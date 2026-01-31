पालक के पत्तों का जूस पीने से दूर होंगी ये कई बीमारियां, सर्दियों में पिएं रोजाना एक गिलास

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Health Benefits of Drinking Spinach Juice: सर्दियों पालक पनीर, पालक का साग और पालक का रायता खाना कितना अच्छा लगता है न? पालक जितना खाने में स्वादिष्ट लगता है उतना ही आपकी सेहत के लिए लाभकारी भी होता है। इनमें आयरन, विटामिन ए, सी, के और फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित होती है। हालांकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि पालक का सेवन अक्सर सब्जी के रूप में किया जाता रहा है, लेकिन इसका जूस पीने से शरीर को अधिक पोषण तत्व मिलते हैं और आप और भी ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि इसका पोषक तत्वों से भरपूर होना स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि रोजाना एक गिलास पालक का जूस पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ ही ऊर्जा के स्तर भी सुधार होता है, साथ ही कई और तरह के लाभ मिलते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे यह जूस आपको लाभ पहुंचाएगा और कैसे आप घर पर ही इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। हालांकि, अगर आप पालक का जूस रोज पीना चाहते हैं, तो इस बारे में डॉक्टर से भी एक बार सलाह जरूर लें।
सबसे पहले आप ताजे पालक के पत्ते लें। 1 से 2 कप पालक पर्याप्त रहेगा। अब आप इन्हें अच्छे से धोकर साफ कर लें, ताकि जूस में मिट्टी और धूल के कट न रह जाए। अब आप ब्लेंडर में पालक के पत्ते और आधा कप पानी मिलाएं। अगर स्वाद को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा नींबू का रस व अदरक भी डाल लें। अब मिश्रण को अच्छी तरह से ब्लेंड करें, ताकि एक स्मूद जूस न बन जाए। तैयार जूस को आप छलनी से छानकर गिलास में निकालें। पौष्टिक पालक का जूस तैयार है। इसका सेवन आप तुरंत करें, ताकि आपको पोषक तत्व सुरक्षित और सही मात्रा में प्राप्त हो।
पालक में आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाकर खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। ऐसे में जब आप इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो थकान कम होती है, ऊर्जा बढ़ती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने लगती है। यह एक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है शरीर में खून की मात्रा को सुधारने का।
पालक में विटामिन के और कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता हैं। यह दोनों ही तत्व हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते है। ऐसे में जब आप पालक के जूस का नियमित सेवन करते हैं तो हड्डियों का घनत्व यानी बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, जो फ्रैक्चर और कमजोरी से बचाव प्रदान करता है और हड्डियों को लचीला व मजबूत बनाता है। हालांकि, इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, जो कैल्शियम को ठीक से अवशोषित नहीं होने देता है। इसलिए, हेल्दी हड्डियों के लिए इसका सेवन सामान्य मात्रा में ही किया जाना चाहिए।
पालक के जूस में विटामिन ए और सी भी पाया जाता है, जो त्वचा की चमक बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही बालों को मजबूत बनाता है। इस जूस में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, त्वचा को स्वस्थ बनाते हैं और बालों को गिरने व टूटने से बचाते हैं। स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि कुछ दिन लगातार आप रोजाना एक गिलास पालक का जूस पिएं।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
