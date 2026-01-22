हर 9 में से 1 व्यक्ति डायबिटीज से जूझ रहा है: भारत में क्यों महामारी बन रही है यह बीमारी?

IDF के अनुसार हर 9 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज है। लेकिन, ज्यादातर लोग इस बात से अनजान है कि वह इस बीमारी से पीड़ित है। डायबिटीज साइलेंट महामारी क्यों बन रही है, जानें इस पर एक्सर्ट्स की राय और कुछ जरूरी आंकड़े-

इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन (IDF) के अनुसार, हर 9 में से 1 व्यक्ति डायबिटीज से जूझ रहा है- हालांकि यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। यह दुनिया और भारत के भविष्य पर मंडराता एक गंभीर खतरा है। कभी यह बीमारी उम्रदराज लोगों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब यह बीमारी युवाओं और बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रही है। सबसे खतरनाक बात यह है कि डायबिटीज बिना शोर मचाए (चुपके से) शरीर में प्रवेश कर जाती है और फिर शरीर को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाती है या यूं कहे की शरीर को अंदर से खोखला बना देती है।

इस बीमारी को लेकर ज्यादातर लोग तब जागते हैं, जब शुगर लेवल काफी बढ़ चुका होता है और इसकी वजह से शरीर के अहम अंगों जैसे- किडनी, हृदय, नसों और आंखों को नुकसान पहुंच चुका होता है। यही वजह है कि डायबिटीज को साइलेंट महामारी भी कहा जा रहा है। लोगों की बदलती जीवनशैली, तनाव में रहना, शारीरिक गतिविधि कम करना और अस्वस्थ खान-पान को डायबिटीज के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है। IDF Diabetes Atlas के मुताबिक, भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां डायबिटीज के मरीजों की संख्या सबसे तेजी से बढ़ रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि हर दूसरा मरीज इस बात से अनजान है कि उसे डायबिटीज है।

हर 9 में से 1 व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित

इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन (IDF) डायबिटीज एटलस 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार, 20 से 79 वर्ष की वयस्क आबादी में हर 9 में से 1 व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है। इनमें 10 में से 4 लोगों को पता ही नहीं है कि वे इस बीमारी से ग्रसित हैं। यानी दुनिया में हर 9 में से 1 व्यक्ति शुगर की बीमारी के साथ जी रहा है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए खतरे घंटी है। आईडीएफ के मुताबिक, साल 2024 में भारत में डायबिटीज के लगभग 8.98 करोड़ मामले थे। लेकिन, आने वाले सालों में यह आंकड़ा तेजी से बढ़ने वाला है।

भारत में हर साल बढ़ रहा डायबिटीज का ग्राफ

इंडियन डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार, भारत में डायबिटीज के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही हैं। देश में हर साल डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं। अगर साल 2000 की बात करें तो 3.27 करोड़ डायबिटीज रोगी थे, वहीं साल 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 8.98 करोड़ हो गया था। अब अनुमान है कि साल 2050 तक सिर्फ भारत में डायबिटीज के रोगी 15 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं। वहीं, दुनियाभर में यह आंकड़ा 85.3 करोड़ यानी 853 मिलियन पहुंच सकता है। आगामी सालों में डायबिटीज के रोगियों में तेजी से इजाफा होने वाला है। यह भविष्य के लिए एक बड़ी चिंताजनक बात है, जिस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। देश में 20 से 79 आयु वर्ग के लोगों में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मामले दर्ज होते हैं।

डायबिटीज: दूसरे नंबर पर भारत

NCBI आंकड़ों के अनुसार, डायबिटीज रोगियों के मामलों में भारत ने सारे रिकॉर्ड टोड़ दिए हैं। डायबिटीज से पीड़ित वयस्कों की संख्या में देश विश्वस्तर पर दूसरे स्थान पर है। देश में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मामले 20 से 79 साल के आयु वर्ग के लोगों में सामने आते हैं, जिसमें युवा पीढ़ी भी शामिल हैं। चाइना में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मामले हैं। चाइना पहले स्थान पर और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। हैरानी की बात तो यह है कि डायबिटीज के कई मामले अनडायग्नोस्टिक हैं यानी लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज रोग है।

आधी आबादी अपनी बीमारी से अनजान

डॉ. मोनिका शर्मा बताती हैं कि दुनियाभर में कई लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि वे डायबिटीज से पीड़ित हैं। इसका मुख्य कारण है कि बीमारी देर से पकड़ में आती है। कई मामलों में डायबिटीज का निदान तब होता है, जब यह बीमारी हार्ट, किडनी और आंखों को नुकसान पहुंचा चुकी होती है।

