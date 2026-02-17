रमजान में रख रहे हैं रोजा, तो सेहरी और इफ्तार के लिए फॉलो करें WHO की गाइडलाइन, नहीं पड़ेंगे बीमार

Ramadan 2026: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने रमजान शुरू होने से पहले कुछ गाइडलाइन शेयर की है, जिसे अपनाकर रोजेदार लंबे समय तक खाली पेट रहने के बावजूद स्वस्थ रह सकते हैं।

भारत में रमजान महीने की शुरुआत 19 फरवरी 2026 से हो सकती है। लेकिन अगर 18 फरवरी को चांद नहीं दिखता है तब भारत में पहला रोजा 20 फरवरी (Ramzan kab se Shuru hai) को रखा जाएगा। मुस्लिम समुदाय के लिए रमजान का महीना बहुत ही पाक, आध्यात्मिक शुद्धि, अनुशासन और आत्मसंयम का प्रतीक माना जाता है।

रमजान के महीने में अल्लाह की इबादत में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं। ऐसा माना जाता है रोजा रखने से शरीर और मन दोनों को लाभ मिल सकता है, लेकिन इस समय में सही खान-पान और हाइड्रेशन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)ने रमजान शुरू होने से पहले कुछ गाइडलाइन शेयर की है, जिसे अपनाकर रोजेदार लंबे समय तक खाली पेट रहने के बावजूद स्वस्थ रह सकते हैं।

रोजे के दौरान शरीर में क्या बदलाव होते हैं?

रोजा रखने पर शरीर कई घंटों तक भोजन और पानी के बिना रहता है, इससे शरीर में नीचे बताए गए बदलाव हो सकते हैं।

शरीर एनर्जी के लिए ग्लूकोज के बाद फैट का इस्तेमाल करने लगता है।

रोजे के दौरान लंबे समय तक पानी न पीने के कारण डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है।

खाने का समय बदलने से पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है।

कुछ लोगों को कमजोरी, सिरदर्द या एसिडिटी की समस्या हो सकती है।

WHO के अनुसार रमजान में स्वस्थ रहने की गाइडलाइन

संतुलित भोजन करें- WHO की गाइडलाइन के अनुसार, रोजेदारों को इफ्तार और सेहरी के दौरान हल्का भोजन करना चाहिए। सेहरी के दौरान ज्यादा मात्रा में तेल, घी और चीनी वाली चीजों को खाने से बचना चाहिए। पानी पिएं- इफ्तार और सेहरी के दौरान खाने के अलावा सही मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर हाइड्रेटेड होता है। इससे डिहाइड्रेशन की समस्या से बचाव करने में मदद मिलती है। मीठा कम खाएं- रोजे में लंबे समय तक भूखे रहने के बाद अक्सर लोग मीठे ड्रिंक और अधिक चीनी वाला खाना खाते हैं। सेहरी और इफ्तार के दौरान ज्यादा मीठा खाने से वजन बढ़ने और पेट से जुड़ी बीमारी होने का खतरा रहता है। कैफीन सीमित करें- कॉफी और चाय अधिक पेशाब करवाकर शरीर में पानी की कमी बढ़ा सकती हैं। WHO की गाइडलइन कहती है कि रोजेदारों को इफ्तार और सेहरी के दौरान सीमित मात्रा में ही चाय और कॉफी का सेवन करना चाहिए।

सेहरी (सहूर) में क्या खाएं?

रोजेदारों के लिए सेहरी पूरे दिन की एनर्जी का मुख्य स्रोत है, इसलिए इसे कभी न छोड़ें। सेहरी में नीचे बताई गई चीजों को शामिल करें, ताकि पूरा दिन शरीर स्वस्थ महसूस कर सकें।

हाइड्रेशन के लिए पानी के अलावा सेहरी के दौरान पानी से भरपूर फूड्स जैसे खीरा, तरबूज, टमाटर को जरूर शामिल करें। WHO की गाइडलाइन के अनुसार, इस तरह का खाना शरीर को धीरे-धीरे एनर्जी देता है। जिससे पूरे दिन किसी प्रकार की थकान और कमजोरी महसूस नहीं होती है।

सेहरी में क्या न खाएं:

सेहरी में ज्यादा नमक और तेल वाले भोजन से बचें। चीनी और मीठे ड्रिंक्स का सेवन सीमित मात्रा में करें।

You may like to read

इफ्तार में क्या खाएं?

WHO और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार रोजा खोलते समय हल्के और पौष्टिक भोजन से खाने की शुरुआत करनी चाहिए।

इफ्तार शुरू करने का सही तरीका:

पानी पीकर रोजा खोलें पानी के बाद 1-2 खजूर खाएं सब्जियों का सूप या हल्का खाना खाएं।

इफ्तार में शामिल करें:

दाल या सब्जियों का सूप फल और सलाद ग्रिल्ड या उबला प्रोटीन (चिकन, पनीर, दाल) साबुत अनाज (रोटी, ब्राउन राइस) दही या छाछ

निष्कर्ष

रमजान में रोजा रखना आध्यात्मिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टि से लाभकारी हो सकता है, बशर्ते सही खान-पान और जीवनशैली अपनाई जाए। सेहरी में संतुलित, ऊर्जा देने वाला भोजन और इफ्तार में हल्का व पौष्टिक आहार शरीर को स्वस्थ रखता है। पर्याप्त पानी, कम नमक, कम चीनी और संतुलित भोजन से आप पूरे महीने ऊर्जावान और स्वस्थ रह सकते हैं।

Add The HealthSite as a Preferred Source

Highlights

भारत में 18 फरवरी से माह-ए-रमजान शुरू हो रहा है।

रमजान में सेहरी और इफ्तार का महत्व है।

रमजान में सही खानपान जरूरी है।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।