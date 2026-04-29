बच्चों को पराठे के साथ केचप देना पड़ सकता है भारी, डॉक्टर ने दी चेतावनी

Ketchup Khane Ke Nuksan: इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई माताएं बच्चे का पेट भरने के लिए उन्हें रोटी व पराठा केचप के साथ खिलाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं यह बच्चे की सेहत खराब कर सकता है?

केचप खाने के नुकसान

Bacho Ko Ketchup Kyu Nhi Dena Chahiye: भारत के लगभग हर घर में नाश्ते का मतलब होता है 'गरमा-गरम पराठा'। लेकिन आजकल के बच्चों को पराठा तब तक पसंद नहीं आता, जब तक उसके साथ टोमैटो केचप न हो। खासकर 1 से 7 साल के बच्चों में केचअप खाने की आदत अधिक देखी जाती है। माता-पिता भी अक्सर जल्दबाजी में या बच्चे को खुश करने के लिए इसे एक आसान विकल्प भी मान लेते हैं।

अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। जाइनोवा शाल्बी अस्पताल, घाटकोपर, मुंबई के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवि सांघवी ने बताया vs बच्चों को नियमित रूप से केचप और पराठे का यह कॉम्बिनेशन देने के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। आइए जानते हैं क्यों यह साधारण दिखने वाली आदत बच्चे के स्वास्थ्य के लिए 'साइलेंट किलर' साबित हो सकती है।

पराठे और केचप कॉम्बिनेशन क्यों खतरनाक है?

एक्सपर्ट के अनुसार, केचप खाने के कई नुकसान हैं, क्योंकि इस मे छिपी हुई सामग्रियां बच्चों के मेटाबॉलिज्म को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। जैसे-

शुगर की अत्यधिक मात्रा

केचप के एक छोटे पाउच या चम्मच में लगभग एक तिहाई हिस्सा सिर्फ चीनी और फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है। पराठा पहले से ही कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, और जब इसे केचप के साथ खाया जाता है, तो बच्चे के शरीर में 'शुगर स्पाइक' होता है, जो भविष्य में टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ा सकता है।

सोडियम और प्रिजर्वेटिव्स

केचप को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें बहुत अधिक नमक (सोडियम) और रासायनिक प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। छोटे बच्चों की किडनी इन रसायनों को फिल्टर करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होती।

पोषक तत्वों की कमी

केचप में किसी भी तरह के पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। इसमें 'टमाटर' के नाम पर केवल स्वाद और रंग होता है, कोई वास्तविक पोषण नहीं। बच्चे को पराठे के साथ इस तरह की चीजें देने से बच्चा असली पोषण देने वाली चीजों से दूर हो जाता है जैसे दही या सब्जी।

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डॉक्टर क्यों दे रहे हैं चेतावनी?

डॉक्टर का कहना है कि केचप के नियमित सेवन से बच्चों में ये समस्याएं देखी जा रही हैं-

बचपन में मोटापा- केचप में मौजूद खाली कैलोरी वजन तेजी से बढ़ाती है।

इंसुलिन रेजिस्टेंस- शरीर में बार-बार शुगर का बढ़ना इंसुलिन की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है।

पाचन संबंधी समस्याएं- केचप में मौजूद विनेगर और सिट्रिक एसिड बच्चों में एसिडिटी और सीने में जलन पैदा कर सकते हैं।

व्यवहार में बदलाव- ज्यादा चीनी के कारण बच्चों में 'शुगर रश' होता है, जिससे वे अधिक चिड़चिड़े या हाइपरएक्टिव हो सकते हैं।

बच्चे को केचप न दें तो क्या दें?

अगर आपका बच्चा केचप के बिना पराठा नहीं खाता, तो इन स्वस्थ विकल्पों को आजमा सकते हैं जैसे-

घर की बनी चटनी- पुदीने, धनिए या टमाटर की ताजी घर की बनी चटनी सबसे अच्छा विकल्प है।

दही या रायता- कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स से भरपूर दही पाचन में मदद करता है।

घर की बनी प्यूरी- खजूर और ताजे टमाटर का उपयोग करके बिना चीनी वाली केचप घर पर ही तैयार करें।

सब्जी का स्टफिंग- पराठे के अंदर ही ऐसी सब्जियां भरें कि उसे किसी चटनी की जरूरत ही न पड़े।

एक्सपर्ट ने दी कमाल की टिप्स

डॉक्टरों के अनुसार, स्वाद बढ़ाना माता-पिता के हाथ में होता है। शुरुआत में बच्चा जिद्दी हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य से समझौता करना भारी पड़ सकता है। हफ्ते में एक बार केचप देना ठीक हो सकता है, लेकिन इसे 'डेली रूटीन' कभी न बनाएं।

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डिस्क्लेमर- आप चाहें तो घर पर ही टमाटर का सॉस बना सकते हैं। इसके अलावा अगली बार जब आप अपने बच्चे की थाली में पराठा रखें, तो याद रखें कि केचप केवल स्वाद नहीं, बल्कि बीमारियों का पैकेट भी हो सकता है। स्वस्थ विकल्प चुनें और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें। किसी भी तरह की परेशानी होने पर डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।