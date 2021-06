Symptoms of Coronavirus in Kids in Hindi: कोरोनावायरस की दूसरी लहर (Coronavirus second wave) में इस बार बच्चों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। इस खतरनाक वायरस से देश में कई बच्चों के कोरोना से संक्रमित (Coronavirus Infection in kids) होने के मामले सामने आए हैं। हालांकि, बच्चों में कोरोना के लक्षण हल्के होते हैं, लेकिन इन लक्षणों को नजरअंदाज किया जाए, तो यह उनकी सेहत के लिए गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में बच्चों को कोरोना महामारी के दौरान खांसी, जुकाम, बुखारी आदि हो, तो पेरेंट्स को डॉक्टर से जरूर दिखा लेना चाहिए। बच्चों में कोरोना से संक्रमित होने पर क्या लक्षण (Corona symptoms in kids) सबसे पहले नजर आते हैं, जानें यहां…. Also Read - स्टडी में खुलासा, कोरोना मरीज में दिखे ये 2 संकेत तो हो सकती है मौत, जानें किसे है अधिक खतरा

बच्चों में नजर आने वाले कोरोना के लक्षण (Corona symptoms in Kids)

बुखार होना।

खांसी से परेशान।

सांस लेने में तकलीफ।

गले में खराश, कंजेशन या नाक बहना।

ठंड लगना। (symptoms of coronavirus in kids in Hindi)

मांसपेशियों में दर्द होना।

सिरदर्द होना।

8 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में स्वाद या गंध की कमी।

मतली या उल्टी होना, डायरिया की समस्या।

थकान महसूस होना।

मदरहुड हॉस्पिटल (नोएडा) के कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजिस्ट, डॉ. निशांत बंसल का कहना है कि बच्चों में कोरोनावायरस से संक्रमित होने के कई सप्ताह बाद भी पूरे शरीर में सूजन नजर आए, तो यह चिंता की बात है। इसे बच्चों में 'मल्टीसिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम' कहा जाता है। हालांकि, डॉक्टर अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लक्षण कोरोनावायरस महामारी से कैसे संबंधित है।

‘मल्टीसिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम’ के लक्षण

बुखार, पेट दर्द, उल्टी या दस्त होना, जल्दबाजी, गर्दन में दर्द, आंखों का लाल होना, बहुत अधिक थकान महसूस करना, लाल, फटे होंठ, सूजे हुए हाथ या पैर, सूजी हुए लिम्फ नोड्स आदि हैं 'मल्टीसिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम' के मुख्य लक्षण। यदि आपका बच्चा एमआईएस से पीड़ित है, तो उसे सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द या दबाव, होंठ या चेहरे का नीला पड़ना, भ्रम या जागते रहने में परेशानी हो सकती है। ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और बच्चे को अस्पताल ले जाना चाहिए।

बच्चे में कोरोना के लक्षण नजर आने पर क्या करें

बच्चे में कोरोना से मिलते-जुलते कोई भी लक्षण (symptoms of coronavirus in kids in Hindi) नजर आएं, तो डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर जांच करने के बाद तय करेगा कि इलाज घर पर संभव है या हॉस्पिटल में।

बच्चे में लक्षण होने पर घर के सदस्य खुद को कैसे रखें सुरक्षित?

परिवार के सभी सदस्य कोरोना टेस्ट करवाएं। रिपोर्ट जब तक ना आ जाए, तब तक घर पर ही रहें। घर के सभी सदस्य और पालतू जानवरों को बच्चे से दूर रखें। परिवार का कोई एक ही सदस्य कोरोना संक्रमित बच्चे की देखभाल करे। दो वर्ष से ऊपर का कोई बच्चा संक्रमित है, तो उसे तब मास्क पहनने के लिए जरूर कहें जब कमरे में कोई देखभाल करने वाला व्यक्ति हो। बच्चे को लंबे समय तक अकेला न छोड़ें। बीमार बच्चा उसी वॉशरूम का उपयोग कर रहा है, तो बाथरूम का उपयोग करने के बाद उसे कीटाणुनाशक से पोछ दें। परिवार के सभी सदस्य अपने हाथों की सफाई करते रहें।

