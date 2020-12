Benefits of Guava in Hindi: अमरूद सर्दियों के मौसम में खूब बिकता है। लोग इसे बेहद चाव से खाना पसंद करते हैं। इसमें काफी छोटे बीज मौजूद होते हैं। गांव और छोटे शहरों में तो इसका पेड़ लगभग सभी घरों में मिल जाएगा। यह एक सस्ता फल है, लेकिन इसमें मौजूद गुण इसे सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण फल बना देते हैं। पेट के लिए इसे एक रामबाण फल माना जाता है, क्योंकि यह कब्ज की समस्या से तो छुटाकार दिलाता ही है, साथ ही पाचन शक्ति को भी मजबूत बनाता है। अमरूद (Guava in Hindi) में विटामिन सी काफी मात्रा में मौजूद होता है, जिससे कई बीमारियां दूर हो सकती हैं। इसे यदि आप काटकर काले नमक के साथ खाएं, तो पाचन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। जानें, अमरूद खाने के सेहत लाभ (Health Benefits of Guava in Hindi) के बारे में… Also Read - Kiwi Health Benefits: सर्दियों में कीवी फ्रूट का सेवन करें ज़रूर, इम्यूनिटी होगी बूस्ट, जानें इस फल के सभी फायदे

1 अमरूद के सेवन से ब्लड शुगर होता है कंट्रोल

डायबिटीज में भी इसे खाना हेल्दी माना गया है। बिना छिलके वाला अमरूद (amrud in hindi) खाने से ब्लड शुगर कम होता है। इसमें मौजूद एंटी-डायबिटिक और एंटी-हायपरलिपिडेमिक (anti-hyperlipidemic) प्रभाव टाइप-2 डायबिटीज को कम करने में मदद कर सकता है।

2 पेट के कीड़ों का है दुश्मन अमरूद

अक्सर बच्चों को पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिससे उनकी भूख मिट जाती है। पेट दर्द होना और उल्टी सा महसूस होता है। अमरूद बच्चे को जरूर खिलाएं, फायदा (Amrud khane ke fayde) होगा। कीड़े मल के जरिए बाहर निकल जाएंगे।

3 डार्क सर्कल की समस्या दूर करे अमरूद की पत्तियां

अमरूद की तरह ही इसकी पत्तियां भी सेहत के लिए काफी (Amrud leaves ke fayde) हेल्दी मानी गई हैं। इसे पीसकर इस पेस्ट को आंखों के नीचे लगाएं। डार्क सर्कल की समस्या, सूजन दूर होगी।

4 अमरूद कब्ज की समस्या को हमेशा के लिए करे दूर

कब्ज दूर करने के लिए अमरूद का सेवन करने से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है। सुबह खाली पेट पका हुआ अमरूद खाएं। इसके अलावा पित्त की समस्या में भी अमरूद का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा, मुंह से दुर्गंध आने पर इसकी पत्तियों को चबाएं। पत्तियों को चबाने से दांतों का दर्द कम होगा, मसूड़े स्वस्थ होंगे।

5 वजन कम करने के लिए खाएं अमरूद

अमरूद खाने से आपका वजन (Guava Benefits in Hindi) भी काफी तेजी से घटता है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही कम होती है। ऐसे में अगर आप अमरूद खाते हैं, तो बेली फैट तेजी से घटा सकते हैं।

