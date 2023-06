डायबिटीज में क्या कार्ब्स का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जानें किस तरह के कार्ब्स खाने से नहीं बढ़ता शुगर लेवल

Woman at home checking blood sugar levels with glaucometer and feeling quite disappointed

आइए जानें कि डायबिटीज के मरीजों को कार्ब्स का सेवन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

Benefits Of Low Carb Diet In Diabetes: डायबिटीज एक गम्भीर और आजीवन रहने वाली बीमारी है जो शरीर में इंसुलिन (Insulin) की पर्याप्त मात्रा में ना बन पाने के कारण होती है। आंकड़ों के अनुसार दुनियाभर में डायबिटीज के मामले (global cases of diabetes) बहुत तेजी से बढ़ रहे हं और यह बीमारी भविष्य में एक महामारी का रूप ले सकती है। डायबिटीज की बीमारी से बचने और इसके सही तरीके से मैनेजमेंट के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों द्वारा लोगों को उनकी लाइफस्टाइल और डाइट (ways to manage diabetes effectively) पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। (Importance Of Diet In Diabetes In Hindi)

डाइट या रोजमर्रा के भोजन में शामिल की जाने वाली चीजों के सेवन का सीधा असर उनके ब्लड शुगर लेवल (effects of diet on bloods sugar level) पर पड़ता है। विशेषकर फैट (Fat) और शक्कर की अधिक मात्रा वाले फल, सब्जियां या अन्य फूड्स का सेवन ब्लड शुगर लेवल को तेजीसे बढ़ाने का काम करता है। इसी तरह एक्सपर्ट्स के अनुसार, डायबिटीज मरीजों को कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन सावधानी से करना चाहिए क्योंकि, कार्ब्स नेचुरल शुगर का एक स्रोत है और इसीलिए कार्ब्स वाले फूड्स का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है।(Benefits Of Low Carb Diet In Diabetes In Hindi.)

कार्बोहाइड्रेट्स का ब्लड शुगर पर असर

कुछ स्टडीज के अनुसार,डायबिटीज के मरीज अगर लो कार्ब वाले फूड्स (Low carb foods) का सेवन करते हैं तो इससे, उनके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा धीमी गति से बढ़ती है। लो-कार्ब फूड्स खाने से डायबिटीज मैनेजमेंट (Diabetes management) में भी लम्बे समय तक मददगार साबित हो सकता है। कार्ब की कम मात्रा टाइप-1 डायबिटीज और टाइप-2 डायबिटीज (Type 2 diabetes) में मददगार साबित हो सकती है। इससे समझा जा सकता है कि डायबिटीज में कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन सावधानी से किया जाना चाहिए। आइए जानें कि डायबिटीज के मरीजों को कार्ब्स का सेवन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।(Things to keep in mind while eating carbs in diabetes)

TRENDING NOW

डायबिटिक्स के लिए डाइट टिप्स (Diabetes diet tips)

एक्सपर्ट्स के अनुसार लो कार्ब डाइट लेने वाले लोगों को सीमित मात्रा में प्रोटीन. कार्ब्स और कम फैट वाली चीजों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। दरअसल, जानकारों का मदद है कि किसी भी प्रकार की डाइट जो मोटापा घटाने और वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। उसका फायदा ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी संतुलित रखने का काम करता है। ऐसा कहा जाता है कि ना केवल डायबिटीज बल्कि हार्ट डिजिज के रिस्क को भी कम करती हैं।

डायबिटीज में खाएं ये लो-कार्ब फूड्स (Low carb food for diabetes patients)

सीफूड्स और मछली (Sea foods)

अंडा (egg)

ड्राई फ्रूट्स और नट्स (nuts and dry fruits)

टोफू और अन्य सोया प्रॉडक्ट्स

एवोकाडो (Avocado)

(Avocado) ऑलिव ऑयल

सीजनल फल और सब्जियां

ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए इन फूड्स से करें परहेज (Carbs diabetes patients should avoid)

चाय-कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स और शक्कर वाले मीठे ड्रिंक्स

आइसक्रीम और सोडा

आलू और शकरकंद जैसी स्टार्च वाली सब्जियां

फुल-फैट मिल्क

रिफाइंड फूड जैसे ब्रेड,मैदा, पास्ता और नूडल्स

RECOMMENDED STORIES