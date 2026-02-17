Don’t Miss Out on the Latest Updates.
भारत में रमजान महीने की शुरुआत 19 फरवरी 2026 से हो सकती है। लेकिन अगर 18 फरवरी को चांद नहीं दिखता है तब भारत में पहला रोजा 20 फरवरी (Ramzan kab se Shuru hai) को रखा जाएगा। मुस्लिम समुदाय के लिए रमजान का महीना बहुत ही पाक, आध्यात्मिक शुद्धि, अनुशासन और आत्मसंयम का प्रतीक माना जाता है।
रमजान के महीने में अल्लाह की इबादत में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं। ऐसा माना जाता है रोजा रखने से शरीर और मन दोनों को लाभ मिल सकता है, लेकिन इस समय में सही खान-पान और हाइड्रेशन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)ने रमजान शुरू होने से पहले कुछ गाइडलाइन शेयर की है, जिसे अपनाकर रोजेदार लंबे समय तक खाली पेट रहने के बावजूद स्वस्थ रह सकते हैं।
रोजा रखने पर शरीर कई घंटों तक भोजन और पानी के बिना रहता है, इससे शरीर में नीचे बताए गए बदलाव हो सकते हैं।
रोजेदारों के लिए सेहरी पूरे दिन की एनर्जी का मुख्य स्रोत है, इसलिए इसे कभी न छोड़ें। सेहरी में नीचे बताई गई चीजों को शामिल करें, ताकि पूरा दिन शरीर स्वस्थ महसूस कर सकें।
हाइड्रेशन के लिए पानी के अलावा सेहरी के दौरान पानी से भरपूर फूड्स जैसे खीरा, तरबूज, टमाटर को जरूर शामिल करें। WHO की गाइडलाइन के अनुसार, इस तरह का खाना शरीर को धीरे-धीरे एनर्जी देता है। जिससे पूरे दिन किसी प्रकार की थकान और कमजोरी महसूस नहीं होती है।
WHO और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार रोजा खोलते समय हल्के और पौष्टिक भोजन से खाने की शुरुआत करनी चाहिए।
रमजान में रोजा रखना आध्यात्मिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टि से लाभकारी हो सकता है, बशर्ते सही खान-पान और जीवनशैली अपनाई जाए। सेहरी में संतुलित, ऊर्जा देने वाला भोजन और इफ्तार में हल्का व पौष्टिक आहार शरीर को स्वस्थ रखता है। पर्याप्त पानी, कम नमक, कम चीनी और संतुलित भोजन से आप पूरे महीने ऊर्जावान और स्वस्थ रह सकते हैं।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
