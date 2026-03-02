Add The Health Site as a
रमजान 2026 : इफ्तार में सबसे पहले खाया जाता है खजूर, फायदे जानकर आप भी खाएंगे ये फल

Ramadan iftar healthy foods: रोजेदार इफ्तार में सबसे पहले खजूर खाते हैं। खजूर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वा पाए जाते हैं, जो शरीर को कई प्रकार के फायदा पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं रोज 1 खजूर खाने के फायदों के बारे में-

रमजान 2026 : इफ्तार में सबसे पहले खाया जाता है खजूर, फायदे जानकर आप भी खाएंगे ये फल
VerifiedMedically Reviewed By: Deepika Dua Arora

Written by Ashu Kumar Das |Updated : March 2, 2026 1:17 PM IST

Why fasting is cut with dates Ramadan nutrition explained : रमजान के महीने में रोजा खोलते (इफ्तार) समय सबसे पहले खजूर खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इफ्तार के समय खजूर खाना केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और सेहत के लिहाज से भी बहुत फायदेमंद होती है। रोजे में पूरे दिन भूखे-प्यासे रहने के बाद शरीर को तुरंत एनर्जी, पोषण (Health Benefits of Dates in Ramadan) की जरूरत होती है, जिन्हें पूरी तरह से खजूर पूरा करता है। खजूर सिर्फ रोजेदारों के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के लिए बहुत फायदेमंद चीज है।

आज इस लेख में जानेंगे कि इफ्तार में खजूर से रोजा खोलने का कारण क्या है और रोजाना सिर्फ 1 खजूर खाने (Rozana 1 Khajur Khane ke Fayde) से शरीर को कौन-कौन से फायदे मिलते हैं।

इफ्तार में सबसे पहले खजूर खाने की परंपरा क्यों है?

इस्लामिक परंपरा के अनुसार पैगंबर मुहम्मद साहब रोजा खोलते समय खजूर और पानी का सेवन करते थे। रोजे में पूरा दिन बिना भोजन के रहने से शरीर का ग्लूकोज स्तर गिर जाता है। खजूर में प्राकृतिक शुगर (ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज) होती है, जो तुरंत एनर्जी देने का काम करती है।

दीपिका दुआ अरोड़ा, थेराप्यूटिक डाइटीशियन (Deepika Dua Arora, Therapeutic Dietitian, Founder of Mutation Diet Clinic, Delhi) का कहना है कि रमजान में रखे जाने वाले रोजे के दौरान लंबे समय तक खाली पेट रहने के बाद अचानक से तेल, मसाले वाला खाना खाने से पेट दर्द, कब्ज और पाचन से जुड़ी अन्य बीमारी हो सकती है।

ऐसे में सबसे पहले खजूर और पानी लेने से शरीर खुद को आगे खाने के लिए तैयार करता है।

रोज 1 खजूर खाने से शरीर को मिलने वाले फायदे

डाइटिशियन बताती हैं कि सिर्फ रोजे में नहीं अगर आप रोजाना सिर्फ 1 खजूर खाते हैं, तो यह छोटा सा फल आपके शरीर में कई पॉजिटिव बदलाव ला सकता है।

  1. कमजोरी करे दूर- इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज एंड रिसर्च की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट बताती है कि रोजाना सिर्फ 1 खजूर खाने से शरीर की कमजोरी, थकान और सुस्ती दूर होती है। खजूर में नेचुरल शुगर पाई जाती है। रोज 1 खजूर खाने से चक्कर आना, शरीर में खून की कमी को दूर किया जा सकता है।
  2. दिल के लिए है फायदेमंद- खजूर में पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। रोज 1 खजूर खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी कम होता है। इससे दिल की बीमारियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं।
  3. कब्ज करे दूर- नाश्ते में 1 खजूर खाने से कब्ज, गैस और अपच की समस्या दूर होती है। खजूर में घुलनशील फाइबर होता है। यह आंतों की सफाई करके पेट की परेशानियों को दूर करता है।
  4. खून की कमी करें दूर- खजूर आयरन का अच्छा स्रोत है। नियमित रूप से खजूर खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। यह शरीर में खून को बढ़ाता है, जिससे कमजोरी दूर होती है। जिन महिलाओं को खून की कमी (एनीमिया) है, अगर वो खजूर खाए तो इससे शरीर को कई प्रकार से फायदा मिलता है।
  5. हड्डियों को मजबूत बनाए- खजूर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस होते हैं जो हड्डियों की मजबूती बढ़ती हैं। खजूर खाने से जोड़ों का दर्द कम होता है। उम्र बढ़ने पर जोड़ों के दर्द, कमर में दर्द की परेशानी से बचने के लिए खजूर को कम उम्र में ही डाइट में शामिल करना चाहिए।

Highlights

  • इफ्तार में रोजेदार सबसे पहले खजूर खाते हैं।
  • खजूर शारीरिक कमजोरी को दूर करता है।
  • खजूर शरीर में खून का बढ़ाता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More