संक्रमण सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं है। इंसान भी इस संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए लक्षणों को नजरअंदाज करना सही नहीं है। अगर आपको बेबेसिया के लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें।

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