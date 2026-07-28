शरीर के लिए क्यों जरूरी है आयरन? जानें इसकी कमी के लक्षण और नेचुरल सोर्स क्या हैं

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Written By: Anju Rawat | Published : July 28, 2026 4:46 PM IST
आयरन शरीर के लिए एक जरूरी मिनरल है। यह कई खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इतना ही नहीं, मार्केट में आयरन सप्लीमेंट भी उपलब्ध हैं। आयरन शरीर के शारीरिक विकास, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट और कुछ हार्मोन्स के निर्माण के लिए जरूरी होता है। हीमोग्लोबिन बनाने और उसके सही तरीके से काम करने के लिए भी आयरन की जरूरत होती है। स्वस्थ रहने के लिए शरीर में आयरन का स्तर पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी होता है। NIH के अनुसार, नेशनल एकेडमीज ऑफ साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन के फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ने आयरन की दैनिक जरूरत निर्धारित की है। इसके अनुसार, वयस्कों के लिए आयरन की दैनिक जरूरत 8 से 27 mg होती है। वहीं, शिशुओं, बच्चों और किशोरों में आयरन की दैनिक जरूरत उम्र और लिंग के अनुसार 0.27 से 27 mg तक हो सकती है। हालांकि, यह हर व्यक्ति की उम्र, मेडिकल कंडीशन, लिंग के आधार पर आयरन की दैनिक जरूरत अलग-अलग होती है। प्रेग्नेंसी और स्तनपान के दौरान महिलाओं में आयरन की जरूरत बदल सकती है।
जब शरीर में आयरन की कमी होती है, तो कई तरह के लक्षण महसूस हो सकते हैं। जैसे-
आयरन, हीमोग्लोबिन का जरूरी हिस्सा होता है। यह फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। जब आयरन की कमी होती है, तो इससे थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है।
आयरन की कमी से पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। NIH के अनुसार, आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है और इससे पाचन-तंत्र से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। दरअसल, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया में कुछ लोगों को पेट से जुड़ी परेशानी (GI upset) हो सकती है, लेकिन यह हर व्यक्ति में जरूरी नहीं है।
आयरन की कमी से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसकी कमी से शरीर की संक्रमणों से लड़ने की क्षमता पर असर पड़ सकता है।
NIH के अनुसार, अगर शरीर में लंबे समय तक आयरन की कमी रहती है तो एनीमिया रोग विकसित हो सकता है। दरअसल, जब शरीर में आयरन और हीमोग्लोबिन का स्तर लगातार गिरता है तो आयरन-डिफिशिएंसी एनीमिया (Iron Deficiency Anemia) हो सकता है।
आयरन शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके कई नेचुरल सोर्स होते हैं, जिनका सेवन करके आप आयरन की पर्याप्त मात्रा प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आप आयरन वाले फूड्स का सेवन विटामिन-सी के साथ करेंगे, तो शरीर आयरन को आसानी से अवशोषित कर लेता है।
Disclaimer: आयरन शारीरिक, मानसिक और तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। शरीर में आयरन का पर्याप्त मात्रा में होना बहुत जरूरी होता है। इसकी कमी से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। एक वयस्क व्यक्ति को रोजाना 8 से 27 mg आयरन की जरूरत होती है। आयरन की कमी होने पर हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो सकता है और एनीमिया रोग हो सकता है। इसलिए आयरन की पूर्ति के लिए अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में आयरन से भरपूर फूड्स का सेवन करें। आयरन सप्लीमेंट का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल न करें। ज्यादा सप्लीमेंट लेने से शरीर को नुकसान भी पहुंच सकता है।