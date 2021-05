What is Menstrual Cup: पूरी दुनिया में 28 मई को ‘मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 2021’ (Menstrual Hygiene Day 2021) मनाया जाता है। मासिक धर्म के प्रति आज भी देश के छोटे शहरों, गांवों में खुलकर बात नहीं की जाती है। पीरियड्स के प्रति महिलाओं में जागरूकता की कमी है। हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता है। गांव में आज भी पैड की जगह कपड़ों का इस्तेमाल होता है। ऐसे में महिलाओं में पीरियड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए ही ‘मासिक धर्म स्वच्छता दिवस’ मनाया जाता है। पीरियड्स के दिनों में सैनिटरी पैड के अलावा आप टैम्पोन, मेंस्ट्रुअल कप (Menstrual cup) का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इन सभी के अपने फायदे-नुकसान (Menstrual cup benefits & Side effects) होते हैं। हालांकि, टैम्पोन, मेंस्ट्रुअल कप से ज्यादा आज भी महिलाएं सैनिटरी पैड में ही खुद को कंफर्टेबल महसूस करती हैं। देश में अधिकतर महिलाएं पैड का ही इस्तेमाल करती हैं। लेकिन, आप मेंस्ट्रुअल कप का यूज करती हैं, तो इसे इस्तेमाल करने का तरीका और फायदे-नुकसान के बारे में भी जान लेना जरूरी है। Also Read - Menstrual Hygiene Day: पीरियड्स में कितनी जरूरी है हाइजीन? एक्‍सपर्ट से समझिए

क्या है मेंस्ट्रुअल कप? (What is Menstrual cup?)

सैनिटरी पैड के विकल्प में आप पीरियड्स के दिनों में मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कर सकती हैं। यह कप नुमा होता है, जो सिलिकॉन से बना होता है। इसे महिलाओं की वेजाइना या योनि में डाला जाता है। चूंकि, यह सिलिकॉन से बना होता है, इसलिए मुलायम होता है। इसे योनि में डालने में तकलीफ या दर्द नहीं होता है। जब योनि में जाता है, तो कप की तरह शेप में आ जाता है। इसी के अंदर पीरियड्स का ब्लड जमा होने लगता है।

मेंस्ट्रुअल कप के फायदे क्या होते हैं? (Menstrual cup Benefits in Hindi)

1 मेंस्ट्रुअल कप पैड की तुलना में अधिक महंगे नहीं होते हैं। पैड को जहां 3-4 घंटे में बदलना होता है, मेंस्ट्रुअल कप को आप एक से अधिक बार यूज कर सकती हैं। इसे स्टेरिलाइज्ड करके आप यूज कर सकती हैं।

2 इससे इंफेक्शन होने का खतरा कम होता है। यह सिलिकॉन से बनता है, जबकि सैनिटरी पैड बनाने के लिए कुछ केमिकल का भी इस्तेमाल होता है।

3 पैड को आपको बदलना होता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल कप को एक बार योनि में लगाने के बाद 10-12 घंटे तक रख सकती हैं।

मेंस्ट्रुअल कप के नकुसान क्या होते हैं? (Menstrual cup Side Effects in Hindi)

1 कुछ महिलाओं को पैड की तुलना में मेंस्ट्रुअल कप (What is Menstrual Cup in Hindi) लगाने से दर्द होने लगता है। वे इसे लगाकर असहज महसूस करती हैं। संभवत: कई बार सही से यूज नहीं करने से भी दर्द होता है।

2 यदि दोबारा इसका इस्तेमाल करना है और आपने इसे सिर्फ पानी से साफ करके लगा लिया तो इंफेक्शन हो सकता है। ऐसे में इसे कीटाणु रहित करने के लिए स्टेरिलाइज्ड करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं करने पर आपको वेजाइनल इंफेक्शन हो सकता है।

मेंस्ट्रुअल कप को कैसे करें इस्तेमाल (How to use Menstrual cup)

मेंस्ट्रुअल कप को सी आकार में फोल्ड करके यानि में डाला जाता है। मार्केट से लाने के बाद भी इसे पहले कीटाणुरहित करें। तभी यूज करें। धीरे-धीरे डालें। कप के अंदर जाने के बाद इसे छोड़ दें। अंदर जाते ही यह कप नुमा आकार में आ जाएगा और अंदर जाकर चिपक जाएगा। यह ब्लड फ्लो को रोकने लगता है, बाहर नहीं आने देता है।

