Causes of Vaginal Odor in Hindi: क्या आपकी योनि यानि वेजाइना से दुर्गंध आती है? आप हाइजीन और साफ-सफाई का भी ख्याल रखती हैं और फिर भी वेजाइनल ओडोर से परेशान हैं, तो इसे हल्के में ना लें। वेजाइना (Vagina) से दुर्गंध आने के लिए कई कारण जिम्मेदार होते हैं। कई बार सेक्स करने के बाद प्राइवेट पार्ट साफ ना करने से भी दुर्गंध आती है, तो कई बार पीरियड्स के दौरान भी तेज बदबू आती है। वेजाइनल ओडर (Vaginal Odor) कुछ महिलाओं में गर्मी के दिनों में अधिक पसीना आने के कारण भी होता है। हालांकि, कई अन्य कारण भी हैं, जो वेजाइना से बदबू आने का कारण होते हैं। जानें, ऐसे ही कुछ कारणों (Causes of Vaginal Odor) के बारे में यहां… Also Read - महिलाएं भूलकर भी ना करें वेजाइना (योनि) के साथ ये 6 काम, पड़ जाएंगे लेने के देने

बैक्टीरियल वेजिनोसिस है एक कारण

बैक्टीरियल वेजिनोसिस (Bacterial vaginosis) के कारण भी योनि से बदबू आती है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस होने पर वेजाइना में मौजूद गुड बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस असुरक्षित यौन संबंध बनाने के कारण (Causes of Vaginal Odor) भी होता है। Also Read - ये हैं वजाइना साफ करने के Dos एंड Don'ts, 1 बार जान लेंगे तो कभी नहीं होगा जेनिटल इंफेक्शन

यीस्ट इंफेक्शन बढ़ाए वेजाइनल ओडोर

यीस्ट इंफेक्शन वेजाइन में होने वाला एक कॉमन फंगल इंफेक्शन है, जो कैंडिडा नाम के यीस्ट के बढ़ने से होता है। इस समस्या के होने पर भी योनि से बदबू आती है। यीस्ट इंफेक्शन (Yeast Infection) होने पर योनि से सफेद स्राव होता है। Also Read - व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है यीस्ट इंफेक्शन का लक्षण, जानें प्रेगनेंसी में इस समस्या के कारण और घरेलू उपचार

यौन संचारित संक्रमण (sexually transmitted infection)

कई बार असुरक्षित यौन संबंध बनाने से यौन संचारित संक्रमण होने का खतरा रहता है, जिससे वेजाइनल ओडोर होता है। इनमें गोनोरिया और क्लैमाइडिया काफी कॉमन समस्याएं हैं। इनके कारण पेशाब करते समय दर्द, योनि से स्राव, वेजाइना से सड़ी सी दुर्गंध आती है।

खराब हाइजीन से आती है बदबू

वेजाइना में कुछ ऐसे क्लीनिंग एजेंट मौजूद होते हैं, जो वेजाइना को बाहरी और हानिकारक बैक्टीरिया से बचाते हैं। हालांकि, हर महिलाओं को प्राइवेट पार्ट की साफ-सफाई और हाइजीन का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पीरियड्स के दौरान एक पैड का इस्तेमाल पांच घंटे करना, टाइट अंडरवियर पहनना आदि कारणों से भी वेजाइनल ओडोर (yoni se badbu aane ke karan) होता है।

एंटी-बैक्टीरियल साबुन का यूज करना

कुछ महिलाएं वेजाइना को साफ करने के लिए सेंटेड बॉडी वॉश, एंटी-बैक्टीरियल साबुन का इस्तेमाल करती हैं। इनके अधिक इस्तेमाल से वेजाइना में मौजूद गुड बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे वेजाइनल ओडोर (Vaginal Odor causes in hindi) कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ ही जाता है।

महिलाएं भूलकर भी ना करें वेजाइना (योनि) के साथ ये 6 काम, पड़ जाएंगे लेने के देने