hamburger icon
A
Read in English
  • हेल्थ न्यूज़
  • Diet
  • शरीर के लिए क्यों जरूरी है आयरन? जानें इसकी कमी के लक्षण और नेचुरल सोर्स क्या हैं

शरीर के लिए क्यों जरूरी है आयरन? जानें इसकी कमी के लक्षण और नेचुरल सोर्स क्या हैं

आयरन शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। यह शारीरिक और मस्तिष्क विकास में अहम भूमिका निभाता है। आयरन की कमी से शरीर में कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं।

WrittenBy

Written By: Anju Rawat | Published : July 28, 2026 4:46 PM IST

thehealthsite.com top news

iron

आयरन शरीर के लिए एक जरूरी मिनरल है। यह कई खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इतना ही नहीं, मार्केट में आयरन सप्लीमेंट भी उपलब्ध हैं। आयरन शरीर के शारीरिक विकास, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट और कुछ हार्मोन्स के निर्माण के लिए जरूरी होता है। हीमोग्लोबिन बनाने और उसके सही तरीके से काम करने के लिए भी आयरन की जरूरत होती है। स्वस्थ रहने के लिए शरीर में आयरन का स्तर पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी होता है। NIH के अनुसार, नेशनल एकेडमीज ऑफ साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन के फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ने आयरन की दैनिक जरूरत निर्धारित की है। इसके अनुसार, वयस्कों के लिए आयरन की दैनिक जरूरत 8 से 27 mg होती है। वहीं, शिशुओं, बच्चों और किशोरों में आयरन की दैनिक जरूरत उम्र और लिंग के अनुसार 0.27 से 27 mg तक हो सकती है। हालांकि, यह हर व्यक्ति की उम्र, मेडिकल कंडीशन, लिंग के आधार पर आयरन की दैनिक जरूरत अलग-अलग होती है। प्रेग्नेंसी और स्तनपान के दौरान महिलाओं में आयरन की जरूरत बदल सकती है।

शरीर के लिए क्यों जरूरी है आयरन?

  • NIH के Office of Dietary Supplementsके अनुसार, आयरन शरीर के लिए जरूरी होता है। यह हीमोग्लोबिन का एक अहम हिस्सा है, जो लाल रक्त कोशिकाओं के जरिए फेफड़ों से शरीर के अलग-अलग ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है।
  • आयरन मायोग्लोबिन का भी हिस्सा है। यह मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है।
  • इसके अलावा, आयरन शरीर में शारीरिक, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विकास में भी बहुत जरूरी होता है।
  • आयरन कोशिकाओं के सामान्य कामकाज और कुछ हार्मोन के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार होता है।

आयरन की कमी के लक्षण क्या हैं?

जब शरीर में आयरन की कमी होती है, तो कई तरह के लक्षण महसूस हो सकते हैं। जैसे-

थकान और कमजोरी रहना

आयरन, हीमोग्लोबिन का जरूरी हिस्सा होता है। यह फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। जब आयरन की कमी होती है, तो इससे थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है।

Also Read

पाचन संबंधी समस्याएं

आयरन की कमी से पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। NIH के अनुसार, आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है और इससे पाचन-तंत्र से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। दरअसल, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया में कुछ लोगों को पेट से जुड़ी परेशानी (GI upset) हो सकती है, लेकिन यह हर व्यक्ति में जरूरी नहीं है।

इम्यून सिस्टम प्रभावित होना

आयरन की कमी से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसकी कमी से शरीर की संक्रमणों से लड़ने की क्षमता पर असर पड़ सकता है।

क्या आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है?

NIH के अनुसार, अगर शरीर में लंबे समय तक आयरन की कमी रहती है तो एनीमिया रोग विकसित हो सकता है। दरअसल, जब शरीर में आयरन और हीमोग्लोबिन का स्तर लगातार गिरता है तो आयरन-डिफिशिएंसी एनीमिया (Iron Deficiency Anemia) हो सकता है।

आयरन के नेचुरल सोर्स क्या हैं?

आयरन शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके कई नेचुरल सोर्स होते हैं, जिनका सेवन करके आप आयरन की पर्याप्त मात्रा प्राप्त कर सकते हैं।

  • नट्स और बीन्स
  • सब्जियां
  • पालक और मटर
  • लीन मीट और सीफूड
  • आयरन फोर्टिफाइड अनाज

अगर आप आयरन वाले फूड्स का सेवन विटामिन-सी के साथ करेंगे, तो शरीर आयरन को आसानी से अवशोषित कर लेता है।

Disclaimer: आयरन शारीरिक, मानसिक और तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। शरीर में आयरन का पर्याप्त मात्रा में होना बहुत जरूरी होता है। इसकी कमी से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। एक वयस्क व्यक्ति को रोजाना 8 से 27 mg आयरन की जरूरत होती है। आयरन की कमी होने पर हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो सकता है और एनीमिया रोग हो सकता है। इसलिए आयरन की पूर्ति के लिए अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में आयरन से भरपूर फूड्स का सेवन करें। आयरन सप्लीमेंट का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल न करें। ज्यादा सप्लीमेंट लेने से शरीर को नुकसान भी पहुंच सकता है।

अंजू रावत

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More