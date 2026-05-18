95% भारतीय वजन कम करने के बाद उसे बनाए रखने में क्यों फेल हो जाते हैं? इसमें गलती क्या हो रही है?

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Written By: Mukesh Sharma | Published : May 18, 2026 8:01 PM IST
Medically Verified By: Dr. Anju Prriyaank Shah
आजकल लोग अपने शरीर के बढ़ते वजन को कंट्रोल करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे अपने वजन को कम नहीं कर पाते हैं। जबकि पहले की तुलना में अब वजन कम करना और ज्यादा आसान हो जाना चाहिए था। क्योंकि अब लोगों के पास जिम व अन्य वेट लॉस के इक्यूपमेंट्स भी हैं और इंटरनेट भी है जिसकी मदद से वे अपनी समस्या के अनुसार सही मदद के खोज सकते हैं। हालांकि, यह भी देखा है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर के वजन को कम तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका वजन फिर से बढ़ जाता है। दरअसल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने शरीर के वजन को कम करने में तो सक्षम है, लेकिन उसके बाद उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ समय बाद वे धीरे-धीरे अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स को मेन्टेन रखना बंद कर देते हैं। डॉ. अंजू शाह, वेट-लॉस, मेटाबॉलिज्म मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, DAMOH’S Aesthetic & Lifestyle Clinic, ने इस बारे में आगे कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं जिनके बारे में हम आगे इस लेख में जानेंगे।
indian failed weight management (Image editing: chatgpt)
इस साल की शुरुआत में Clinical Obesity में प्रकाशित एक स्टडी ने भारत में वजन घटाने की कोशिशों और उनके परिणामों पर डेटा इकट्ठा किया। नतीजे चौंकाने वाले थे। 84% भारतीयों ने जीवन में कभी न कभी वजन कम करने की कोशिश की। लेकिन सिर्फ 4.7% लोग ही 12 महीनों से ज्यादा समय तक कोई सार्थक परिणाम बनाए रख पाए। यानी लगभग 95.3% लोग असफल रहे।
(और पढ़ें - क्या आपका सिर्फ वजन बढ़ा हुआ है या मोटापा आ गया है?)
एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका फेलियर रेट 95% होने के बावजूद भी उसकी वैल्यू 2030 तक ₹32,000 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है और फिर भी वह लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं यह बिजनेस मॉडल तभी चलता है जब ग्राहक बार-बार वापस आएं और ग्राहक तभी वापस आते हैं जब प्रोडक्ट बार-बार फेल हों।
डाइट इंडस्ट्री आपकी दोबारा बढ़ी हुई चर्बी से परेशान नहीं होती बल्कि सच तो यह है कि आपका वजन वापस बढ़ना ही उसका बिजनेस प्लान है। अधिकतर डाइट्स और डाइट सलाह एक बेहद अहम चीज को नजरअंदाज कर देती हैं। जैसे ही आप वजन कम करना शुरू करते हैं, आपका शरीर उसके खिलाफ एक जैविक “काउंटर-अटैक” शुरू कर देता है।
यहां तक कि आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी कभी-कभी 200–300 कैलोरी प्रतिदिन तक तक घट जाता है।
यह बदलाव कुछ दिनों के लिए नहीं होते बल्कि रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों ने काफी वजन कम किया था, उनमें एक साल बाद भी भूख से जुड़े हार्मोन असंतुलित थे और शरीर लगातार उन्हें पुराने वजन की तरफ ले जा रहा था। वैज्ञानिक इसे शरीर का “सेट पॉइंट” कहते हैं, यानी एक ऐसा वजन जिसे आपका दिमाग आपके शरीर के लिए सुरक्षित मानता है।
आपके दिमाग ने सेट पॉइंट बना दिया है और अगर आप आप आठ हफ्ते तक कितने अनुशासित रहे, इससे भी उसे फर्क नहीं पड़ता और वह वजन को सेट पॉइंट पर लाने के लिए आपकी भूख बढ़ाएगा, मेटाबॉलिज्म धीमा करेगा और ऊर्जा खर्च कम करेगा। आपका दिमाग ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक शरीर उस वजन तक वापस न पहुंच जाए जिसे वह “सुरक्षित” मानता है।
हर बार तेजी से वजन घटाने और फिर बढ़ने के चक्कर में शरीर सिर्फ फैट नहीं, मसल्स भी खोता है। मसल्स वह टिशू है जो तब भी कैलोरी जलाता रहता है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते। अगर कई डाइट साइकिल में लगातार मसल्स कम होती जाएं, तो आपका मेटाबॉलिज़्म स्थायी रूप से पहले से धीमा हो जाता है।
जब मरीज मुझसे कहते हैं, “मैं बहुत कम खा रहा हूं फिर भी वजन नहीं घट रहा,” तो मेरा पहला सवाल यह नहीं होता कि “आप क्या खाते हैं?” मेरा पहला सवाल होता है: “आप कितना प्रोटीन खाते हैं?” और लगभग हर बार जवाब या हो “पता नहीं” होता है या “फिर बहुत कम”। इतना ही नहीं कुछ लोग तो अपनी डाइट में प्रोटीन इतना कम ले रहे हैं, जो उनकी हेल्थ के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है।
2026 में दो लाख से ज्यादा शहरी भारतीयों पर हुए एक बड़े सर्वे में पाया गया कि 60% लोग रोजाना पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेते। सिर्फ 10 में से 4 लोग ही हर मील में पर्याप्त प्रोटीन, जैसे अंडे, पनीर, दाल, मछली, चिकन या लेगुम्स आदि शामिल करते हैं। यहां तक कि 74% लोगों को यह तक नहीं पता कि उन्हें वास्तव में कितनी प्रोटीन की जरूरत है।
(और पढ़ें - भारतीयों में प्रोटीन की कमी क्यों हो रही है?)
यह कहना गलत नहीं है कि भारत एक बड़ा न्यूट्रिशन ब्लाइंड स्पॉट है और यही वजन घटाने की असफलता की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कैलोरी कम होने पर भी मसल्स को बचाने में मदद करता है। इसके बिना शरीर फैट के साथ-साथ मसल्स भी खोता है, जिससे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और जैसे ही आप सामान्य खाना शुरू करते हैं, वजन पहले से तेजी से वापस आता है।
मेरे क्लिनिक में मैं अक्सर एक दिलचस्प लेकिन चिंताजनक चीज देखती हूं लोग बहुत कम खा रहे होते हैं, कभी-कभी खतरनाक रूप से कम, फिर भी वजन बढ़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो थोड़ा-बहुत खा रहे हैं, उसमें ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है। जब शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता और कैलोरी स्ट्रेस होता है, तो शरीर फैट को पकड़कर रखता है और मसल्स जलाने लगता है। वजन घटाने की कोशिश में यह सबसे खराब मेटाबॉलिक स्थिति है।
डॉ. अंजू शाह मुंबई स्थित एक एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट और स्लिमिंग एक्सपर्ट हैं, जिन्हें वेट मैनेजमेंट, मेटाबॉलिक वेलनेस और non-invasive aesthetic treatments में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह DAMOH’S Aesthetic & Lifestyle Clinic, Mumbai की संस्थापक हैं, जहां उनका फोकस skin, body और metabolic health के holistic और lifestyle-led approaches पर है।
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल खानपान, वजन कट्रोंल और वजन को मैनेज करने से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।