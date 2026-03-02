Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Why fasting is cut with dates Ramadan nutrition explained : रमजान के महीने में रोजा खोलते (इफ्तार) समय सबसे पहले खजूर खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इफ्तार के समय खजूर खाना केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और सेहत के लिहाज से भी बहुत फायदेमंद होती है। रोजे में पूरे दिन भूखे-प्यासे रहने के बाद शरीर को तुरंत एनर्जी, पोषण (Health Benefits of Dates in Ramadan) की जरूरत होती है, जिन्हें पूरी तरह से खजूर पूरा करता है। खजूर सिर्फ रोजेदारों के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के लिए बहुत फायदेमंद चीज है।
आज इस लेख में जानेंगे कि इफ्तार में खजूर से रोजा खोलने का कारण क्या है और रोजाना सिर्फ 1 खजूर खाने (Rozana 1 Khajur Khane ke Fayde) से शरीर को कौन-कौन से फायदे मिलते हैं।
इस्लामिक परंपरा के अनुसार पैगंबर मुहम्मद साहब रोजा खोलते समय खजूर और पानी का सेवन करते थे। रोजे में पूरा दिन बिना भोजन के रहने से शरीर का ग्लूकोज स्तर गिर जाता है। खजूर में प्राकृतिक शुगर (ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज) होती है, जो तुरंत एनर्जी देने का काम करती है।
दीपिका दुआ अरोड़ा, थेराप्यूटिक डाइटीशियन (Deepika Dua Arora, Therapeutic Dietitian, Founder of Mutation Diet Clinic, Delhi) का कहना है कि रमजान में रखे जाने वाले रोजे के दौरान लंबे समय तक खाली पेट रहने के बाद अचानक से तेल, मसाले वाला खाना खाने से पेट दर्द, कब्ज और पाचन से जुड़ी अन्य बीमारी हो सकती है।
ऐसे में सबसे पहले खजूर और पानी लेने से शरीर खुद को आगे खाने के लिए तैयार करता है।
डाइटिशियन बताती हैं कि सिर्फ रोजे में नहीं अगर आप रोजाना सिर्फ 1 खजूर खाते हैं, तो यह छोटा सा फल आपके शरीर में कई पॉजिटिव बदलाव ला सकता है।
- इफ्तार में रोजेदार सबसे पहले खजूर खाते हैं।
- खजूर शारीरिक कमजोरी को दूर करता है।
- खजूर शरीर में खून का बढ़ाता है।
