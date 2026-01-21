दिन में 3 बार की बजाय 6 बार खाने की आदत डालना क्यों बेहतर माना गया है? किन लोगों को मिलेगा फायदा

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Benefits of 6 Time Meals in Hindi: सही भोजन जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सही भोजन को सही समय पर करना। वैसे आपने भी देखा होगा कि आमतौर पर हम दिन में 3 बार भोजन करते हैं और यह सही भी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा माना जाता है कि अगर वे दिन में 3 बार खाना खाने की बजाए अगर थोड़ा-थोड़ा करके दिन में 6 बार खाना खाते हैं, तो यह उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। असल में हमारी जीवनशैली और खाने की आदतों के अनुसार ज्यादातर लोग दिन में केवल तीन बार ही भोजन करते हैं। मगर आधुनिक पोषण विज्ञान में मुख्य रूप से माना गया है कि दिन में भोजन छह छोटे-छोटे भोजन किया जाना चाहिए। यह तरीका शरीर के लिए अधिक लाभकारी होता है। वहीं कई अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस तरह की आदत अपनाने से न केवल आपकी ऊर्जा का स्तर स्थिर रहता है, बल्कि वजन और मेटाबॉलिज्म पर भी सकारात्मक असर देखने को मिलता है।
छोटे-छोटे हिस्सों में भोजन करने का सबसे अधिक फायदा होता है आपके शरीर को। दरअसल, छोटे हिस्सों में किए गए भोजन से शरीर ऊर्जा का सही उपयोग कर पाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ होता है आपके मेटाबॉलिज्म को, जिससे कैलोरी जलाने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। वहीं तीन बार भोजन करनी वाली क्रिया की वजह से आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और वजन बढ़ने का खतरा कई गुना अधिक बढ़ जाता है।
दिन में बार-बार खाना खाने से रक्त में शर्करा का स्तर अचानक ही ऊपर तो अचानक ही नीचे नहीं होता। अध्ययन बताते हैं कि यह डायबिटीज के रोगियों के लिए विशेष तौर पर फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे शुगर लेवल स्थिर रहता है और शरीर को ऊर्जा लगातार मिलती रहती है। बढ़ते ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए दिन में 3 बार की जगह 6 बार खाना काफी फायदेमंद विकल्प हो सकता है।
छोटे-छोटे अंतराल में भोजन करने से भूख कम लगती है और फिर आप कम कैलोरी वाला भोजन को चुनना पसंद करने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि आप ओवरईटिंग कम कर देते हैं, जिससे आपका वजन नियंत्रित रहता है। यह उन लोगों के लिए खास रूप से उपयोगी है, जो वजन घटाने या स्थिर वजन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।
छोटे-छोटे अंतराल में भोजन करने से पाचन तंत्र पर भी दबाव कम पड़ता है और पाचन स्वास्थ्य दुरुस्त रहता है। इसका आपको यह लाभ मिलता है कि एसिडिटी, अपच और गैस जैसी समस्याएं कम होने लगती हैं। पाचन क्रिया नियमित रहने लगती है और पोषक तत्व अच्छे से अवशोषित हो पाते हैं। जिन लोगों को अक्सर पाचन से जुड़ी समस्या रहती है, उनके लिए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है जिससे कई हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
