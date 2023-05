Why One Should Not Eat Raw Egg : कच्चा अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए ?

प्रोटीन डाइट (Protein Diet) हो या वजन कम करने के लिए अंडे का सेवन बहुतायत संख्या में लोग करते हैं. लेकिन कुछ लोगों में कच्चे अंडे खाने का चलन भी देखा गया है. लेकिन यह हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है. आइए जानते हैं कारण और समस्याओं के बारे में....

Why One Should Not Eat Raw Egg : पोषक तत्वों से भरपूर डाइट के लिए हम रोजाना अंडे (egg) को अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं. लेकिन कई बार हम इस सोच में भी पड़ जाते हैं कि कच्चा अंडा खाया जाए या उबला या फिर तला हुआ. क्योंकि अंडे को कई तरह से खाने का प्रचलन है. वैसे तो अंडे में तमाम तरह के पोषक तत्व हैं जो पकने और कच्चे रहने दोनों ही प्रक्रिया में एक जैसे ही रहते हैं. कुछ लोग तो यह भी जानना चाहते हैं कि एक दिन में कितने अंडे खाना सही होता है ?

वजन कम करना हो या बॉडी बनना हो सभी में अंडे का उपयोग आसानी से होता है. अंडे को खाने का तरीका भी अलग-अलग होता है. अगर आप वेट लॉस के लिए अंडे का सेवन करते हो तो उबालकर इसका उपयोग ज्यादा फायदेमंद होता है. वहीं अगर आप मसल्स गेन के लिए खा रहे हैं तो आप इसके खाने के तरीके को बदल भी सकते हैं. (health benefits of Egg)

कुछ लोगों में अंडे को लेकर एक और चलन बहुत ज्यादा है. अंडे को कच्चा ही खाने का चलन भी कुछ वर्ग में देखा जाता है. अब इसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी होते हैं. क्या कच्चा अंडा खाना चाहिए ? क्या कच्चा अंडा खाना फायदेमंद है ? या कच्चा अंडा खाने से होने वाले नुकसान क्या हो सकते हैं ? (Why Raw Egg Is Bad For Health)

इस बारे में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का मानना है कि कच्चे अंडे में बैक्टीरिया होते हैं. कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हो सकते हैं जो सेहत के लिए नुकसान पहुंचाने वाले हों. (Why One Should Not Eat Raw Egg In Hindi)

अंडे में पाये जाने वाले पोषक तत्व

कई बार अंडे के बारे में कुछ भ्रम (myths about egg) भी सुनने को मिलते हैं. जैसे दूध के बारे में भी आप सुनते हैं. कुछ लोग आपको बता सकते हैं कि कच्चे अंडे में ज्यादा पोषक तत्व होते हैं. अब अगर फैक्ट की बात करें तो ऐसा कुछ होता नहीं है. क्योंकि अंडा उबलने या पकने के बाद भी उतना ही हेल्दी व पोषक तत्वों वालो होता है जितना कि वह कच्चा रहने पर रहता है. (Why One Should Not Eat Raw Egg)

पाचन तंत्र पर असर

खाने की पसंद के तौर पर देखा जाए तो उबले अंडे खाने का चलन सबसे ज्यादा है. उबले अंडे खाने के अपने फायदे हैं. क्योंकि डाइट एक्सपर्ट्स और न्यूट्रिशन के शोधों में यह बात सामने आ चुकी है कि किसी और तरीके से बेहतर है उबले अंडे खाना. क्योंकि उबले अंडे जब आप खाते हैं तो उसके 90 प्रतिशत प्रोटीन को आप ग्रहण कर पाते हैं. इसके अलावा यह पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा होता है. क्योंकि यह आसानी से पच भी जाता है.

कच्चा अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए ?

अंडे को अगर आप कच्चा खाते हैं तो बैक्टीरिया के इंफेक्शन का डर रहता है. अंडे के छिलके में साल्मोनेला (Salmonella) नामक बैक्टीरिया होता है जो कच्चा खाने पर इंफेक्शन का कारण बन सकता है. कुछ लोगों को कच्चा अंडा खाने से उल्टी, दस्त और बुखार की समस्या भी हो जाती है. बरसात के मौसम में तो कच्चे अंडे का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. (side effects of eating egg)

दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जब कच्चे अंडे में भी उबले या पके अंडे के बराबर ही पोषक तत्व होते हैं, तो फिर संक्रमण के खतरे को क्यों बढ़ाया जाए. कई बार कच्चा अंडा पचने में परेशानी पैदा करता है जो सेहत के लिए घातक भी हो सकता है.

तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कच्चे अंडे में कोई ऐसा स्वाद तो होता नहीं है कि आप उसे खाएं. अगर किसी भ्रम की वजह से ऐसा अभी तक आप कर रहे थे तो इसे आज ही भूल जाएं. क्योंकि कच्चे अंडे को खाने से फायदे की जगह नुकसान हो सकता है.

