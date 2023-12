हाई यूरिक एसिड की समस्या? सर्दियों में हेल्दी समझकर न खाएं ये 6 फूड्स, दवाओं से भी कंट्रोल नहीं होगा दर्द

High uric acid foods: शरीर में यूरिक एसिड लेवल बढ़ना जोड़ों में गंभीर दर्द पैदा कर सकता है। खासतौर पर सर्दियों में ज्यादा खाए जाने वाले ये फूड्स यूरिक एसिड लेवल बढ़ा देते हैं और इनके कारण हुआ दर्द पेन किलर से भी कंट्रोल नहीं हो पाता है।

Foods that often consumed in winter and can increase the risk of uric acid: शरीर के जोड़ों में जमा यूरिक एसिड आपके लिए काफी परेशान कर देने वाली स्थिति न सकता है, क्योंकि इससे शरीर के जोड़ों में तीव्र दर्द होने लगता है। यूरिक एसिड हमारे द्वारा खाए गए कुछ फूड्स के कारण ही होता है, जिनमें प्यूरीन पाया जाता है। प्यूरीन में ही यूरिक एसिड पाया जाता है, जो एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ होता है। जब शरीर इस प्यूरीन को ब्लड से साफ करे में पूरी तरह से काम न कर पाए तो यह शरीर के जोड़ों में नुकीले क्रिस्टल्स के रूप में जमा होने लगता है। जैसा कि हमने बताया है कि कुछ प्रकार के फूड्स में प्यूरीन ज्यादा पाया जाता है, जो यूरिक एसिड बढ़ने के खतरे को बढ़ाती है।

सर्दियों में भी हम ऐसे कई फूड्स का सेवन करते हैं, जो यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं। सर्दियों में आमतौर पर खाए जाने वाले इन फूड्स जिन्हें हेल्दी समझा जाता है, ये यूरिक एसिड के मरीजों के के लिए इना अच्छा विकल्प नहीं है। इस लेख मे हम आपको ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाकर गंभीर दर्द पैदा कर सकती हैं -

1. मीट (Meat in high uric acid)

सर्दियों में लोग मीट ज्यादा खाते हैं, उन्हें लगता है कि मीट उनकी बॉडी को गर्म रखने में मदद करेगा। लेकिन कुछ प्रकार के मीट आपके शरीर में यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा सकते हैं, जैसे रेड मीट, लिवर और किडनी आदि।

TRENDING NOW

2. सी फूड (Seafood in high uric acid)

कुछ प्रकार के समुद्री जीव भी यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा देते हैं, जबकि ठंडे मौसम में इनकी खपत काफी तेजी से बढ़ती है। हाई यूरिक एसिड के मरीज को यदि सीफूड खाते हैं, तो अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लें कि उनके लिए कौन सा सी फूड सही है और कौन सा नहीं।

3. किशमिश (Raisins in high uric acid)

सर्दियों में किशमिश का सेवन ज्यादा किया जाता है, क्योंकि यह बॉडी को गर्म रखने में मदद करती है। किशमिश एक बेहद हेल्दी फूड है और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए यह एक अच्छा फूड हो सकता है।

4. शलजम (Turnip in high uric acid)

सर्दियों के मौसम में ज्यादा मिलने वाली सब्जियों में एक शलजम भी है और इसलिए ठंड के मौसम में शलजम का सेवन सलाद के रूप में किया जाता है। लेकिन शलजम में भी कई ऐसे तत्व हो सकते हैं, जो यूरिक एसिड लेवल बढ़ा सकते हैं।

You may like to read

5. चुकंदर (Beetroot in high uric acid)

सर्दियों में चुकंदर का खूब सेवन किया जाता है, लेकिन यूरिक एसिड की समस्या से परेशान लोगों के लिए यह बिल्कुल भी अच्छा विकल्प नहीं है। चुकंदर में भी कई ऐसे फूड्स मिल जाते हैं, जो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ाने का काम कर सकते हैं।

6. मिठाइयां (Sweets in high uric acid)

सर्दियों में हाई शुगर फूड्स भी लोग ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन चीनी से बनी चीजें चाहे घर पर भी बनी हों और उसमें कितनी भी हेल्दी चीजें हों, लेकिन ये आपके शरीर में यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा सकती हैं, जिससे गंभीर दर्द हो सकता है।