हरी सब्जियों के फायदे नहीं नुकसान भी, जानें किन लोगों को नहीं करना चाहिए सेवन

Green vegetables: हरी सब्जियां स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों को लिए इनका सेवन करना फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदायक हो सकता है। चलिए जानते हैं किन लोगों के लिए फायदेमंद नहीं हैं हरी सब्जियां।

Side effects of eating green leafy vegetables: हरी सब्जियों की गिनती उन सब्जियों में की जाती है, जो सबसे ज्यादा हेल्दी होती है और पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। वैसे तो हमारे देश में ज्यादा हरी सब्जियां सर्दियों के मौसम में ही होती है, लेकिन गर्मियों के लिए भी कई हरी सब्जियां मौजूद हैं और इनका सेवन करते रहना चाहिए। लेकिन हर किसी के लिए हरी सब्जियां भी फायदेमंद नहीं होती हैं। यहां तक कि कुछ लोगों को शरीर में हरी सब्जियां फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाती हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ स्वास्थ्य समस्याओं व अन्य स्थितियों के बारे में बताने वाले हैं कि कौन सी हरी सब्जी का सेवन करना फायदेमंद नहीं रहता है। यदि आपके घर में भी अक्सर हरी सब्जियां बनती हैं या फिर आपको हरी सब्जियां खाना पसंद हैं, तो यह लेख आपको जरूर पढ़ना चाहिए। (Who should not eat green vegetables)

किडनी से जुड़ी बीमारियां

गुर्दे हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनसे जुड़ी बीमारियां इसलिए बेहद गंभीर होती हैं। खासतौर पर जिन लोगों को गुर्दे से जुड़ी बीमारियां जैसे पथरी या किडनी फेलियर आदि है, उन्हें हरी पत्तेदार सब्जियां न खाने या कम मात्रा में खाने की सलाह दी जाती है।

गैस से जुड़ी समस्याएं

पेट में गैस, दर्द व ऐंठन आदि पैदा करने वाले रोग जैसे क्रोन डिजीज, इंफ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम आदि के मरीजो को हरी पत्तेदार सब्जियां न खाने की सलाह दी जाती है। हरी पत्तेदार सब्जियां व ब्रोकोली जैसी हरी सब्जियां फाइबर से भरपूर होने के कारण गैस बनाती हैं और इस कारण से गैस से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं।

इन दवाओं के साथ हरी सब्जियां

सिर्फ शरीर से जुड़ी बीमारियां ही नहीं बीमारियों के लिए ली जा रही दवाओं के कारण भी कई बार हरी सब्जियां पेट में दिक्कत पैदा कर देती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर खूब मात्रा में विटामिन के पाया जाता है, जो आमतौर पर रक्त पतला करने वाली दवाओं जैसे वार्फरिन से इंटरएक्ट कर सकता है। वारफेरिन रक्त को पतला बनाता है, ताकि असाधारण रूप से थक्के न बन पाएं,जबकि विटामिन के इसके काम में अड़चन पैदा करता है।

सर्जरी से पहले और बाद

सर्जरी से पहले और बाद में भी हरी पत्तेदार सब्जियां न लेने की सलाह दी जाती है। यदि आंतों से जुड़ी कोई सर्जरी हुई है, तो डॉक्टर सर्जरी करने से 12 घंटे पहले और सर्जरी होने के एक या दो हफ्तों बाद तक हरी पत्तेदार सब्जियां न खाने की सलाह देते हैं। हालांकि, आपको कौन सी सब्जियां व फूड्स खाने चाहिए और किनका सेवन नहीं करना चाहिए आदि के बारे में पहले ही डॉक्टर से अच्छे से समझ लें।

हरी सब्जियां सेहत के लिए बेहद स्वास्थ्यवर्धक होती हैं और इसलिए डाइट में इसका होना भी जरूरी है। हालांकि, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है कि इसका सेवन कुछ लोगों के लिए उचित नहीं रहता है। इसलिए समय रहते डॉक्टर से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए।

