Yeast Infection During Period in Hindi: कुछ महिलाओं में पीरियड्स के दिनों में कई समस्याएं होती हैं, जैसे पेट दर्द, पेट में ऐंठन, कमर, जांघों, सिर आदि में दर्द, उल्टी होना आदि। हालांकि, ये सभी समस्याएं पीरियड्स के दिनों में हर महिला को होती है, क्योंकि ये कॉमन समस्याएं हैं। लेकिन, पीरियड्स के दिनों में यीस्ट इंफेक्शन (Yeast Infection) होना थोड़ी गंभीर समस्या हो सकती है। पीरियड्स में हेवी ब्लीडिंग, मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन होने के साथ ही यीस्ट इंफेक्शन (Yeast Infection in Hindi) होना इन समस्याओं को और अधिक बढ़ा देता है। आइए जानते हैं कि पीरियड्स के दौरान यीस्ट इंफेक्शन होने के कारण क्या हैं और इसका उपचार (How to treat Yeast Infection in Hindi) कैसे किया जा सकता है… Also Read - Benefits of Applying Sindoor: एक चुटकी सिंदूर के फायदे जानते हैं आप?

पीरियड्स के दौरान यीस्ट इंफेक्शन क्यों होता है? (Causes of Yeast Infection During Period)

जब आप एक ही पैड को काफी देर तक लगाए रहती हैं, तो इससे यीस्ट इंफेक्शन होने का खतरा (What causes Yeast Infection During Period) बढ़ जाता है। एक ही पैड को लगाए रहने से वेजाइना के पास नमी बनी रहती है। पीरियड्स के खून से बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। बैक्टीरिया से यीस्ट संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। पीरियड्स के दौरान यदि आपको भी यीस्ट इंफेक्शन हो जाए तो इन उपायों से इसे ठीक कर सकती हैं… Also Read - Menstrual Clots: क्या पीरियड्स में ब्लड क्लॉट्स आना सामान्य है? जानें, मासिक धर्म में खून के थक्के आने के कारण, इलाज

पीरियड्स में होने वाले यीस्ट इंफेक्शन को दूर करने के उपाय

1 पीरियड्स के दौरान स्वच्छता का ख्याल रखना यीस्ट इंफेक्शन से बचने का सबसे उपयोगी तरीका होता है। पीरियड्स के दौरान वेजाइना को साफ रखें जिससे बैक्टीरिया संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। अपने सेनेटरी पैड या टैम्पोन को हर 2-4 घंटे के अंतराल पर बदलें और वेजाइना को इंटिमेट केयर जेल या साबुन से जरुर धोएं। Also Read - Breast Pain: कैस्टर ऑयल दूर करे ब्रेस्ट पेन, 4 अन्य घरेलू उपायों से पाएं स्तनों में होने वाले दर्द से राहत

2 अगर आपका खानपान अच्छा नहीं होता तो आपके पीरियड ब्लड में काफी मात्रा में टॉक्सिन्स निकलते हैं जिससे आपको यीस्ट इंफेक्शन का खतरा हो सकता है। ऐसे में आपको पर्याप्त मात्रा में फलों का जूस, दूध और नारियल पानी पीना चाहिए। इससे आपके पीरियड ब्लड का प्रवाह सही रहता है और रक्त में क्लॉट और अंडे कम मात्रा में निकलते हैं। इसके अलावा आप अलग-अलग प्रकार के नट्स, एवोकाडो और हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए।

3 पीरियड्स के दौरान यीस्ट इंफेक्शन से बचने के लिए एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-ऑक्सीडेंट्स युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इससे यीस्ट इंफेक्शन का खतरा नहीं रहता है। इसलिए लहसुन, अदरक, नींबू, नारियल का तेल आदि का उपयोग करना लाभकारी होता है। एंटी-बैक्टीरियल गुणों से युक्त ये खाद्य पदार्थ यीस्ट इंफेक्शन से बचाने में मदद करते हैं।

4 टैम्पोन का इस्तेमाल करते वक्त सावधानी रखें- टैम्पोन का इस्तेमाल आप पैड्स की जगह कर सकते हैं यह सुरक्षित और उपयोगी होता है लेकिन इसके साफ ना होने से वेजाइना में संक्रमण का खतरा हो जाता है। साथ ही लंबे समय तक एक ही टैम्पोन का इस्तेमाल किया जाए तो भी यीस्ट इंफेक्शन का खतरा पैदा हो जाता है इसलिए साफ टैम्पोन का इस्तेमाल करें और इसे बार-बार बदलते रहना चाहिए।

Menstrual Clots: क्या पीरियड्स में ब्लड क्लॉट्स आना सामान्य है? जानें, मासिक धर्म में खून के थक्के आने के कारण, इलाज