IDF के नए शोध के अनुसार, दुनियाभर में 25 करोड़ से ज्यादा लोग इस बात से अनजान हैं कि उन्हें डायबिटीज (मधुमेह) है। यही वजह है कि उनमें कई जटिलताएं देखने को मिलती हैं और असमय मौत का खतरा बढ़ जाता है। कई लोगों में डायबिटीज का निदान तब होता है, जब उन्हें इसकी वजह से कई अन्य तरह की दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं।

डायबिटीज की सबसे खतरनाक बात यही है कि शुरुआती दौर में इसके लक्षण काफी हल्के होते हैं और ज्यादातर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। इसी वजह से लोग सालों तक इस बीमारी के साथ बिना इलाज के जी रहे होते हैं और इससे उनके शरीर के अहम अंगों को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है।

सीटी इमेजिंग एंड क्लीनिकल लैब्स की सीईओ और चीफ ऑफ पैथोलॉजी डॉ. सुनीता कपूर कहती हैं, "डायबिटीज का पता अक्सर तब चलता है, जब इसकी वजह से दूसरे अंग भी प्रभावित हो चुके होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को डायबिटीज मुक्त रहने के लिए साल में एक बार शुगर टेस्ट जरूर करना चाहिए। आजकल बच्चों में भी डायबिटीज के मामले देखने को मिल रहे हैं, इसलिए पेरेंट्स को बच्चों का ब्लड शुगर स्तर की जांच भी जरूर करानी चाहिए।"

डायबिटीज: बच्चों में भी बढ़ता खतरा

IDF के रिपोर्ट के अनुसार, डायबिटीज सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गई है। अब यह बीमारी युवाओं और बच्चों तक भी अपने पैर पसार चुकी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस वक्त 20 साल से कम उम्र के 18 लाख बच्चे टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित हैं। वहीं, हर 8 में से 1 वयस्क को टाइप 2 डायबिटीज होने का हाई रिस्क है। इसका मुख्य कारण खराब जीवनशैली और अस्वस्थ खान-पान है। बच्चों में टाइप-1 डायबिटीज के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। इस स्थिति में उनमें वजन कम होना और थकान जैसे शुरुआती लक्षण नजर आ सकते हैं।

एशियन हॉस्पिटल के एसोसिएट डायरेक्टर-एंडोक्रिनोलॉजी डॉ. संदीप खरब बताते हैं, "अगर बच्चों में डायबिटीज का एक अकेला लक्षण भी दिखे, तो इसे भूलकर भी नजरअंदाज न करें। बच्चों को बार-बार प्यास लगना, रात में बार-बार पेशाब आना या ज्यादा थकावट होना डायबिटीज के संकेत हो सकते हैं। ये संकेत दिखने पर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और शुगर टेस्ट जरूर कराएं। इससे बच्चों को डायबिटीज की वजह से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। युवाओं में टाइप-2 डायबिटीज के मामले ज्यादा सामने आते हैं, जिसे लेकर सर्तकता बहुत जरूरी है।"

उम्र और लाइफस्टाइल: जवान भारत में बूढ़ी बीमारी

एक समय था जब डायबिटीज की बीमारी को बुजुर्गों से जोड़ों जाता था। यानी 45 से 50 की उम्र के बाद ही डायबिटीज रोग होता था। लेकिन, अब यंग लोगों में भी डायबिटीज की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। इसलिए कहा भी जाता है कि जवान भारत में बूढ़ी बीमारी (डायबिटीज) आराम से अपनी जगह बना रही है।

डॉ. मोनिका शर्मा बताती हैं कि अब 30-35 साल की उम्र के लोगों में टाइप-2 डायबिटीज के मामले सामने आ रहे हैं, जो काफी चिंताजनक भी है। यह साफ संकेत है कि खराब लाइफस्टाइल ही उम्र से पहले शरीर को बूढ़ा कर रही है या बुजुर्गों की बीमारी दे रहा है। जंक फूड, नींद की कमी, लंबे समय तक तनाव में रहना और घंटों बैठे-बैठे काम करना, शारीरिक गतिविधि कम होना आदि- डायबिटीज के बढ़ते मामले के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं।

डायबिटीज: महिला और पुरुष

वैसे तो डायबिटीज महिला या पुरुष दोनों को अपनी चपेट में ले सकता है। लेकिन, इसके लक्षण और जटिलताएं अलग-अलग हो सकती हैं। आपको बता दें कि पुरुषों में पेट की चर्बी और स्मोकिंग डायबिटीज का खतरा बढ़ाते हैं। वहीं, महिलाओं में हार्मोनल बदलाव, पीसीओएस और प्रेग्नेंसी की वजह से डायबिटीज के मामले बढ़ जाते हैं।

डायबिटीज: शहरी बनाम ग्रामीण

डायबिटीज शहरी या गांव की बीमारी नहीं है, बल्कि यह दुनियाभर की एक बेहद ही आम बीमारी बन गई है। इसके मामले दुनिया के हर देश, शहर और क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। पहले डायबिटीज को शहरी बीमारी माना जाता था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी डायबिटीज के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। हालांकि, शहरों की तुलना में गांव से डायबिटीज के मामले कम आते हैं।

