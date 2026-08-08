शरीर के लिए प्रोटीन क्यों जरूरी होता है? जानिए इसकी कमी से शरीर में क्या होता है

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Written By: Anju Rawat | Published : August 8, 2026 12:56 PM IST
हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। अक्सर लोग प्रोटीन को सिर्फ जिम जाने वालों या बॉडी बनाने वालों के लिए जरूरी मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर उम्र के व्यक्ति को प्रोटीन की जरूरत होती है। बच्चों की ग्रोथ से लेकर मांसपेशियों की मरम्मत, इम्यूनिटी मजबूत करने और हार्मोन बनाने तक, शरीर के लगभग हर अहम काम में प्रोटीन की भूमिका होती है। ऐसे में अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
प्रोटीन अमीनो एसिड (Amino Acids) से मिलकर बना एक जरूरी पोषक तत्व है। शरीर इन्हीं अमीनो एसिड का इस्तेमाल नई कोशिकाएं बनाने, मांसपेशियों की मरम्मत करने और एंजाइम-हार्मोन बनाने के लिए करता है। शरीर कुछ अमीनो एसिड खुद बना लेता है, लेकिन 9 जरूरी अमीनो एसिड ऐसे हैं जो केवल भोजन से ही मिलते हैं।
शरीर के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन मांसपेशियों, त्वचा, बाल और ऊतकों के लिए जरूरी माना जाता है।
NIH के अनुसार, प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। यह मांसपेशियों की ग्रोथ और मरम्मत में अहम भूमिका निभाता है। एक्सरसाइज के बाद मसल्स को रिकवरी के लिए प्रोटीन की जरूर होती है। इसलिए जिम या वर्कआउट के बाद प्रोटीन से भरपूर डाइट जरूर लें।
NIH के अनुसार, मांसपेशियों के साथ-साथ त्वचा, बाल और नाखूनों के लिए भी प्रोटीन जरूर होता है। कोलेजन और केराटिन जैसे प्रोटीन त्वचा, बाल और नाखून को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसकी कमी से बाल झड़ना, नाखून कमजोर होना और त्वचा बेजान दिख सकती है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, प्रोटीन शरीर में संक्रमण से लड़ने वाले एंटीबॉडी बनाने के लिए भी जरूरी होता है। जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहती है। इसकी कमी से इम्यूनिटी भी कमजोर पड़ सकती है।
NIH के अनुसार, शरीर के ऊतकों को रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। किसी भी चोट, सर्जरी या बीमारी के बाद शरीर के ऊतकों की मरम्मत के लिए पर्याप्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, प्रोटीन की पूर्ति के लिए आप अपनी डाइट में राजमा और दाल जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा, चना, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली, चिकन, बादाम, मूंगफली, चिया सीड्स, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज आदि शामिल कर सकते हैं।
जब शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, तो कई तरह के लक्षण नजर आने लगते हैं। जैसे-
Disclaimer: शरीर के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। इसकी कमी से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको अक्सर थकान-कमजोरी महसूस हो तो प्रोटीन की जांच जरूर कराएं।