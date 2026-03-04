होली खेलने के बाद हो रहे हैं उल्टी-दस्त? तो अपना लें डॉक्टर के बताए गए उपाय; मिलेगा आराम

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
होली रंगों, मिठाइयों और मेल-मिलाप का त्योहार है। इस दिन लोग परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर तरह-तरह के पकवान बनाते और खाते हैं। लेकिन हर साल होली के बाद अस्पतालों में पेट से जुड़ी समस्याओं के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बुखार और कमजोरी जैसी शिकायतें आम हो जाती हैं। डॉ. आलोक कुमार सिंह, इंटरनल मेडिसिन, Yatharth Hospital का कहना है कि होली पर खेलने से पहले तो पूरी तरह से स्वस्थ महसूस ते हैं, लेकिन जश्न के बाद उन्हें बीमारी का सामना करना पड़ता है।
डॉ. आलोक कुमार सिंह कहते हैं कि होली के बाद अगर किसी को उल्टी, दस्त की परेशानी हो रही है, तो यह फूड पॉइजनिंग की समस्या कहलाती है। दरअसल, होली के दिन आमतौर पर खाना सुबह जल्दी तैयार कर लिया जाता है और कई घंटों बाद खाया जाता है। मार्च के महीने में मौसम गर्म होने लगता है, जिससे बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं। दूध से बनी चीजें जैसे ठंडाई, रबड़ी, पनीर के स्नैक्स और मिठाइयां अगर लंबे समय तक बाहर रखी रहें तो जल्दी खराब हो सकती हैं।
इसके अलावा, खुले में लगे बुफे या सड़क किनारे मिलने वाला चाट और अन्य स्ट्रीट फूड भी जोखिम बढ़ाते हैं। रंग खेलने के दौरान उड़ती धूल, गंदगी और मक्खियां खुले खाने पर बैठ जाती हैं। कई लोग रंग खेलने के बाद बिना ठीक से हाथ धोए खाना खा लेते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है।
होली के मौके पर कई लोग शराब या भांग का सेवन करते हैं। इनके प्रभाव में लोग खाने की स्वच्छता को नजरअंदाज कर देते हैं। होली पर जरूरत से ज्यादा खाना, भारी-भरकम पकवान एक साथ खाना और रात में बचे हुए खाने को दोबारा गर्म करके खाना पेट की गड़बड़ी की परेशानी होती है।
होली के बाद अगर आपको नीचे बताए गए लक्षण 2 घंटे से ज्यादा समय तक नजर आते हैं, तो यह फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फूड पॉइजनिंग के सामान्य लक्षणों में शामिल हैः
बार-बार उल्टी आना
पतले दस्त
पेट में मरोड़ या दर्द
हल्का या तेज बुखार
शारीरिक कमजोरी और थकान
डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी)
डॉ. आलोक कुमार सिंह का कहना है कि 10 में से 7 लोगों को इन परेशानियों से ओआरएस और आराम से 1 से 3 दिनों में आराम मिल जाता है। लेकिन यदि तेज बुखार, लगातार उल्टी, खून वाले दस्त या डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।
होली पर फूड पॉइजनिंग से बचने के आसान उपाय
ताजा खाना बना ही खाएं- होली जैसे त्योहार पर कोशिश करें कि खाना उसी समय तैयार हो जब उसे परोसा जाना हो। लंबे समय तक बाहर रखा खाना न खाएं।
कटे हुए फल न खाएं- होली पर उल्टी, दस्त से बचाव के लिए खुले में रखे कटे फल, चाट और मिठाइयों पर धूल और मक्खियां बैठ सकती हैं।
साफ पानी पिएं- होली में पेट से जुड़ी बीमारी से बचने के लिए जहां तक संभव हो, सीलबंद बोतल का पानी पिएं या घर का उबला हुआ पानी लें।
हाथों को साबुन-पानी से धोएं- होली पर कुछ भी खाने से पहले रंगे हुए हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धो लें। हाथों को साबुन और पानी से धोने से हाथों के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और बीमारियों का खतरा कम होता है।
बार-बार खाना गर्म न करें- एक ही खाने को कई बार गर्म करने से बैक्टीरिया पनप सकते हैं। इसलिए बार-बार खाने को गर्म करने से बचें।
शराब का सेवन न करें- होली पर ज्यादा मात्रा में ठंड़ाई, शराब का सेवन करने से भी उल्टी, दस्त होती है। इसलिए इस तरह की चीजों को लेने से बचें।
उल्टी-दस्त होने पर क्या करें?
ओआरएस का घोल पीते रहें
नारियल पानी, सूप और हल्का खाना लें
मसालेदार और तला-भुना खाना बिल्कुल न खाएं
लक्षण गंभीर होने पर डॉक्टर से संपर्क करें
शरीर को पर्याप्त आराम देने की कोशिश करें।
उल्टी-दस्त की समस्या अगर गंभीर होती है, तो एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ सकती है। एंटीबायोटिक लेने से पहले डॉक्टर से बात जरूर करें।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information