आपको बता दें कि ICMR (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च)ने शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में डायबिटीज के आंकड़ों पर रिसर्च की। फेज 1 में तमिलनाडु, झारखंड, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र को शामिल किया गया। रिसर्च में इन राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में प्री-डायबिटीज और डायबिटीज के ज्यादा मामले ज्यादा सामने आए थे। आंकड़ों को देखें तो चारों ही जगह से एक बात साफ है कि शहरों में रहने वाले लोगों में डायबिटीज रोग बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है।

आईसीएम के रिसर्च के मुताबिक तमिलनाडु के शहरी इलाकों में डायबिटीज 13.7% है, जबकि ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 7.8% है। वहीं, चंडीगढ़ के शहरी इलाकों में डायबिटीज 14.2% और ग्रामीण इलाकों में 8.3% है। अगर झारखंड की बात करें तो शहरी इलाकों में डायबिटीज 13.5% और ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 3% है। महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में 10.9% और ग्रामीण इलाकों में 6.5% है।

डॉ. मोनिका शर्मा बताती हैं, "ग्रामीण इलाकों में भी डायबिटीज के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। पैकेज्ड फूड्स, मीठे खाद्य पदार्थों और कम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से गांवों में भी डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, जागरूकता की कमी और कम टेस्ट की वजह से भी ग्रामीण इलाकों में डायबिटीज अनडायग्नोस्टिक रह जाता है।"

ग्राफ बताता है कि भारत के शहरी इलाकों में डायबिटीज एक बड़ी समस्या या कहे की महामारी बन चुकी है। इतना ही नहीं, कई लोग ऐसे हैं, जो बीमारी के साथ जी रहे हैं और उन्हें इस बात की भनक तक नहीं है। चंडीगढ़ जैसे विकसित और शहरी क्षेत्र में भी डायबिटीज के मामले काफी ज्यादा हैं।

भारत में क्यों बढ़ रहे डायबिटीज के मामले?

डॉ. मोनिका शर्मा, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, आकाश हेल्थकेयर, डॉ. संदीप खरब, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एशियन हॉस्पिटल डॉ. सुनीता कपूर, चीफ ऑफ पैथोलॉजी, सीटी इमेंजिंग एंड क्लीनिकल लैब्स भारत में डायबिटीज के मामलों में तेजी का सबसे बड़ा कारण लाइफस्टाइल में आया बदलाव है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, मीठे पेय, जंक फूड और फिजिकल एक्टिविटी की कमी आदि को डायबिटीज के बढ़ते मामले के पीछे का कारण बताया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि अब 30–40 की उम्र में ही लोग टाइप-2 डायबिटीज़ की चपेट में आ रहे हैं, जो पहले 50 के बाद दिखती थी। डायबिटीज को साइलेंट महामारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके शुरुआती स्टेज काफी हल्के या बिल्कुल नहीं होते हैं। बार-बार पेशाब आना, थकान, कमजोरी और ज्यादा प्यास लगना डायबिटीज के संकेत हो सकते हैं। अक्सर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और जब बीमारी पकड़ में आती है, तब तक किडनी और हृदय जैसे महत्वूपर्ण अंगों को नुकसान पहुंच चुका होता है। तेजी से शहरीकरण डायबिटीज का मुख्य कारण हो सकता है। गांवों की तुलना में शहरों में डायबिटीज के मामले ज्यादा सामने आते हैं। हालांकि, अब गांवों के इलाकों में भी डायबिटीज बीमारी तेजी से बढ़ रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि लोगों में अभी भी डायबिटीज को लेकर पर्याप्त जागरूकता नहीं है। डायबिटीज के मामलों का समय पर पता चलने के लिए समय-समय पर जांच बहुत जरूरी है।

डायबिटीज से बचाव कैसे करें?

रोज कम से कम 20-30 मिनट वॉक जरूर करें।

डायबिटीज से बचाव के लिए आपको बैलेंस डाइट जरूर लेनी चाहिए।

अपनी डाइट में फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स जरूर शामिल करें।

प्रोसेस्ड फूड्स, जंक फूड और मीठे से परहेज करें।

वजन को कंट्रोल में रखना जरूरी है।

तनाव मुक्त जीवन जीने की कोशिश करें।

साल में एक बार ब्लड शुगर की जांच जरूर कराएं।

डायबिटीज रोग से बचाव के लिए पर्याप्त नींद जरूर लें। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद बेहद जरूरी है।

डायबिटीज भले ही साइलेंट हो, लेकिन जागरूकता और सही जीवनशैली से इस पर काबू पाया जा सकता है। आज की सतर्कता ही कल की गंभीर जटिलताओं से बचा सकती है।

