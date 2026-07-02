दही के बाद दूध क्यों नहीं पीना चाहिए? जानें इससे शरीर में क्या होता है

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Written By: Anju Rawat | Published : July 2, 2026 11:04 AM IST
Medically Verified By: Dr Shrey Sharma, Dr. Sugeeta Mutreja
Curd and Milk Combination: क्या आप रोज रात को सोते समय दूध पीते हैं? लेकिन, जिस दिन आप डिनर में दही खाते हैं, उस दिन आपकी दादी-मम्मी रात का दूध पीने से मना कर देती होंगी। अगर हां, तो इसका मतलब है कि उन्हें पता है- दही के बाद दूध पीने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि, एक या दो बार इस कॉम्बिनेशन को एक साथ लेने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि लंबे समय तक रोजाना दही के बाद दूध पीने से शरीर को काफी नुकसान पहुंच सकता है। दही के बाद दूध पीने से पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, उल्टी-मतली जैसा महसूस हो सकता है। लेकिन, क्या वाकई दही बाद दूध नहीं पीना चाहिए? या दही और दूध को एक साथ लेने से तबीयत क्यों बिगड़ जाती है? आइए, जानते हैं विस्तार से-
National Library of medicine (NIH) प्रकाशित एक आयुर्वेदिक रिव्यू आर्टिकल के अनुसार, दूध और दही को एक साथ सेवन करना विरुद्ध आहार माना गया है। दरअसल, आयुर्वेद में दूध और दही की पाचन प्रक्रिया अलग-अलग बताई गई है। इसलिए इन दोनों को एक साथ खाने की सलाद नहीं दी जाती है। दूध और दही को एक साथ खाने से शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। लंबे समय तक दही के साथ दूध लेने से शरीर में टॉक्सिंस जमा हो सकते हैं और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि, आधुनिक विज्ञान इस दावे की पुष्टि नहीं करता है।
Journal of Ayurveda and Integrative Medicine (j-aims) के अनुसार, दूध और दही को एक साथ लेने से शरीर को कई नुकसान हो सकते हैं।
दरअसल, दूध और दही को एक साथ लेने से शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं, जो शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इससे शरीर का संतुलन भी बिगड़ सकता है।
हालांकि, यह जानकारी आयुर्वेदिक अवधारणा विरुद्ध आहार पर आधारित है। इसके बारे में अभी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।
j-aims के अनुसार, आपको दूध के साथ कुछ चीजों का सेवन करने से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। इनमें शामिल हैं-
Disclaimer: सिर्फ घर के बड़े-बुजुर्ग ही नहीं, आयुर्वेद में भी दही के बाद दूध पीने से मना किया गया है। लेकिन, आधुनिक चिकित्सा में अभी इस कॉम्बिनेशन को लेकर वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अगर आप लंबे समय से दही और दूध को एक साथ ले रहे हैं, तो सावधान होने की जरूरत है। इससे आपके पेट में टॉक्सिंस जमा हो सकते हैं और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अगर दही और दूध को लेने से आपको कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।