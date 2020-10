Health Benefits of Egg in Hindi: ‘विश्व अंडा दिवस’ (World Egg Day 2020 in hindi) अक्टूबर में दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। 1996 में वियना में आयोजित एक सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय एग कमिशन (IEC) द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस दिन को सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य है, अंडे में मौजूद पोषक तत्वों के शरीर पर होने वाले फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करना। मानव पोषण में महत्वपूर्ण स्थान अंडे का है, इसलिए हर दिन एक अंडा (Egg) बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को जरूर खाना चाहिए। हर साल एक खास थीम के तहत ‘वर्ल्ड एग डे 2020’ सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष की थीम “ईट योर एग टुडे एंड एवरी डे” (EAT YOUR EGG TODAY AND EVERY DAY) है। आइए, जानते हैं क्यों अंडा खाना सेहत के लिए होता है हेल्दी (Health Benefits of Egg) और इसे कितनी मात्रा में खाना होता है सही… Also Read - कुपोषण मिटाने के लिए मिड डे मील में बांटे जाएंगे अंडे, जानें अंड़ो से मिलते हैं कौन-से पोषक तत्व

कितने अंडे एक दिन में खाना होता है सही?

एक स्वस्थ इंसान को हर दिन एक अंडे का सेवन करना चाहिए। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि एक स्वस्थ इंसान प्रति दिन तीन अंडे भी खा सकता है। इससे अधिक अंडे के सेवन से बचना चाहिए। इससे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल में कोई अधिक वृद्धि नहीं होती है। यदि आपको सेहत संबंधित कोई समस्या नहीं है, आपके शारीरिक गठन, कद काठी, दैनिक आहार, अन्य कारकों के आधार पर डॉक्टर बता सकते हैं कि आपको एक दिन में कितने अंडे का सेवन करना चाहिए। अंडे का सफेद भाग खाना भी फायदेमंद होता है।

एक सप्ताह में कितने अंडे खाना हेल्दी होता है, यह तथ्य संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य और दैनिक आहार पर निर्भर करता है। हालांकि, एक दिन में जहां तीन अंडे खाने चाहिए, वहीं एक सप्ताह में 15 – 20 अंडे एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए लाभदायक होते हैं। यदि आप एक सप्ताह में 20 अंडे भी खाते हैं, तो कुल कोलेस्ट्रॉल लेवल में अधिक वृद्धि नहीं होगी, लकिन इससे अधिक अंडे का सेवन हानिकारक हो सकता है।

अंडा खाने के फायदे (Benefits of Egg in Hindi)

1 अंडे में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। उसके बाद कैल्शियम, ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है। ये तीनों ही तत्व स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अंडा खाने से एचडीएल (उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन) का लेवल शरीर में बढ़ता है। यह “गुड” कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए यह कोलेस्ट्रॉल को प्रबंधित करने में मदद करता है।

2 किसी व्यक्ति की आंखों की सेहत (Eye health) कई कारणों से प्रभावित हो सकती है। बढ़ती उम्र भी है आंखों के खराब होने का एक मुख्या कारक, ऐसे में आप यदि कम उम्र से ही अंडे का सेवन करेंगे, तो इस समस्या से बचे रहेंगे। दो एंटीऑक्सिडेंट ल्यूटिन (lutein) और जेक्सैंथिन (zeaxanthin) आंखों से संबंधित रोग मैक्यूलर डिजनरेशन और मोतियाबिंद के जोखिम को कम करने के लिए जाना जाता है। और ये दोनों ही तत्व अंडे की जर्दी (Health benefits of eating egg in hindi) में अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं।

3 अंडे में उच्च प्रोटीन होने के कारण यह पेट भरा रखता है। इससे आप कैलोरी की मात्रा कम लेते हैं और इस तरह से वजन कम करने में सहायता मिलती है। नाश्ते में अंडे को शामिल करें, वजन कंट्रोल करने में काफी मदद कर सकता है।

4 महिलाओं को भी अंडे का सेवन जरूर करना चाहिए। शोध में कहा गया है कि प्रतिदिन एक अंडा खाने से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है।

5 अंडे में विटामिन-डी भी होता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूती देने के लिए एक हेल्दी सुपरफूड साबित हो सकता है। इससे शरीर में सूर्य की किरणें अवशोषित होती हैं, जिससे हड्डियों को मजबूती मिलती है।

