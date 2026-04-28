दोपहर की तेज धूप में प्रोटीन डाइट या हैवी मील क्यों नहीं लेनी चाहिए?

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भारत में गर्मी का पारा अब हर साल नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जब बाहर का तापमान 40°C के पार चला जाता है, तो हमारा शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए लगातार संघर्ष करता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि दोपहर के वक्त, जब सूरज अपने चरम पर होता है, तब भारी और खासकर प्रोटीन से भरपूर भोजन नहीं खाना चाहिए। गर्मियों में खासकर तब जब बाहर लू चल रही है उस दौरान हल्की और बैलेंस डाइट ही लेनी चाहिए। लेकिन इससे क्या होगा? आइए स्टेप बॉय स्टेप जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण और बचाव के तरीके।
शायद आपने भी महसूस किया होगा कि भारी भोजन करने के बाद गर्मी महसूस होने लगती है। इसे मेडिकल भाषा में 'थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड' कहा जाता है। जब हम खाना खाते हैं, तो उसे पचाने और मेटाबोलाइज करने के लिए शरीर को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जिससे शरीर के अंदर गर्मी पैदा होती है। एक उदाहरण से समझते हैं: अगर आप 100 कैलोरी प्रोटीन खाते हैं, तो उसे पचाने में ही शरीर 30 कैलोरी जितनी गर्मी पैदा कर देता है। गर्मी के मौसम में, जब शरीर पहले से ही बाहरी तापमान से लड़ रहा होता है, तब यह आंतरिक गर्मी 'हीट स्ट्रेस' का कारण बन सकती है।
दोपहर की गर्मी में हमारी बॉडी एक अलग पैटर्न पर काम करती है। इस समय स्किन की ऊपरी लेयर पर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है ताकि पसीने के माध्यम से गर्मी बाहर निकल सके। ऐसे में हमारे आंतरिक अंगों, जैसे कि पेट और आंतों की ओर जाने वाला रक्त प्रवाह थोड़ा कम हो जाता है। इस हिसाब से जब हम दोपहर में भारी भोजन (जैसे छोले-भटूरे, पूरी-सब्जी या चिकन) खाते हैं, तो पाचन तंत्र को उसे तोड़ने के लिए भारी मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड की जरूरत होती है। इससे शरीर के अंगों के बीच एक संघर्ष शुरू हो जाता है। जिसके चलते पाचन धीमा हो जाता है, जिससे एसिडिटी, भारीपन और पेट में ऐंठन जैसी समस्याएं होने लगती हैं।
भारी भोजन के बाद अक्सर भारी सुस्ती महसूस होती है। दोपहर की गर्मी में यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। जब शरीर का सारा ध्यान भारी खाने को पचाने और तापमान नियंत्रित करने पर होता है, तो मस्तिष्क की ओर जाने वाली ऊर्जा कम हो जाती है। इससे काम में एकाग्रता की कमी और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है।
|Category
|क्या न खाएं (Avoid) ❌
|क्या खाएं (Prefer) ✅
|मुख्य आहार
|रेड मीट और भारी चीजों को पचाने में शरीर को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
|हल्के कार्ब्स वाली चीजें आपको खानी चाहिए। जैसे उबले हुए चावल, मूंग की दाल या दलिया। ये कम गर्मी पैदा करते हैं।
|सब्जियां
|तला-भुने और जंक फूड में ट्रांस फैट्स होते हैं जो शरीर में सूजन बढ़ाते हैं।
|पानी से भरपूर सब्जियां जैसे लौकी, तोरई, खीरा, कद्दू और टिंडा। क्योंकि इन्हें पचाना आसान होता है।
|ड्रिंक्स
|कैफीन, शराब, चाय, कॉफी और अल्कोहल बिल्कुल न पिएं ये शरीर से पानी सोख लेते हैं।
|नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे नारियल पानी, बेल का शरबत या आम पन्ना।
|प्रोबायोटिक्स
|भारी क्रीम या चीज़ अवॉइड करें, ये पाचन तंत्र पर दबाव डालते हैं।
|प्रोबायोटिक्स जरूर लें। जैसे ताजी दही, छाछ या लस्सी। ये पेट में ठंडक बनाए रखते हैं और गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं।
|स्नैक्स/मसाले
|अत्यधिक मसालेदार चीजें, मिर्च और गरम मसाले शरीर के आंतरिक तापमान को और बढ़ा देते हैं।
|बिना मसाले वाला हल्का खाना खाएं।
इन चीजों को न खाएं
इन चीजों को खाना चाहिए
दोपहर का भोजन (Lunch) करते समय '80% नियम' अपनाएं। यानी अपना पेट पूरा भरने के बजाय थोड़ा खाली रखें। प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए उसे सुबह के नाश्ते या इवनिंग स्नेक्स में शामिल करें। याद रखें, गर्मी में आपका भोजन दवा की तरह काम करना चाहिए, न कि शरीर पर बोझ की तरह। हल्का खाएं, हाइड्रेटेड रहें और दोपहर 12 से 4 के बीच भारी शारीरिक गतिविधियों से बचें।
Disclaimer: अप्रैल से लेकर जून-जुलाई तक हीटवेव अपने चरम पर होती है। ऐसे समय में खुद को हाइड्रेट रखना और हेल्दी डाइट लेना सबसे समझदारी का काम होता है। ये आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी के लिए लिखा गया है। किसी लक्षण के दिखने या खास जानकारी के लिए कृपया डॉक्टर के संपर्क करें।
दही-चावल, मूंग दाल-खिचड़ी या लौकी की सब्जी और रोटी, जो पचाने में सबसे हल्के होते हैं।
हां, गरम मसाले शरीर का आंतरिक तापमान बढ़ाते हैं और डिहाइड्रेशन व एसिडिटी का कारण बनते हैं।
नारियल पानी, बेल का शरबत और ताजी छाछ, ये पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों की कमी पूरी करते हैं।
नहीं, बस दोपहर की तेज धूप (12-4 PM) के बजाय इन्हें सुबह या रात के ठंडे समय में खाएं।
प्रोटीन पचाने में शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिससे अंदरूनी गर्मी बढ़ जाती है।
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