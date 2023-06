Worst Foods For Brain: मेमरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं ये फूड्स, आज से ही करें इनसे परहेज

यहां पढ़ें ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में जो आपकी याद्दाश्त को बना सकते हैं कमज़ोर। ( foods that can harm the memory )

Worst foods for brain: मेमरी कम होने का रिस्क उम्र बढ़ने के साथ बढ़ने लगता है। जैसे-जैसे किसी व्यक्ति की आयु बढ़ने लगती है वैसे-वैसे उनकी याद्दाश्त पर असर होने का खतरा भी बढ़ सकता है। वहीं, कई लोग ऐसे भी हैं जो उम्रदराज़ होने के बावजूद दिमागी तौर पर बहुत मज़बूत होते हैं और जिनकी मेमरी बुढ़ापे के साथ भी उसी तरह स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लेकिन, इसी के साथ कई लोग अपनी कुछ ग़लतियों के चलते कम उम्र में भी अपनी मेमरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनकी मेमरी कम हो सकती है। ऐसी ही कुछ गलतियां खान-पान से भी जुड़ी हो सकती हैं। जी हां, कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी हैं दिनके सेवन से ना केवल आपकी सेहत बल्कि मेमरी को भी नुकसान हो सकता है। यहां पढ़ें ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में जो आपकी याद्दाश्त को बना सकते हैं कमज़ोर। ( foods that can harm the memory in hindi)

आपकी याद्दाश्त को कमज़ोर बना सकती हैं खानें-पीने की ये चीजें

चीनी का अत्यधिक सेवन

कई स्टडीज़ और रिसर्च में ऐसा कहा गया है कि बहुत अधिक मीठा खाने से भी मेमरी को नुकसान पहुंच सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार चीनी से बनी मीठी चीज़ें अधिक मात्रा में खाने से दिमाग की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है और उसका दिमाग धीमी गति से काम करत सकता है। परिणामस्वरूप मेमरी कमज़ोर होने लगती है।

हाई-फैट फूड

डीप फ्राईड और तली-भुनी, मसालेदार चीज़ों खा स्वाद सबको पसंद आता है। पर यह बात भी ज्ञात है कि इनसे मोटापा (Obesity), हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन, विभिन्न स्टडीज़ के अनुसार हाई-फैट फूड खाने से नर्व सेल्स को क्षति पहुंच सकती है जिससे ब्रेन की कार्यक्षमता भी कम हो सकती है। इसका प्रभाव लोगों की मेमरी पर पड़ सकता है। (Worst foods for brain)

जंक फूड

बच्चों और युवाओं को पसंद आने वाला जंक फूड अपने चटखारे दार स्वाद के लिए पसंद किया जाता है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि जंक फूड (Junk Food) में कुछ ऐसी चीज़ों का भी प्रयोग किया जाता है, जिनसे खाने का स्वाद तो बढ़ता है लेकिन, इससे शरीर में डोपामाइन हार्मोन के उत्पादन पर भी असर पड़ता है। ऐसी चीज़ों के अधिक सेवन से शरीर में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और इसका प्रभाव मेमरी पर भी पड़ता है।

शराब पीने की लत

अल्कोहल पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। यह शरीर में कई तरह की बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ा सकती है और साथ ही इससे लोगों की मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ सकता है। अल्कोहल का सेवन करने से लोगों का मानसिक संतुलन प्रभावित हो सकता है और धीरे-धीरे लोगों को छोटी-मोटी बातें याद रखने में भी दिक्कत होने लगती है।

(डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गई सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी बीमारी या स्वास्थ्य समस्या के इलाज से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया अपने चिकित्सक का परामर्श लें।

